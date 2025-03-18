Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков - 18.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250318/1061880048.html
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков - 18.03.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-03-18T17:16
2025-03-18T17:16
спецоперация
эксклюзив
краснояружский район
курская область
белгородская область
геннадий алехин
вячеслав гладков
юлия тимошенко
вооруженные силы украины
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_ed683574fe5b44844a3a22c36c602fa7.jpg.webp
Сегодня ВСУ пытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей.В ночь на 18 марта противник начал стягивать туда технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, использовав инженерные машины УР-77 "Змей Горыныч" и системы иностранного производства, а потом перешёл в наступление.Атака осуществлялась силами двух маневренных групп с приданной боевой техникой, штурмовая пехота при этом использовала квадроциклы. Но уже к 10 утра она была отбита. Враг понес потери в живой силе и технике. Плотным артиллерийским огнем мы уничтожили два танка и несколько бронированных машин. Боестолкновения на приграничном участке государственной границы продолжаются. Въезд в районный центр Красная Яруга закрыт.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ за минувшие сутки в Краснояружском районе "было произведено пять артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов", а также нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты, сообщил глава региона. Он также отметил, что в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате три человека получили ранения. Основательные повреждения получило здание местной школы.Хотел бы выделить существенную деталь. По информации моих источников, при попытке прорыва белгородского приграничья была зафиксирована в рядах украинских штурмовиков была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Чуть ранее подобная картина наблюдалась на Южно-Донецком направлении в районе Константинополя.Из нескольких десятков женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях. Но теперь женщина-штурмовик, по всей видимости, новый бренд украинской армии.Вообще в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вроде вдов нацистов не так и много. В основном это "селфистки", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Многие из них пытаются "спрыгнуть" со службы, которая несёт смертельную опасность. Но сделать это не так-то и просто, поскольку контракт они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует. Есть лишь формулировка — выполнять задачи в рамках действий подразделения, а это может быть что угодно.Потом девушки смекнули, что простейший путь покинуть передовую — это забеременеть, и через 6-7 месяцев уехать домой с какими-никакими, но выплатами и льготами. Вот только прожить эти месяцы достаточно проблематично. Жалеть женщин украинские командиры перестали напрочь — им надо кого-то гнать на убой, и уже не важно, кто пойдёт на смерть.Есть еще одна часть "женского спецконтингента" - бывшие осужденные. Их навербовали в местах лишения свободы, не присматриваясь к статье, по которой они сидели. К примеру, таких набрали из женской Качановской колонии в Харькове, где в свое время там "парилась" на Юлия Тимошенко.Судя по всему, ситуация на Харьковском направлении обостряется с каждым днем. Участки границы между Белгородской и Харьковской, Сумской областями напоминают встревоженный пчелиный улей.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250317/1061855071.html
краснояружский район
курская область
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_1a684eb56ac2b637ee56950edbf2af03.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, эксклюзив, краснояружский район, курская область, белгородская область, геннадий алехин, вячеслав гладков, юлия тимошенко, вооруженные силы украины, артиллерия, бронетехника, женщины
Спецоперация, Эксклюзив, Краснояружский район, Курская область, Белгородская область, Геннадий Алехин, Вячеслав Гладков, Юлия Тимошенко, Вооруженные силы Украины, артиллерия, бронетехника, женщины

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков

17:16 18.03.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Сегодня ВСУ пытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В ночь на 18 марта противник начал стягивать туда технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, использовав инженерные машины УР-77 "Змей Горыныч" и системы иностранного производства, а потом перешёл в наступление.
Атака осуществлялась силами двух маневренных групп с приданной боевой техникой, штурмовая пехота при этом использовала квадроциклы. Но уже к 10 утра она была отбита. Враг понес потери в живой силе и технике. Плотным артиллерийским огнем мы уничтожили два танка и несколько бронированных машин. Боестолкновения на приграничном участке государственной границы продолжаются. Въезд в районный центр Красная Яруга закрыт.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ за минувшие сутки в Краснояружском районе "было произведено пять артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов", а также нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты, сообщил глава региона. Он также отметил, что в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате три человека получили ранения. Основательные повреждения получило здание местной школы.
Хотел бы выделить существенную деталь. По информации моих источников, при попытке прорыва белгородского приграничья была зафиксирована в рядах украинских штурмовиков была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Чуть ранее подобная картина наблюдалась на Южно-Донецком направлении в районе Константинополя.
Из нескольких десятков женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях. Но теперь женщина-штурмовик, по всей видимости, новый бренд украинской армии.
Вообще в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вроде вдов нацистов не так и много. В основном это "селфистки", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Многие из них пытаются "спрыгнуть" со службы, которая несёт смертельную опасность. Но сделать это не так-то и просто, поскольку контракт они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует. Есть лишь формулировка — выполнять задачи в рамках действий подразделения, а это может быть что угодно.
Потом девушки смекнули, что простейший путь покинуть передовую — это забеременеть, и через 6-7 месяцев уехать домой с какими-никакими, но выплатами и льготами. Вот только прожить эти месяцы достаточно проблематично. Жалеть женщин украинские командиры перестали напрочь — им надо кого-то гнать на убой, и уже не важно, кто пойдёт на смерть.
Есть еще одна часть "женского спецконтингента" - бывшие осужденные. Их навербовали в местах лишения свободы, не присматриваясь к статье, по которой они сидели. К примеру, таких набрали из женской Качановской колонии в Харькове, где в свое время там "парилась" на Юлия Тимошенко.
Судя по всему, ситуация на Харьковском направлении обостряется с каждым днем. Участки границы между Белгородской и Харьковской, Сумской областями напоминают встревоженный пчелиный улей.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Вчера, 16:23
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
СпецоперацияЭксклюзивКраснояружский районКурская областьБелгородская областьГеннадий АлехинВячеслав ГладковЮлия ТимошенкоВооруженные силы Украиныартиллериябронетехникаженщины
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24"На карте не видно никого": итоги важного разговора Путина с российскими бизнесменами
17:16Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков
17:13"Люди ждали этого десятилетиями": в США рассекречивают документы об убийстве Кеннеди
17:10Карандаши Сибиги. Почему к "красным линиям" киевского режима надо относиться серьёзно
16:18Какие козыри остались у Зеленского и как США могут усложнить жизнь России – Денисов
16:11"Роскосмос" и "Росатом" готовы помочь Маску разгадать тайну красной планеты - Дмитриев
15:35Станислав Стремидловский: Россия вернется в Польшу, когда Европа распадется
15:31В Госдуме наградили мужчину, сбившего вражеский БПЛА из охотничьего ружья
15:26"Немыслимое 2.0" опять в Европе. Украинцев планируют использовать против России, как пушечное мясо
15:16Москва потребовала остановить поставки оружия Киеву на время перемирия
14:56Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой
14:00Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков
13:39Стендап-комик Останин дошутился до ст. 282 УК РФ
13:34Писатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследование
13:00Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта
12:57Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге
12:40Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"
12:39Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине
12:24Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков
12:19"К удивлению, это оказались женщины": стало известно об уничтожении "Скалы" ВСУ
Лента новостейМолния