Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией - 27.04.2025 Украина.ру
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Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией
Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией - 27.04.2025 Украина.ру
Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией
В ноябре этого года Фридриху Мерцу "стукнет" 70 лет, но он, стройно-худосочный и долговязый, активничает и, что называется, бьет копытом, как молодой. Хочет, видимо показать, что канцлером Германии он будет деятельным и продуктивным.
2025-04-27T13:19
2025-04-27T13:19
мнения
германия
европа
украина
фридрих мерц
олаф шольц
дональд трамп
хдс
ес
еврокомиссия
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Не то, что нынешний Олаф Шольц, которого даже борзой посол Украины в этой стране публично обозвал "ливерной колбасой" и остался безнаказанным. Его не выпороли на конюшне, как зарвавшуюся шавку-попрошайку, дерзко крошащую батон на "херра хозяина". И погоняло к Шольцу прилипло, как влитое, определяя тем самым и характер, и дееспособность немецкой власти. Германия при ней катится сегодня в преисподнюю, обезжиренную финансово и промышленно по воле американских друзей, партнеров и хозяев, коими рулит некто Дональд Трамп, 47-й президент США, вздумавший сделать их, Штаты, великими. В том числе, и за немецкий счет.Шольц уже щеголяет приставкой "и.о.", а Мерца, скорее всего в начале мая "коронуют", и он поведет страну к зияющим высотам экономической стагнации, политического кризиса и общегосударственной деградации. С уровня "флагмана европейской экономики" до третьесортной издыхающей странушки, откуда все перспективные производства, активы и средства ломанулись за Атлантику, в США, где более вольготные налоги и условия производства.Большинство обозревателей прогнозирует именно такое будущее Германии, и Мерц, который думает иначе, не исключено, что и поэтому оригинальничает. Для начала, подчеркивая свою самостоятельность, он отказался ехать на похороны Папы Римского Франциска I: мол, протокол не велит ехать сразу двум – бывшему и будущему – главам правительства.В итоге и.о. канцлера Шольц суетился в Ватикане, завистливо наблюдая, как, например, Владимиру Зеленскому вынесли стульчик и посадили его посреди собора Святого Петра, чтобы туда вышел сам Трамп и поручкался с этим просроченным недопрезидентом Украины.А потом туда же прибежали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, который демонстративно и цепко держал Зеленского за плечо, а не привычно гладил по спине, зазывно и недвусмысленно опускаясь рукой все ниже и ниже, как велят каноны толерантной, трансгендерной и небинарной половой еврообыденности последних 15-20 лет. О времена, о нравы, как говорится…Все указанные фигуранты – Макрон, Стармер и даже, не к ночи будет сказано, Зеленский – желали попасться на глаза Трампу и засвидетельствовать ему свое холуйское почтение, ибо этот американец уже сделал все, чтобы показать, что он с высокой статуи Свободы при входе в Нью-Йорк плюет на Европу. Европейский союз и все страны континента. Оптом и в розницу. Но особенно на евробюрократов ЕС, который Трамп считает бессмысленной и вредной для Америки организацией.Вот европолитики и мечутся, выбирая, кем им быть. Или попытаться стать трампистом и "любимой женой" американского руководителя, получив его благословение на власть. Или же антитрампистом – возглавить сопротивление ему и его политике, вгоняющей в гроб прежние постулаты евроатлантического единства, глобализации и на всю голову либеральной демократии с ЛГБТ*-повесткой и общечеловеческими ценностями для дебилов, которые верят, что Бог создал больше сотни полов.Так вот главным антитрампистом Европы хочет стать даже Зеленский, не желающий понимать, что более хитрые и принимающие меньше него всяких вкусных, но запрещенных веществ европолитики используют его, как герои Евгения Моргунова и Юрия Никулина в фильме "Кавказская пленница" выбивают дверь башкой героя Георгия Вицина. И клички у них, кстати, совершенно подходят к сегодняшним еврореалиям – Бывалый, Балбес и Трус."Для меня абсолютный приоритет — скорейшее укрепление Европы, чтобы шаг за шагом добиться реальной независимости от США" или "Стало ясно, что нынешняя американская администрация в значительной степени безразлична к судьбе Европы".