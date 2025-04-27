https://ukraina.ru/20250427/khristianskiy-polubezbozhnik-sem-lits-fridrikha-mertsa-otdayut-vlastolyubiem-predatelstvom-i-degradatsiey-1062780012.html

Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией

Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией - 27.04.2025 Украина.ру

Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией

В ноябре этого года Фридриху Мерцу "стукнет" 70 лет, но он, стройно-худосочный и долговязый, активничает и, что называется, бьет копытом, как молодой. Хочет, видимо показать, что канцлером Германии он будет деятельным и продуктивным.

2025-04-27T13:19

2025-04-27T13:19

2025-04-27T13:19

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Не то, что нынешний Олаф Шольц, которого даже борзой посол Украины в этой стране публично обозвал "ливерной колбасой" и остался безнаказанным. Его не выпороли на конюшне, как зарвавшуюся шавку-попрошайку, дерзко крошащую батон на "херра хозяина". И погоняло к Шольцу прилипло, как влитое, определяя тем самым и характер, и дееспособность немецкой власти. Германия при ней катится сегодня в преисподнюю, обезжиренную финансово и промышленно по воле американских друзей, партнеров и хозяев, коими рулит некто Дональд Трамп, 47-й президент США, вздумавший сделать их, Штаты, великими. В том числе, и за немецкий счет.Шольц уже щеголяет приставкой "и.о.", а Мерца, скорее всего в начале мая "коронуют", и он поведет страну к зияющим высотам экономической стагнации, политического кризиса и общегосударственной деградации. С уровня "флагмана европейской экономики" до третьесортной издыхающей странушки, откуда все перспективные производства, активы и средства ломанулись за Атлантику, в США, где более вольготные налоги и условия производства.Большинство обозревателей прогнозирует именно такое будущее Германии, и Мерц, который думает иначе, не исключено, что и поэтому оригинальничает. Для начала, подчеркивая свою самостоятельность, он отказался ехать на похороны Папы Римского Франциска I: мол, протокол не велит ехать сразу двум – бывшему и будущему – главам правительства.В итоге и.о. канцлера Шольц суетился в Ватикане, завистливо наблюдая, как, например, Владимиру Зеленскому вынесли стульчик и посадили его посреди собора Святого Петра, чтобы туда вышел сам Трамп и поручкался с этим просроченным недопрезидентом Украины.А потом туда же прибежали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, который демонстративно и цепко держал Зеленского за плечо, а не привычно гладил по спине, зазывно и недвусмысленно опускаясь рукой все ниже и ниже, как велят каноны толерантной, трансгендерной и небинарной половой еврообыденности последних 15-20 лет. О времена, о нравы, как говорится…Все указанные фигуранты – Макрон, Стармер и даже, не к ночи будет сказано, Зеленский – желали попасться на глаза Трампу и засвидетельствовать ему свое холуйское почтение, ибо этот американец уже сделал все, чтобы показать, что он с высокой статуи Свободы при входе в Нью-Йорк плюет на Европу. Европейский союз и все страны континента. Оптом и в розницу. Но особенно на евробюрократов ЕС, который Трамп считает бессмысленной и вредной для Америки организацией.Вот европолитики и мечутся, выбирая, кем им быть. Или попытаться стать трампистом и "любимой женой" американского руководителя, получив его благословение на власть. Или же антитрампистом – возглавить сопротивление ему и его политике, вгоняющей в гроб прежние постулаты евроатлантического единства, глобализации и на всю голову либеральной демократии с ЛГБТ*-повесткой и общечеловеческими ценностями для дебилов, которые верят, что Бог создал больше сотни полов.Так вот главным антитрампистом Европы хочет стать даже Зеленский, не желающий понимать, что более хитрые и принимающие меньше него всяких вкусных, но запрещенных веществ европолитики используют его, как герои Евгения Моргунова и Юрия Никулина в фильме "Кавказская пленница" выбивают дверь башкой героя Георгия Вицина. И клички у них, кстати, совершенно подходят к сегодняшним еврореалиям – Бывалый, Балбес и Трус."Для меня абсолютный приоритет — скорейшее укрепление Европы, чтобы шаг за шагом добиться реальной независимости от США" или "Стало ясно, что нынешняя американская администрация в значительной степени безразлична к судьбе Европы".А вот еще: "Европа должна срочно развивать независимые оборонные возможности", или "Мы находимся под давлением с двух сторон, поэтому моя главная задача — объединение Европы".Вы думаете, кто это говорил? Правильно, Фридрих Мерц на пути в главное кресло своей страны. И многие обозреватели подозревают, что в Рим на похороны Папы Мерц не поехал, так как рассчитывает на антитрампистской волне и риторике объединить Европу под эгидой Германии. И своей, конечно же. Он хочет вставить пистон и Макрону, и Стармеру, и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с ее вечной оруженосицей – главной евродипломаткой Каей Каллас, не говоря о Зеленском, в котором уже нет живых отверстий, откуда пистоны не торчат.И это нормально, что ничтожные и никчемные современные политики Европы хотят казаться больше и важнее, умнее и увесистее, чем есть на самом деле. Но только Мерц, увы, максимально откровенно обозначил политическую и нравственно-этическую цену, которую он готов заплатить за власть и влияние.