https://ukraina.ru/20250428/operator-bpla-kim-o-razvitii-dronovodstva-my-na-poroge-chego-to-grandioznogo-i-ne-ochen-veslogo-1062787033.html

Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого

Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого - 28.04.2025 Украина.ру

Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого

О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения, расширении опасных зон, перспективах и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал оператор БПЛА с позывным "Ким".

2025-04-28T04:53

2025-04-28T04:53

2025-04-28T04:53

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- В начале СВО ты был "человеком с ружьем", а сейчас оператор БПЛА. Сразу на оптоволокне учился летать?- Нет, у меня уже был учебный опыт применения. И на цифровой связи летал, и на аналоговой. Надо сказать, что я всю войну гонял на дронах, но в боевых условиях стал применять именно оптоволокно.- А есть разница между работой на оптоволокне и обычным FPV-дроном? Нужно ли переучиваться?- Скорее да, чем нет. Но, знаешь, это не настолько драматическая разница. Опытному пилоту достаточно пообщаться с людьми, которые уже работают на оптоволокне, и он сам может работать. Плюс – работа с оборудованием. Плюс – понимание особенностей полета, о которых я не буду говорить.- Насколько я знаю, ты весьма результативный "дроновод". Какие пораженные цели тебе особенно запомнились?- Прямо интересные? Ну, бронемашина Oshkosh M-ATV, украинская САУ "Богдана", разнообразные станции РЭБ и комплексы контрбатарейной борьбы. Они, знаешь, как шарики выглядят. Стояли на одном здании в глубоком тылу. А еще в конце лета, когда противник еще не знал, что и на каких дистанциях мы можем применять, он выставлял станции радиоэлектронной разведки довольно близко к переднему краю. Ну, естественно, мы дали им прикурить.- Сейчас у неприятеля тоже появились дроны на оптоволокне. Их не глушат средства РЭБ. Можно ли от них спастись и если да, то как?- Все зависит от ситуации. Что делать, если он в двух метрах от тебя? Остается только молиться. Поэтому думать надо не на два, а на пятьсот метров вперед. Все зависит от окружающей тебя обстановки, уровня заинтересованности в тебе у противника, погодных условий и подготовки позиций. Про защиту рабочего места от птичек всем ясно. Война научила. Нужно понимать, какой вокруг тебя рельеф, какие перепады высот, какая сегодня погода. Если, к примеру, тебя окружают высотки, то шанс есть.С другой стороны, очень многое зависит от уровня пилота. Есть очень много разных фишечек, которые знают и активно используют оптоволоконщики с большим опытом. Поэтому без гарантий.- То есть ружье – лучший РЭБ?- В случае с оптоволокном ты можешь и автоматом обойтись.- Я много говорил об этом с пехотинцами и военными водителями. Так вот они утверждают, что дрон на оптоволокне едва ли способен поразить автомобиль, который едет на большой скорости. Это верно?- Все так. Мы, правда, много чего интересного придумали, чтобы скомпенсировать недостатки оптоволокна, поэтому говорить я буду скорее о дронах противника.Вообще хочу заметить, что даже от FPV-дрона ты сумеешь уйти, если разгонишься до 100–120 километров в час. Скорее всего уйдешь. Это вот стереотип такой, что оптоволокно летает медленно. Да они все, в целом, быстрее сотки особо не летают. Но тут, опять же, многое зависит от навыков оператора. Потому, что опытные и на оптоволокне до 120 километров в час разгоняются. Но это нужно уметь.- То есть это вопрос везения?- Да. Навык оператора и окружающая обстановка. С другой стороны, твои стрелковые навыки тоже играют важную роль. А вот это уже не про везение.- Одно из самых неприятных явлений на военных дорогах – это так называемые дронные засады, когда FPV-дрон сажают на каком-нибудь сложном участке и просто ждут. С оптоволокном это тоже работает?- Противник такое практикует. А почему бы и нет? Если ты думаешь, что оптоволокно так уж легко рвется, то я тебя разочарую. Руками ты его не разорвешь. Его можно сломать, да. Но для этого на него нужно наступить или переехать. Но опытный оператор учитывает все эти моменты. Понимаешь, главная фишка волокна в том, что делать на нем можно все, что угодно. Но лишь в радиусе размотки кабеля.- А на маневренности дрона это сказывается?- Да все то же, что и на обычном дроне. Понимаешь, по сравнению с обычным FPV-дроном, дрон на оптоволокне – это корова. Большая такая, тяжелая корова. Но я прошу заметить, что корова очень быстро бегает, если как следует напугать. Понимаешь, о чем я? Все от прямоты рук зависит. Вот ты видел, как люди водят автобус? Люди с опытом и водят, и паркуют автобус очень ловко, а какая-нибудь девочка без опыта и Mini Cooper припарковать не может. Хотя автобус и больше, и тяжелее.- Оптоволокно вытеснит ПТУР?