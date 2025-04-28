https://ukraina.ru/20250428/russkikh-ne-khotyat-videt-v-berline-no-oni-prikhodyat-bez-priglasheniya-kak-v-45-m-1062784164.html

Русских не хотят видеть в Берлине. Но они приходят без приглашения, как в 45-м

Русских не хотят видеть в Берлине. Но они приходят без приглашения, как в 45-м - 28.04.2025 Украина.ру

Русских не хотят видеть в Берлине. Но они приходят без приглашения, как в 45-м

Посол России - "звезда" в Германии. Но сможет ли он почтить память наших воинов в День Победы?

2025-04-28T05:12

2025-04-28T05:12

2025-04-28T05:12

эксклюзив

германия

россия

украина

андрей мельник

анналена бербок

фридрих мерц

мид

альтернатива для германии (партия)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054971864_145:0:1182:583_1920x0_80_0_0_ba093c8450ab722bd100dd790bb64653.jpg

Немецкая газета "Бильд" опубликовала сообщение: власти немецкой земли Бранденбург могут выдворить посла России в Германии Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому фашистской Германии, если он на неё придёт."Бильд" приводит слова директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля: "Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах. Если посол всё равно придёт, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил, в тесном сотрудничестве с силами безопасности".Интересно, как они это себе представляют?"Силы безопасности" не будут пропускать на мероприятия посла России и представителей посольства? Можно представить размер потрясающего скандала в этом случае.До этого МИД ФРГ (этим министерством продолжает руководить Анналена Бербок) разослал рекомендации для всех муниципалитетов не отправлять приглашение представителям России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии.Но посол России Сергей Нечаев ответил, что "представителям России не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах и торжественно отметить День Победы".Зееловские высотыНа Зееловские высоты посол России пришёл сам, без приглашения и разрешения.Посол и представители дипмиссии почтили память советских воинов, которые погибли на Зееловских высотах, в 50 километрах от Берлина, во время знаменитой Зееловско-Берлинской операции в апреле 1945 года.Там была оборудована, как считали фашисты, совершенно неприступная линия обороны. Оборонительная полоса включала в себя дзоты, траншеи, пулемётные площадки, окопы для артиллерии и противотанковых средств. Многочисленные противопехотные и противотанковые заграждения."Зееловские высоты" как мемориальный комплекс - это захоронение 30 тысяч советских воинов. Там находятся образцы советской военной техники, в частности, танк Т-34 и советская реактивная установка. А здание музея оформлено в виде командного пункта 1-го Белорусского фронта.В 2025 году появились новые мемориальные таблички: ещё 200 фамилий тех, кто погиб здесь в апреле 1945 года.Как посол России может не прийти в годовщину сражения на Зееловские высоты?Но теперь немецкие власти опасаются: а вдруг эти русские и в немецкие концлагеря придут без приглашения?Как в 1945?Посол России как "поп-звезда"И тут выяснилась очень интересная деталь. Посла России не пускают на мероприятия из-за его популярности в Германии!Всё совсем, абсолютно не так, как пытаются представить руководители страны.Аксель Дреколль в интервью газете "Тагесшпигель" сам и раскрыл реальные причины, почему они стараются провести мероприятия без посла России.Оказывается, рекомендациям МИД (то есть Анналены Бербок) муниципалитеты не следуют. "На местах" всё происходит с точностью до наоборот.Вот как описывает происходящее сама немецкая газета: "Памятные мероприятия на прошлой неделе показывают, что придерживаться их (рекомендаций немецкого МИД - ред.) необязательно. По сообщениям СМИ, российского посла чествовали как поп-звезду."Дреколль отвечает: "Именно по этой причине мы относимся к этому иначе, чем местные политики. Когда говорят о том, что посла чествуют как поп-звезду, то это явно связано с политикой дня, а не с памятной датой".Политика дня или память об освобождении?Вообще удивительная история, конечно.Во-первых, посла России вполне могут горячо приветствовать местные муниципалитеты и жители именно в связи с памятной датой.Почему это отрицает Дреколль? Среди немецкого народа по-прежнему много антифашистов и людей, которые искренне приветствуют российских дипломатов как представителей страны освободителей. Как бы ни хотелось этому странноватому профессору истории представить другую картину.А во-вторых, если это связано с "политикой дня", то есть с сегодняшней политикой России, получается, что её одобряют "местные власти" и население, до такой степени, что посол России - уже практически "поп-звезда"?Кстати, не пускают не только посла России. На мероприятия не будут допущены представители партии АДГ, которая уже становится самой популярной партией Германии.