А вот еще: "Европа должна срочно развивать независимые оборонные возможности", или "Мы находимся под давлением с двух сторон, поэтому моя главная задача — объединение Европы".Вы думаете, кто это говорил? Правильно, Фридрих Мерц на пути в главное кресло своей страны. И многие обозреватели подозревают, что в Рим на похороны Папы Мерц не поехал, так как рассчитывает на антитрампистской волне и риторике объединить Европу под эгидой Германии. И своей, конечно же. Он хочет вставить пистон и Макрону, и Стармеру, и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с ее вечной оруженосицей – главной евродипломаткой Каей Каллас, не говоря о Зеленском, в котором уже нет живых отверстий, откуда пистоны не торчат.И это нормально, что ничтожные и никчемные современные политики Европы хотят казаться больше и важнее, умнее и увесистее, чем есть на самом деле. Но только Мерц, увы, максимально откровенно обозначил политическую и нравственно-этическую цену, которую он готов заплатить за власть и влияние.Мерц – лидер Христианско-демократического союза (ХДС), созданной еще в 1945 году (26 июня ей стукнет 80 лет) правой консервативной партии, в основу своей политики положившей христианские ценности, которые она обязалась защищать и развивать при госстроительстве. Юзая эти ценности в глазах немецких избирателей, ХДС имел шесть федеральных президентов и пять канцлеров. И если президенты в Германии – свадебные протокольные генералы, то канцлеры – лидеры страны. И их следует вспомнить, потому что с них началась современная Германия – Конрад Аденауэр, Людвиг Эрхард, Курт Георг Кизингер, Гельмут Коль и Ангела Меркель.Кстати, Меркель, первая женщина на посту канцлера, женским чутьем, похоже, чуяла гниловатость Мерца и отгоняла его от вершин политики, как кота выдворяют мокрой тряпкой из кухни. Пока Меркель более 16 лет канцлерила, Мерц в политику и не совался. Работал на себя, сколачивал капитал, выпахивая, кстати, на американцев.Это сейчас он хочет укусить Трампа, а так до 2018 года он считался одним из самых проамериканских политиков Германии и работал корпоративным адвокатом во многих компаниях, в частности, председателем Наблюдательного совета германского подразделения BlackRock и старшим консультантом дюссельдорфского отделения международной юридической компании Mayer Brown, проводников глобализации на свой карман.В 2018 году Мерц почувствовал, что Меркель слабеет, ринулся во власть. Но Ангела отогнала его и еще до своей отставки в 2021 году продавила на пост председателся ХДС некую Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По приколу, видимо, потому что фрау эта профукала все, что можно. И Меркель тогда водрузила во главу партии еще одно недоразумение по имени Армин Лашет, который был еще никчемнее. И только 31 января 2022 года лидером ХДС стал Мерц.Но понадобилось еще более трех лет, чтобы убрать с дороги Олафа Ливерную Колбасу Шольца и дорваться до канцлерства. И вот на пороге мечты Мерц фактически предал идеалы. Ведь Папа Римский – это глава католиков, самой крупной христианской конфессии (1 млрд чел) в ранге наместника Бога на земле.И умерший Франциск, по общему мнению, был неплохим достойным Папой, а Мерц его упокоение продинамил – политическую и карьерную целесообразность поставил выше души и духа. Нормально так, да?Но, с другой стороны, а что можно ожидать от Мерца, который плоть от плоти европейских политиков, никогда не знавших, что такое самостоятельность, но всегда любивших деньги и власть и ради этих "печенюшек" готовых на все.Мерц прошел типичный путь обычного немецкого политика из буржуазного правящего класса. Закончил школу, отслужил год в армии самоходным артиллеристом, стал юристом в Боннском университете, работал судьей и адвокатом, ушел в политику, был депутатом Европарламента и немецкого бундестага.Не изюминкой, а как раз характерной особенностью Мерца является то, что он – потомок аристократов из рода Совиньи, которые в свое время всей душой поддержали Адольфа Гитлера. Дед Мерца, Йозеф Поль Совиньи, в 1933 году вступил в штурмовые отряды SA, а в 1938-м — в НСДАП. И, будучи мэром города Брилона, успел переименовать две улицы города в Адольф Гитлер-штрассе и Герман Геринг-штрассе. Но денацификации на нарах избежал и счастливо умер в 1967-м в своей постели, немного не дотянув до 92 лет и, судя по всему, передав внучку самое лучшее из политвоззрений.