Мерц – лидер Христианско-демократического союза (ХДС), созданной еще в 1945 году (26 июня ей стукнет 80 лет) правой консервативной партии, в основу своей политики положившей христианские ценности, которые она обязалась защищать и развивать при госстроительстве. Юзая эти ценности в глазах немецких избирателей, ХДС имел шесть федеральных президентов и пять канцлеров. И если президенты в Германии – свадебные протокольные генералы, то канцлеры – лидеры страны. И их следует вспомнить, потому что с них началась современная Германия – Конрад Аденауэр, Людвиг Эрхард, Курт Георг Кизингер, Гельмут Коль и Ангела Меркель.Кстати, Меркель, первая женщина на посту канцлера, женским чутьем, похоже, чуяла гниловатость Мерца и отгоняла его от вершин политики, как кота выдворяют мокрой тряпкой из кухни. Пока Меркель более 16 лет канцлерила, Мерц в политику и не совался. Работал на себя, сколачивал капитал, выпахивая, кстати, на американцев.Это сейчас он хочет укусить Трампа, а так до 2018 года он считался одним из самых проамериканских политиков Германии и работал корпоративным адвокатом во многих компаниях, в частности, председателем Наблюдательного совета германского подразделения BlackRock и старшим консультантом дюссельдорфского отделения международной юридической компании Mayer Brown, проводников глобализации на свой карман.В 2018 году Мерц почувствовал, что Меркель слабеет, ринулся во власть. Но Ангела отогнала его и еще до своей отставки в 2021 году продавила на пост председателся ХДС некую Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По приколу, видимо, потому что фрау эта профукала все, что можно. И Меркель тогда водрузила во главу партии еще одно недоразумение по имени Армин Лашет, который был еще никчемнее. И только 31 января 2022 года лидером ХДС стал Мерц.Но понадобилось еще более трех лет, чтобы убрать с дороги Олафа Ливерную Колбасу Шольца и дорваться до канцлерства. И вот на пороге мечты Мерц фактически предал идеалы. Ведь Папа Римский – это глава католиков, самой крупной христианской конфессии (1 млрд чел) в ранге наместника Бога на земле.И умерший Франциск, по общему мнению, был неплохим достойным Папой, а Мерц его упокоение продинамил – политическую и карьерную целесообразность поставил выше души и духа. Нормально так, да?Но, с другой стороны, а что можно ожидать от Мерца, который плоть от плоти европейских политиков, никогда не знавших, что такое самостоятельность, но всегда любивших деньги и власть и ради этих "печенюшек" готовых на все.Мерц прошел типичный путь обычного немецкого политика из буржуазного правящего класса. Закончил школу, отслужил год в армии самоходным артиллеристом, стал юристом в Боннском университете, работал судьей и адвокатом, ушел в политику, был депутатом Европарламента и немецкого бундестага.Не изюминкой, а как раз характерной особенностью Мерца является то, что он – потомок аристократов из рода Совиньи, которые в свое время всей душой поддержали Адольфа Гитлера. Дед Мерца, Йозеф Поль Совиньи, в 1933 году вступил в штурмовые отряды SA, а в 1938-м — в НСДАП. И, будучи мэром города Брилона, успел переименовать две улицы города в Адольф Гитлер-штрассе и Герман Геринг-штрассе. Но денацификации на нарах избежал и счастливо умер в 1967-м в своей постели, немного не дотянув до 92 лет и, судя по всему, передав внучку самое лучшее из политвоззрений.Особенностью Мерца вполне можно назвать то, что он, во-первых, станет первым канцлером, который ни дня не работал в органах исполнительной власти – только вдохновлял теоретически.Во-вторых, как уже было сказано, он – беспринципен и склонен к предательству в достижении цели. Так, например, он первым при протягивании через бундестаг нужных ему законов использовал голоса Партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую все остальные считают нерукопожатной, а потом публично и грязно обхамил и оскорбил партию и ее депутатов, назвав АдГ "антисемитской, расистской, ксенофобской, женоненавистнической и просто правоэкстремистской" и призвав к ее запрету.Или другой факт, важный для России и Украины: летом 2024 года он заявил, что ради мира в Украине можно пойти на договоренности с Россией поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта, прекращения огня и начала мирных переговоров с Москвой. А теперь он выступает за то, чтобы предоставить Киеву германские крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus и бить ими по Крымскому мосту.Зачем? Мерц говорит, что это нужно для Германии, которая при нем намерена "снова взять на себя ответственность в Европе и мире". Как Гитлер хотел. И дедушкины гены, похоже, ржавой вилкой просто так не выковыряешь.Но Москва уже обвинила Мерца в поддержке эскалации в Украине. А официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично спросила будущего канцлера: "Снова" – это повтор какой исторической эпохи?" И как бы намекнула общеизвестное: неблагодарное это дело – бить красных. Особенно в год 80-летия Великой Победы Красной Армии над дедушкой Мерца и его кумиром.…Как говорят тинэйджеры, Мерц должен это скнокать. А нет, то ему же хуже: он высокий – тяжелее падать…О лицах Урсулы фон дер Ляйен - в статье Владимира Скачко "Плодовитая и вороватая. Девять лиц "фюрера Урсулы", которая может угробить европейский рейх" *признана экстремисткой в России

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мнения, германия, европа, украина, фридрих мерц, олаф шольц, дональд трамп, хдс, ес, еврокомиссия