Самые популярные? Нет, мы вас не пустим.Их присутствие является "нежелательным", сообщил сегодняшний надсмотрщик концлагерей Аксель Дреколль.Мерц и "Таурусы"А будущий канцлер Мерц продолжает угрожать поставками ракет "Таурус" Украине.По телевидению Германии показывают анимированную имитацию попадания "Таурусов" по Крымскому мосту. Обсуждают и рассуждают, сколько ракет должно попасть, как и куда их надо направить.Можно представить, что бы было, если бы по российскому телевидению показали имитацию поражения любой нашей ракетой Бранденбургских ворот или другого символа Германии.И кстати, зачем всё это делает Мерц?Кроме эскалации конфликта, смысла в поставках "Таурусов" нет.Даже глава корпорации "Рейнметалл" Паппергер признал, что поставки "Таурусов" Украине "не изменят ситуацию на фронте."Указания посла УкраиныА тем временем бывший посол Украины в Германии Мельник, тот самый, который называл Шольца обиженной ливерной колбасой, публикует приказ для правительства Германии.Он дал интервью газете "Вельт", где дал чёткие указания. Всё подсчитано надёжно, с украинской хозяйственностью:"Германия должна передать Украине 30 процентов своей военной техники.45 истребители "Евро-файтер". И 30 истребителей "Торнадо."25 вертолетов NH90 и 15 вертолетов "Тайгер"100 танков "Леопард".115 машин для пехоты "Пума".130 БМП "Мардер".20 РСЗО "Марс 2".130 бронемашин "Боксер".300 бронетранспортёров.150 ракет "Таурус".И самое главное: "законодательно закрепить выделение 0,5% ВВП Германии на нужды ВСУ."То есть 86 миллиардов евро до 2029 года.Того же Мельник требует от "большой семерки", то есть Украина хочет получить 550 миллиардов евро за четыре года.Вожделеет бывший посол Мельник, ныне представитель Украины в ООН. Кстати, туда же на работу собираются отправить Анналену Бербок.Можно только представить себе эти будущие заседания.Мельник будет всех обзывать. А батутчица Анналена (это ее любимый спорт - прыжки на батуте) будет путать градусы и направления.И вместе они будут дружно призывать к эскалации и продолжению войны.Четвёртый рейхСобирается ли Германия создавать "Четвёртый рейх"? Именно так оценивает происходящее сенатор Алексей Пушков.Нынешние власти Германии, пишет сенатор, "встали на путь превращения Германии в "Четвёртый рейх".Мерц уже, кстати, заявлял в ходе дебатов, что Россия якобы "ведёт войну против Европы и Германии".То же самое говорила главный "дипломат" Германии Анналена Бербок: "мы воюем с Россией".Им очень нужен образ "агрессивного соседа", чтобы выполнить свои основные цели.Они таковы: не дать США прийти к прямому сотрудничеству с Россией, для этого затянуть войну на Украине на возможно большее время.Также, конечно, нужно дать заказы собственной военной промышленности.И про тех, кто ими управляет, тоже не будем забывать."Внучка" Сороса и слуга капиталаАнналена Бербок - "внучка Сороса". Не имеющая никакого высшего образования (это выяснилось уже во время ее пребывания на должности министра), глава МИД Германии выращена в структурах "дедушки Сороса".А Фридрих Мерц - бывший руководитель отделения инвестиционного фонда "Блэк рок", про который немецкая пресса пишет: "Это тайная держава, которая обладает беспрецедентным влиянием на правительства и глобальные финансовые структуры."Он входил в советы директоров банков, страховых компаний, химического концерна BASF и многих других.У них общее прошлое.Анналена Бербок - внучка солдата вермахта, воевавшего на восточном фронте.Фридрих Мерц имеет дедушку, который был штурмовиком и членом НСДАП. Как мэр города Брилона, переименовал две главные улицы в "Адольф Гитлер штрассе" и "Герман Геринг штрассе".Но дело не в том, кто чей дедушка. А в том, что они желают возрождения рейха и продолжения войны.Вот как прокомментировала возможность поставки "Таурусов" официальный представитель МИД России Мария Захарова: "Удар ими по любым российским объектам... в качестве цели, как вы заметили, Мерц уверенно обозначал Крымский мост... Всё это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии".Снова хотят брать на себяА Мерц вещает:"Германия снова возьмёт на себя ответственность - в Европе и в мире. Негромко, но надёжно. Не высокомерно, но в партнёрстве." (Интервью "Рёйнише пост", апрель 2025 года)Германия возьмёт ответственность снова? Опять?Кто-нибудь ещё в мире хочет, чтобы Германия СНОВА взяла на себя ответственность?"Снова - это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?" - задала закономерный вопрос представитель МИД Мария Захарова.Подробнее о том, как в России и в Москве будут отмечать 80-летие Победы - в статье Елены Мурзиной "Я должен бояться какую-то из Брюсселя? Меня сам Путин спрашивает!" Кто приедет в Москву на Парад Победы

германия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, германия, россия, украина, андрей мельник, анналена бербок, фридрих мерц, мид, альтернатива для германии (партия), вооруженные силы украины