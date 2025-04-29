Удар с Глухова на Хомутовку? Алехин рассказал, в каком месте ВСУ могут снова атаковать приграничье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВСУ не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев — Брянск", которая будет простреливаться со всех сторон. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин
Есть информация, что сейчас ВСУ накапливаются где-то в районе Глухова (Сумская область), чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку, сообщил эксперт.
"Почему именно там? Потому что по брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами, которые нацелены на быстрые прорывы", — указал Алехин.
Проблема в том, что киевский режим преследует информационные цели, подчеркнул Алехин.
"Если [начальник Генштаба ВС России Валерий] Герасимов и [Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил РФ Владимир] Путин доложили о полном освобождении Курской области, то, понимая их подход к боевым действиям, им (ВСУ. — Ред.) нужно доказать обратное: ударить где-то в другом месте, которое хоть как-то относится к Курской области", — отметил он.
Он подчеркнул, что стратегия России – денацификация и демилитаризация, а дальше она распределяется на несколько составляющих. А у киевского режима стратегия одна – показать кураторам, что они "что-то могут", а потом попросить больше оружия, подытожил собеседник издания.
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