Особенностью Мерца вполне можно назвать то, что он, во-первых, станет первым канцлером, который ни дня не работал в органах исполнительной власти – только вдохновлял теоретически.Во-вторых, как уже было сказано, он – беспринципен и склонен к предательству в достижении цели. Так, например, он первым при протягивании через бундестаг нужных ему законов использовал голоса Партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую все остальные считают нерукопожатной, а потом публично и грязно обхамил и оскорбил партию и ее депутатов, назвав АдГ "антисемитской, расистской, ксенофобской, женоненавистнической и просто правоэкстремистской" и призвав к ее запрету.Или другой факт, важный для России и Украины: летом 2024 года он заявил, что ради мира в Украине можно пойти на договоренности с Россией поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта, прекращения огня и начала мирных переговоров с Москвой. А теперь он выступает за то, чтобы предоставить Киеву германские крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus и бить ими по Крымскому мосту.Зачем? Мерц говорит, что это нужно для Германии, которая при нем намерена "снова взять на себя ответственность в Европе и мире". Как Гитлер хотел. И дедушкины гены, похоже, ржавой вилкой просто так не выковыряешь.Но Москва уже обвинила Мерца в поддержке эскалации в Украине. А официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично спросила будущего канцлера: "Снова" – это повтор какой исторической эпохи?" И как бы намекнула общеизвестное: неблагодарное это дело – бить красных. Особенно в год 80-летия Великой Победы Красной Армии над дедушкой Мерца и его кумиром.…Как говорят тинэйджеры, Мерц должен это скнокать. А нет, то ему же хуже: он высокий – тяжелее падать…О лицах Урсулы фон дер Ляйен - в статье Владимира Скачко "Плодовитая и вороватая. Девять лиц "фюрера Урсулы", которая может угробить европейский рейх" *признана экстремисткой в России
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Владимир Скачко
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мнения, германия, европа, украина, фридрих мерц, олаф шольц, дональд трамп, хдс, ес, еврокомиссия
Мнения, Германия, Европа, Украина, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Дональд Трамп, ХДС, ЕС, Еврокомиссия

Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией

13:19 27.04.2025
 
Мерц
Мерц
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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В ноябре этого года Фридриху Мерцу "стукнет" 70 лет, но он, стройно-худосочный и долговязый, активничает и, что называется, бьет копытом, как молодой. Хочет, видимо показать, что канцлером Германии он будет деятельным и продуктивным.
Не то, что нынешний Олаф Шольц, которого даже борзой посол Украины в этой стране публично обозвал "ливерной колбасой" и остался безнаказанным. Его не выпороли на конюшне, как зарвавшуюся шавку-попрошайку, дерзко крошащую батон на "херра хозяина". И погоняло к Шольцу прилипло, как влитое, определяя тем самым и характер, и дееспособность немецкой власти. Германия при ней катится сегодня в преисподнюю, обезжиренную финансово и промышленно по воле американских друзей, партнеров и хозяев, коими рулит некто Дональд Трамп, 47-й президент США, вздумавший сделать их, Штаты, великими. В том числе, и за немецкий счет.
Шольц уже щеголяет приставкой "и.о.", а Мерца, скорее всего в начале мая "коронуют", и он поведет страну к зияющим высотам экономической стагнации, политического кризиса и общегосударственной деградации. С уровня "флагмана европейской экономики" до третьесортной издыхающей странушки, откуда все перспективные производства, активы и средства ломанулись за Атлантику, в США, где более вольготные налоги и условия производства.
Мерц-7
Мерц-7
Мерц-7
Большинство обозревателей прогнозирует именно такое будущее Германии, и Мерц, который думает иначе, не исключено, что и поэтому оригинальничает. Для начала, подчеркивая свою самостоятельность, он отказался ехать на похороны Папы Римского Франциска I: мол, протокол не велит ехать сразу двум – бывшему и будущему – главам правительства.
В итоге и.о. канцлера Шольц суетился в Ватикане, завистливо наблюдая, как, например, Владимиру Зеленскому вынесли стульчик и посадили его посреди собора Святого Петра, чтобы туда вышел сам Трамп и поручкался с этим просроченным недопрезидентом Украины.