- Прошу заметить, что обычный FPV-дрон уже вытеснил ПТУР. В данный момент не изобретены средства РЭБ, которые гарантируют тебе защиту от дронов. Не бывает такого, чтобы РЭБ включили, и БПЛАшники заявили, что не могут работать на этом участке. Грамотные ребята поменяют частоты, кое-что перепаяют быстренько, и вперед. У противника, к примеру, спектр частот огромен.Причем дроны вытеснили не только ПТУРы. Это ведь многофункциональная штука, на которую можно повесить все, что тебе нужно и сделать то, чего ни одно оружие раньше не делало. Ты можешь залететь в блиндаж, осмотреть помещение. Ты можешь жечь машины, сидя в засаде. Ты можешь попасть танку именно туда, куда нужно попасть, чтобы его поразить. По сути дела, это ПТУР с пропеллерами.- Грамотный "птурист" дает хороший результат, но и готовить его нужно дольше, и рискует он сильнее. То есть это такой себе лучник в эпоху появления первого огнестрельного оружия, так?- Точно! Нужно понимать, что ПТУР куда проще обнаружить. А человека нужно долго готовить, вкладывая в него силы и средства. Да и сколько стоит один выстрел из ПТУР? Полагаю, что недешево.То есть первый фактор – время подготовки, а второй – безопасность оператора. Их слияние дает третий – аккумулирование специалистов. Понимаешь, если у тебя специалисты не гибнут, то формируется определенный резерв. А "птуристы" что? Их те же "птичники" и накроют.- С учетом скорости развития наземных дронов, мы в перспективе и штурмовиков сможем ими заменить? Понятно, что лишь в отдельных аспектах боевой работы.- Не совсем. Но точно сможем резко сократить наши потери. Сфера БПЛА сейчас развивается интенсивно. Ты и сам знаешь, как ощутимо сокращаются потери, когда появляются средства поражения, способные навести шороху без необходимости подводить живого человека к позициям неприятеля.Есть даже мнение, что мы стоим на пороге осознания: можно сократить расход боеприпасов, нарастив количество дронов. Даже того же оптоволокна. Зачем нужны 82-й и 120-й минометы? Дрон эту мину отнесет дальше и цель поразит точнее.Или тот же АГС. Подозреваю, что вся "мелочь" отомрет. Калибры и дистанции будут расти.- К тому же АГС нужно еще умудриться затащить на позицию в зоне действия вражеской "малой авиации", а несколько дронов в рюкзаке может принести даже хрупкая девушка.- Тут еще важна дистанция. Имея хорошее оборудование, можно работать и на тридцать километров. А это, грубо говоря, уже глубокий тыл. У тебя с логистикой там проблем не будет.Вот давай возьмем тот же 82-й миномет, да? Тебе нужно довольно близко к ЛБС подтащить эту штуку, чтобы с низкой точностью и рискуя собой, швырять во врага мины. А ведь этому еще учиться нужно.Тем временем двадцатилетний паренек с трехмесячными курсами за плечами, способен поражать цели заметно точнее и с большего расстояния. А если он еще и постоянно совершенствуется, то даже говорить не о чем. Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень веселого. Для штурмовиков – особенно.Вот их ты дронами не заменишь, поскольку на первой линии все равно кто-то должен сидеть. Хотя бы для того, чтобы дроноводам противник "сюрприз" не устроил.Нет, если появятся роботы, способные перемещаться по траншеям, отбивать атаки, самостоятельно перезаряжаться, тогда может быть. Но пока мы от этого очень далеки. Никакой дрон не сможет удерживать позицию так, чтобы неделю-две к нему никто не подходил и его не обслуживал.- Предлагаю вернуться к тому, что уже есть. Верно ли я понимаю, что дроны на оптоволокне используются и для разведки?- Полноценную разведку все таки вести нецелесообразно. Для этих целей есть специальные БПЛА. Но доразведку после получения целеуказания провести можно.А сколько было случаев, когда мы летали на какую-то не очень важную цель, но по дороге замечали что-нибудь пожирнее? Да миллион таких случаев.В целом оптоволокно дает очень серьезные возможности. На Курском направлении противник натурально визжал от бессильной злобы, поскольку ничего противопоставить не мог. И это направление развивается. Всего становится больше. В 22-м году бывало так, что вот ничего нет и нужное достать невозможно. Сейчас такие проблемы возникают все реже.С другой стороны, из-за дронов стремительно разрастаются "серые зоны". Если в том же 22-м ты на полтора-два километра от ЛБС отошел и уже в относительной безопасности себя чувствовал, то сейчас я вот лечу, смотрю и в радиусе десяти километров не вижу ни души. Все прячутся. Потому, что стоит зазеваться и тебя сожгут. Совсем недавно я был свидетелем того, как группа противника была целиком уничтожена дронами при попытке зайти на свою позицию.Читайте также: Оператор БПЛА "Марк": После войны буду учить других тому, чему научился здесь сам

https://ukraina.ru/20250404/1062289970.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, украина.ру, сво, новости сво, война на украине