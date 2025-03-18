https://ukraina.ru/20250318/1061880048.html
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков - 18.03.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-03-18T17:16
2025-03-18T17:16
2025-03-18T17:16
спецоперация
эксклюзив
краснояружский район
курская область
белгородская область
геннадий алехин
вячеслав гладков
юлия тимошенко
вооруженные силы украины
артиллерия
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Сегодня ВСУ пытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей.В ночь на 18 марта противник начал стягивать туда технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, использовав инженерные машины УР-77 "Змей Горыныч" и системы иностранного производства, а потом перешёл в наступление.Атака осуществлялась силами двух маневренных групп с приданной боевой техникой, штурмовая пехота при этом использовала квадроциклы. Но уже к 10 утра она была отбита. Враг понес потери в живой силе и технике. Плотным артиллерийским огнем мы уничтожили два танка и несколько бронированных машин. Боестолкновения на приграничном участке государственной границы продолжаются. Въезд в районный центр Красная Яруга закрыт.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ за минувшие сутки в Краснояружском районе "было произведено пять артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов", а также нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты, сообщил глава региона. Он также отметил, что в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате три человека получили ранения. Основательные повреждения получило здание местной школы.Хотел бы выделить существенную деталь. По информации моих источников, при попытке прорыва белгородского приграничья была зафиксирована в рядах украинских штурмовиков была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Чуть ранее подобная картина наблюдалась на Южно-Донецком направлении в районе Константинополя.Из нескольких десятков женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях. Но теперь женщина-штурмовик, по всей видимости, новый бренд украинской армии.Вообще в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вроде вдов нацистов не так и много. В основном это "селфистки", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Многие из них пытаются "спрыгнуть" со службы, которая несёт смертельную опасность. Но сделать это не так-то и просто, поскольку контракт они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует. Есть лишь формулировка — выполнять задачи в рамках действий подразделения, а это может быть что угодно.Потом девушки смекнули, что простейший путь покинуть передовую — это забеременеть, и через 6-7 месяцев уехать домой с какими-никакими, но выплатами и льготами. Вот только прожить эти месяцы достаточно проблематично. Жалеть женщин украинские командиры перестали напрочь — им надо кого-то гнать на убой, и уже не важно, кто пойдёт на смерть.Есть еще одна часть "женского спецконтингента" - бывшие осужденные. Их навербовали в местах лишения свободы, не присматриваясь к статье, по которой они сидели. К примеру, таких набрали из женской Качановской колонии в Харькове, где в свое время там "парилась" на Юлия Тимошенко.Судя по всему, ситуация на Харьковском направлении обостряется с каждым днем. Участки границы между Белгородской и Харьковской, Сумской областями напоминают встревоженный пчелиный улей.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250317/1061855071.html
краснояружский район
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Геннадий Алёхин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp
спецоперация, эксклюзив, краснояружский район, курская область, белгородская область, геннадий алехин, вячеслав гладков, юлия тимошенко, вооруженные силы украины, артиллерия, бронетехника, женщины
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Сегодня ВСУ пытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей.
В ночь на 18 марта противник начал стягивать туда технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, использовав инженерные машины УР-77 "Змей Горыныч" и системы иностранного производства, а потом перешёл в наступление.
Атака осуществлялась силами двух маневренных групп с приданной боевой техникой, штурмовая пехота при этом использовала квадроциклы. Но уже к 10 утра она была отбита. Враг понес потери в живой силе и технике. Плотным артиллерийским огнем мы уничтожили два танка и несколько бронированных машин. Боестолкновения на приграничном участке государственной границы продолжаются. Въезд в районный центр Красная Яруга закрыт.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
, ВСУ за минувшие сутки в Краснояружском районе "было произведено пять артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов", а также нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты, сообщил глава региона. Он также отметил, что в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате три человека получили ранения. Основательные повреждения получило здание местной школы.
Хотел бы выделить существенную деталь. По информации моих источников, при попытке прорыва белгородского приграничья была зафиксирована в рядах украинских штурмовиков была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Чуть ранее подобная картина наблюдалась на Южно-Донецком направлении
в районе Константинополя.
Из нескольких десятков женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях. Но теперь женщина-штурмовик, по всей видимости, новый бренд украинской армии.
Вообще в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вроде вдов нацистов не так и много. В основном это "селфистки", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Многие из них пытаются "спрыгнуть" со службы, которая несёт смертельную опасность. Но сделать это не так-то и просто, поскольку контракт они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует. Есть лишь формулировка — выполнять задачи в рамках действий подразделения, а это может быть что угодно.
Потом девушки смекнули, что простейший путь покинуть передовую — это забеременеть, и через 6-7 месяцев уехать домой с какими-никакими, но выплатами и льготами. Вот только прожить эти месяцы достаточно проблематично. Жалеть женщин украинские командиры перестали напрочь — им надо кого-то гнать на убой, и уже не важно, кто пойдёт на смерть.
Есть еще одна часть "женского спецконтингента" - бывшие осужденные. Их навербовали в местах лишения свободы, не присматриваясь к статье, по которой они сидели. К примеру, таких набрали из женской Качановской колонии в Харькове
, где в свое время там "парилась" на Юлия Тимошенко
.
Судя по всему, ситуация на Харьковском направлении обостряется с каждым днем. Участки границы между Белгородской и Харьковской, Сумской областями
напоминают встревоженный пчелиный улей.