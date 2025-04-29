Удар с Глухова на Хомутовку? Алехин рассказал, в каком месте ВСУ могут снова атаковать приграничье - 29.04.2025 Украина.ру
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Удар с Глухова на Хомутовку? Алехин рассказал, в каком месте ВСУ могут снова атаковать приграничье
Удар с Глухова на Хомутовку? Алехин рассказал, в каком месте ВСУ могут снова атаковать приграничье - 29.04.2025 Украина.ру
Удар с Глухова на Хомутовку? Алехин рассказал, в каком месте ВСУ могут снова атаковать приграничье
ВСУ не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев — Брянск", которая будет простреливаться со всех сторон. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин
2025-04-29T20:15
2025-04-29T20:15
новости
россия
суджа
курск
наступление
валерий герасимов
владимир путин
курская область
брянская область
сумская область
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Есть информация, что сейчас ВСУ накапливаются где-то в районе Глухова (Сумская область), чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку, сообщил эксперт."Почему именно там? Потому что по брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами, которые нацелены на быстрые прорывы", — указал Алехин.ВСУ даже не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев — Брянск", которая будет простреливаться со всех сторон, отметил собеседник издания.Проблема в том, что киевский режим преследует информационные цели, подчеркнул Алехин."Если [начальник Генштаба ВС России Валерий] Герасимов и [Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил РФ Владимир] Путин доложили о полном освобождении Курской области, то, понимая их подход к боевым действиям, им (ВСУ. — Ред.) нужно доказать обратное: ударить где-то в другом месте, которое хоть как-то относится к Курской области", — отметил он.Он подчеркнул, что стратегия России – денацификация и демилитаризация, а дальше она распределяется на несколько составляющих. А у киевского режима стратегия одна – показать кураторам, что они "что-то могут", а потом попросить больше оружия, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах и неактуальных типах вооружения — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".
https://ukraina.ru/20250429/1062801673.html
россия
суджа
курск
курская область
брянская область
сумская область
глухов
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Новости, Россия, Суджа, Курск, наступление, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Курская область, Брянская область, Сумская область, Глухов, граница, война, война на Украине, дзен новости СВО, СВО, Спецоперация

Удар с Глухова на Хомутовку? Алехин рассказал, в каком месте ВСУ могут снова атаковать приграничье

20:15 29.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
- РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВСУ не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев — Брянск", которая будет простреливаться со всех сторон. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин
Есть информация, что сейчас ВСУ накапливаются где-то в районе Глухова (Сумская область), чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку, сообщил эксперт.
"Почему именно там? Потому что по брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами, которые нацелены на быстрые прорывы", — указал Алехин.
ВСУ даже не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев — Брянск", которая будет простреливаться со всех сторон, отметил собеседник издания.
Проблема в том, что киевский режим преследует информационные цели, подчеркнул Алехин.
"Если [начальник Генштаба ВС России Валерий] Герасимов и [Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил РФ Владимир] Путин доложили о полном освобождении Курской области, то, понимая их подход к боевым действиям, им (ВСУ. — Ред.) нужно доказать обратное: ударить где-то в другом месте, которое хоть как-то относится к Курской области", — отметил он.
Он подчеркнул, что стратегия России – денацификация и демилитаризация, а дальше она распределяется на несколько составляющих. А у киевского режима стратегия одна – показать кураторам, что они "что-то могут", а потом попросить больше оружия, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах и неактуальных типах вооружения — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".
Михаил Поликарпов интервью
07:00
Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана Самым верным союзником России оказалась Северная Корея. Если бы кому-то об этом сказали еще несколько лет назад, все бы сочли это за анекдот, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов
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