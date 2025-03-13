https://ukraina.ru/20250313/1061787309.html

Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО – Путин

Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО – Путин - 13.03.2025 Украина.ру

Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО – Путин

Москва согласна с предложением США прекратить боевые действия в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин

2025-03-13T19:16

2025-03-13T19:16

2025-03-13T19:18

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В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер высказался по вопросу временного перемирия в зоне СВО. Накануне о таком предложении сообщил официальный Вашингтон.При этом он отметил, что такое предложение принимается с условием Москвы видеть в перспективе установление долгосрочного мира."Это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - пояснил российский лидер.По его мнению, эта идея подлежит обсуждении с президентом США Дональдом Трампом."Думаю, что нам нужно и с американским нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - отметил президент России.Он также высказался о готовности властей Украины к прекращению боевых действий."Вы знаете, американо-украинская встреча в Саудовской Аравии внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается на земле", - сказал Путин входе пресс-конференции.Он также отметил, что есть вопросы, касающиеся наступления перемирия."Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий)? И какова цена этим приказам?" – сказал он.Президент России также обратил внимание на другие детали реализации идеи о перемирии с Украиной."Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?" – задался он вопросом.По мнению президента, украинской стороне выгодно перемирие, чтобы спасти от уничтожения группировку ВСУ в Курской области.Путин обратил внимание на возможности, которые открываются для ВСУ в период режима прекращения огня на 30 суток.Есть вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон, констатировал российский лидер. В целом же, отметил он, идея перемирия Москвой поддерживается."Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, её поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал Путин.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине

https://ukraina.ru/20250313/1061784999.html

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новости, украина, россия, дональд трамп, москва, владимир путин, всу, перемирие, сво, кто, дипломатия, сша