Этот участок станет решающим: Угольный о том, когда ВС РФ разберутся с Красноармейском и Константиновкой - 29.04.2025 Украина.ру
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Этот участок станет решающим: Угольный о том, когда ВС РФ разберутся с Красноармейском и Константиновкой
Этот участок станет решающим: Угольный о том, когда ВС РФ разберутся с Красноармейском и Константиновкой - 29.04.2025 Украина.ру
Этот участок станет решающим: Угольный о том, когда ВС РФ разберутся с Красноармейском и Константиновкой
После провала курской авантюры украинская армия утратила свой наступательный потенциал. Поэтому во время летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск (Покровск), Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-04-29T19:45
2025-04-29T19:45
новости
константиновка
россия
часов яр
вс рф
наступление вс рф
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
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По мнению эксперта, бои за Красноармейскую агломерацию будут продолжаться все лето. Но поскольку противник перебросил туда слишком много сил, то, в первую очередь, ВС РФ будут концентрироваться на Константиновке, указал он.В частности, войска уже дочищают Дзержинск и освободили Тарасовку. Этот участок фронта (вереница сел вдоль реки Бычок) станет решающим для того, чтобы ВС РФ смогли разобраться и с Красноармейском, и с Константиновкой, считает Угольный."Нам необходимо выйти на рубеж реки Бычок, а потом наступать севернее, чтобы поставить ВСУ вилку, когда противник будет вынужден разрываться между Красноармейском и Константиновкой", — подчеркнул он.Хорошо, что Константиновка удобно расположена, чтобы мы могли взять ее под огневой контроль. Но для этого надо дочистить Часов Яр, а там еще много работы."Тем не менее, у нас есть все возможности взять Константиновку, не втягиваясь в кровопролитные городские бои", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250428/demilitarizovannaya-zona-na-ukraine-pri-kakikh-usloviyakh-ona-budet-rabotat-1062817486.html
константиновка
россия
часов яр
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новости, константиновка, россия, часов яр, вс рф, наступление вс рф, дзержинск (торецк), покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, прогноз войны на украине, спецоперация, река
Новости, Константиновка, Россия, Часов Яр, ВС РФ, наступление ВС РФ, Дзержинск (Торецк), Покровск/Красноармейск, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, прогноз войны на Украине, Спецоперация, река

Этот участок станет решающим: Угольный о том, когда ВС РФ разберутся с Красноармейском и Константиновкой

19:45 29.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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После провала курской авантюры украинская армия утратила свой наступательный потенциал. Поэтому во время летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск (Покровск), Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
По мнению эксперта, бои за Красноармейскую агломерацию будут продолжаться все лето. Но поскольку противник перебросил туда слишком много сил, то, в первую очередь, ВС РФ будут концентрироваться на Константиновке, указал он.
В частности, войска уже дочищают Дзержинск и освободили Тарасовку. Этот участок фронта (вереница сел вдоль реки Бычок) станет решающим для того, чтобы ВС РФ смогли разобраться и с Красноармейском, и с Константиновкой, считает Угольный.
"Нам необходимо выйти на рубеж реки Бычок, а потом наступать севернее, чтобы поставить ВСУ вилку, когда противник будет вынужден разрываться между Красноармейском и Константиновкой", — подчеркнул он.
Хорошо, что Константиновка удобно расположена, чтобы мы могли взять ее под огневой контроль. Но для этого надо дочистить Часов Яр, а там еще много работы.
"Тем не менее, у нас есть все возможности взять Константиновку, не втягиваясь в кровопролитные городские бои", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
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