Мерц-6
Мерц-6
Мерц-6
А потом туда же прибежали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, который демонстративно и цепко держал Зеленского за плечо, а не привычно гладил по спине, зазывно и недвусмысленно опускаясь рукой все ниже и ниже, как велят каноны толерантной, трансгендерной и небинарной половой еврообыденности последних 15-20 лет. О времена, о нравы, как говорится…
Все указанные фигуранты – Макрон, Стармер и даже, не к ночи будет сказано, Зеленский – желали попасться на глаза Трампу и засвидетельствовать ему свое холуйское почтение, ибо этот американец уже сделал все, чтобы показать, что он с высокой статуи Свободы при входе в Нью-Йорк плюет на Европу. Европейский союз и все страны континента. Оптом и в розницу. Но особенно на евробюрократов ЕС, который Трамп считает бессмысленной и вредной для Америки организацией.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Вот европолитики и мечутся, выбирая, кем им быть. Или попытаться стать трампистом и "любимой женой" американского руководителя, получив его благословение на власть. Или же антитрампистом – возглавить сопротивление ему и его политике, вгоняющей в гроб прежние постулаты евроатлантического единства, глобализации и на всю голову либеральной демократии с ЛГБТ*-повесткой и общечеловеческими ценностями для дебилов, которые верят, что Бог создал больше сотни полов.
Так вот главным антитрампистом Европы хочет стать даже Зеленский, не желающий понимать, что более хитрые и принимающие меньше него всяких вкусных, но запрещенных веществ европолитики используют его, как герои Евгения Моргунова и Юрия Никулина в фильме "Кавказская пленница" выбивают дверь башкой героя Георгия Вицина. И клички у них, кстати, совершенно подходят к сегодняшним еврореалиям – Бывалый, Балбес и Трус.
Мерц-5
Мерц-5
Мерц-5
"Для меня абсолютный приоритет — скорейшее укрепление Европы, чтобы шаг за шагом добиться реальной независимости от США" или "Стало ясно, что нынешняя американская администрация в значительной степени безразлична к судьбе Европы".
А вот еще: "Европа должна срочно развивать независимые оборонные возможности", или "Мы находимся под давлением с двух сторон, поэтому моя главная задача — объединение Европы".
Вы думаете, кто это говорил? Правильно, Фридрих Мерц на пути в главное кресло своей страны. И многие обозреватели подозревают, что в Рим на похороны Папы Мерц не поехал, так как рассчитывает на антитрампистской волне и риторике объединить Европу под эгидой Германии. И своей, конечно же. Он хочет вставить пистон и Макрону, и Стармеру, и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с ее вечной оруженосицей – главной евродипломаткой Каей Каллас, не говоря о Зеленском, в котором уже нет живых отверстий, откуда пистоны не торчат.
Мерц-4
Мерц-4
Мерц-4
И это нормально, что ничтожные и никчемные современные политики Европы хотят казаться больше и важнее, умнее и увесистее, чем есть на самом деле. Но только Мерц, увы, максимально откровенно обозначил политическую и нравственно-этическую цену, которую он готов заплатить за власть и влияние.
Мерц – лидер Христианско-демократического союза (ХДС), созданной еще в 1945 году (26 июня ей стукнет 80 лет) правой консервативной партии, в основу своей политики положившей христианские ценности, которые она обязалась защищать и развивать при госстроительстве. Юзая эти ценности в глазах немецких избирателей, ХДС имел шесть федеральных президентов и пять канцлеров. И если президенты в Германии – свадебные протокольные генералы, то канцлеры – лидеры страны. И их следует вспомнить, потому что с них началась современная Германия – Конрад Аденауэр, Людвиг Эрхард, Курт Георг Кизингер, Гельмут Коль и Ангела Меркель.
Мерц-3
Мерц-3
Мерц-3
Кстати, Меркель, первая женщина на посту канцлера, женским чутьем, похоже, чуяла гниловатость Мерца и отгоняла его от вершин политики, как кота выдворяют мокрой тряпкой из кухни. Пока Меркель более 16 лет канцлерила, Мерц в политику и не совался. Работал на себя, сколачивал капитал, выпахивая, кстати, на американцев.
Это сейчас он хочет укусить Трампа, а так до 2018 года он считался одним из самых проамериканских политиков Германии и работал корпоративным адвокатом во многих компаниях, в частности, председателем Наблюдательного совета германского подразделения BlackRock и старшим консультантом дюссельдорфского отделения международной юридической компании Mayer Brown, проводников глобализации на свой карман.
