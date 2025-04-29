https://ukraina.ru/20250429/vyvesti-iz-igry-zakazchika-voyny-zachem-nuzhno-peremirie-na-9-maya-1062846948.html

Вывести из игры заказчика войны. Зачем нужно перемирие на 9 мая

Вывести из игры заказчика войны. Зачем нужно перемирие на 9 мая - 29.04.2025 Украина.ру

Вывести из игры заказчика войны. Зачем нужно перемирие на 9 мая

Перемирие, предложенное Владимиром Путиным на праздничные три дня, посвященные Дню Победы, Зеленский отверг. Он настаивает на 30-дневном прекращении огня,... Украина.ру, 29.04.2025

2025-04-29T18:43

2025-04-29T18:43

2025-04-29T18:43

эксклюзив

сво

перемирие

украина

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Перемирие, предложенное Владимиром Путиным на праздничные три дня, посвященные Дню Победы, Зеленский отверг. Он настаивает на 30-дневном прекращении огня, которое ВСУ нужно для того, чтобы передохнуть и перегруппироваться. Особенно, это остро необходимо, когда армия России приближается уже к Днепропетровской области. Тем временем Дмитрий Песков прокомментировал отказ Киева идти на праздничное перемирие, назвав это манипуляцией. Такую стратегию Зеленского поддерживают Франция и Великобритания – затягивание процесса перемирия любой ценой. "И на фоне этого говорить о необходимости усиления какого-то давления - лишний раз подтверждает, что пока по-прежнему, к сожалению, в европейских столицах больше предпочитают ориентироваться на продолжение войны", - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. Как поиски мира снова приводят к эскалации - объяснили эксперты в своих тг-каналах.Политтехнолог Рамиль ХарисовВладимир Путин предложил перемирие в дни празднования Дня Победы. Зеленский в свойственной манере раскритиковал и заявил, что можно заключить перемирие на 30 дней.Если убрать красивые слова, то он просто внеочередной раз слился и попал в медиа. Что опасного может быть для нас? 1. Может ли Зеленский решиться активно отправлять БПЛА, несмотря на приезд иностранных гостей на парад? Может. Всегда есть возможность списать на подчиненных. Но все-таки фактор иностранных лидеров государств может и сдержать от неадекватных действий. 2. Провокации на территории Украины от СБУ и ВСУ. Любимый метод – самим что-то взорвать и обвинить Россию. Надо быть к этому готовыми. 3. ЦИПСО явно расчехлит все свои ресурсы и начнет массовую атаку, используя фейки, переворачивания фактов, дипфейки и т.п.Международный трек можно разделить на позицию ЕС и США: Первые резко недовольны перемирием даже на несколько дней, так как у них другие планы на этот конфликт. Для вторых мы дали четкий сигнал, что в каких-то моментах можем уступать. Трамп просил временного перемирия? Мы идем на встречу и предлагаем варианты. Пока весь кейс собственноручно затягивает Украина и ЕС.Политический аналитик Алексей ВасильевСобственно, одна из причин, для чего необходимо перемирие на День Победы. Мы даём возможность Трампу сохранить лицо и умыть руки с поддержкой Киева. На что намекало и отмена второй встречи в Ватикане. А так все больше признаков, что Трампа уже достала упоротость просрочки и саботаж всех его миротворческих усилий. И поэтому ему сейчас надо либо снова тратить кучу сил и репутации, пытаясь принудить Зеленского к послушанию. Но тот, имея поддержку европейских глобалистов и запас оружия, выделенных Байденом перед уходом, пытается тянуть время, надеясь на то, что с Россией что-то случится, и у Киева появятся какие-то шансы. Собственно, основная стратегия Киева с самого начала СВО. Но уход в сторону США и прекращение попыток Трампа стать миротворцем, с лишением Киева поставок оружия, для нас хороший вариант. Ведь поддержка Европы значительно менее эффективная, по сравнению с США, плюс там уже истощены запасы оружия, и финансовые возможности значительно меньше. В сочетании с истощением демографических ресурсов Киева это не оставляет шансов для ВСУ к концу года. Поэтому возможность вывести из игры, по сути, заказчика этой войны, в обмен на пару перемирий на несколько дней - отличный размен для нашей стороны. А Трамп пусть продает это электорату как великое достижение.Политический эксперт Алексей НаумовФиксируем расклады на начало недели: лимит давления на Зеленского Дональдом Трампом исчерпан. Фактически, он добился от него всего, чего хотел — украинский лидер больше не просит "гарантий безопасности" от США, сосредоточившись на главном требовании: немедленном и полном прекращении огня. Это соответствует взгляду самого Трампа. Теперь вопрос о воздействии на Россию. С одной стороны, идут "словесные интервенции": Трамп то призывает Путина остановиться, то вслух рассуждает о возможности введения санкций. Пространство для реальных интервенций ограничено: лёгких для введения санкций осталось не так много, к тому же их принятие 1) разрушит перспективу восстановления отношений с Россией 2) не поможет Украине в долгосрочной перспективе, а лишь продлит нынешнее медленное поражение. Москва тем временем, по-видимому, поднимает ставки: через интервью Патрушева проброшена заявка на взятие под контроль Одессы (эта тема, вопреки вопросу интервьюера, в публичной плоскости ранее широко не обсуждалась), идёт наступление ВС РФ, продолжаются ракетные удары. В публичной плоскости мы видим, однако, и гибкость: готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий, перемирие к 9 мая. По-видимому, стратегия следующая: Трампа, при показном к нему уважении, вынуждают принять российские условия украинской сделки и развести вопрос Украины и восстановления российско-американских отношений, а в идеале ради этих отношений вообще выйти из российско-украинского урегулирования. Стимул: взаимодействие с Москвой в экономике (пока это больше для вида) и в политике (Китай, Иран).Ещё на эту тему: Трёхдневное перемирие. Итоги 28 апреля

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