В 2018 году Мерц почувствовал, что Меркель слабеет, ринулся во власть. Но Ангела отогнала его и еще до своей отставки в 2021 году продавила на пост председателся ХДС некую Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По приколу, видимо, потому что фрау эта профукала все, что можно. И Меркель тогда водрузила во главу партии еще одно недоразумение по имени Армин Лашет, который был еще никчемнее. И только 31 января 2022 года лидером ХДС стал Мерц.
Мерц-1
Мерц-1
Мерц-1
Но понадобилось еще более трех лет, чтобы убрать с дороги Олафа Ливерную Колбасу Шольца и дорваться до канцлерства. И вот на пороге мечты Мерц фактически предал идеалы. Ведь Папа Римский – это глава католиков, самой крупной христианской конфессии (1 млрд чел) в ранге наместника Бога на земле.
И умерший Франциск, по общему мнению, был неплохим достойным Папой, а Мерц его упокоение продинамил – политическую и карьерную целесообразность поставил выше души и духа. Нормально так, да?
Но, с другой стороны, а что можно ожидать от Мерца, который плоть от плоти европейских политиков, никогда не знавших, что такое самостоятельность, но всегда любивших деньги и власть и ради этих "печенюшек" готовых на все.
Мерц прошел типичный путь обычного немецкого политика из буржуазного правящего класса. Закончил школу, отслужил год в армии самоходным артиллеристом, стал юристом в Боннском университете, работал судьей и адвокатом, ушел в политику, был депутатом Европарламента и немецкого бундестага.
Не изюминкой, а как раз характерной особенностью Мерца является то, что он – потомок аристократов из рода Совиньи, которые в свое время всей душой поддержали Адольфа Гитлера. Дед Мерца, Йозеф Поль Совиньи, в 1933 году вступил в штурмовые отряды SA, а в 1938-м — в НСДАП. И, будучи мэром города Брилона, успел переименовать две улицы города в Адольф Гитлер-штрассе и Герман Геринг-штрассе. Но денацификации на нарах избежал и счастливо умер в 1967-м в своей постели, немного не дотянув до 92 лет и, судя по всему, передав внучку самое лучшее из политвоззрений.
Особенностью Мерца вполне можно назвать то, что он, во-первых, станет первым канцлером, который ни дня не работал в органах исполнительной власти – только вдохновлял теоретически.
Во-вторых, как уже было сказано, он – беспринципен и склонен к предательству в достижении цели. Так, например, он первым при протягивании через бундестаг нужных ему законов использовал голоса Партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую все остальные считают нерукопожатной, а потом публично и грязно обхамил и оскорбил партию и ее депутатов, назвав АдГ "антисемитской, расистской, ксенофобской, женоненавистнической и просто правоэкстремистской" и призвав к ее запрету.
Или другой факт, важный для России и Украины: летом 2024 года он заявил, что ради мира в Украине можно пойти на договоренности с Россией поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта, прекращения огня и начала мирных переговоров с Москвой. А теперь он выступает за то, чтобы предоставить Киеву германские крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus и бить ими по Крымскому мосту.
Зачем? Мерц говорит, что это нужно для Германии, которая при нем намерена "снова взять на себя ответственность в Европе и мире". Как Гитлер хотел. И дедушкины гены, похоже, ржавой вилкой просто так не выковыряешь.
Но Москва уже обвинила Мерца в поддержке эскалации в Украине. А официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично спросила будущего канцлера: "Снова" – это повтор какой исторической эпохи?" И как бы намекнула общеизвестное: неблагодарное это дело – бить красных. Особенно в год 80-летия Великой Победы Красной Армии над дедушкой Мерца и его кумиром.
…Как говорят тинэйджеры, Мерц должен это скнокать. А нет, то ему же хуже: он высокий – тяжелее падать…
О лицах Урсулы фон дер Ляйен - в статье Владимира Скачко "Плодовитая и вороватая. Девять лиц "фюрера Урсулы", которая может угробить европейский рейх"
*признана экстремисткой в России
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МненияГерманияЕвропаУкраинаФридрих МерцОлаф ШольцДональд ТрампХДСЕСЕврокомиссия
 
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10:00Разновекторный Трамп. Главное на утро 27 апреля
10:00Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва
09:35"Нелепые требования": президент США высказался о новых регионах России
07:45Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом
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