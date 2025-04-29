https://ukraina.ru/20250429/etot-uchastok-stanet-reshayuschim-ugolnyy-o-tom-kogda-vs-rf-razberutsya-s-krasnoarmeyskom-i-1062838917.html

Этот участок станет решающим: Угольный о том, когда ВС РФ разберутся с Красноармейском и Константиновкой

Этот участок станет решающим: Угольный о том, когда ВС РФ разберутся с Красноармейском и Константиновкой - 29.04.2025 Украина.ру

Этот участок станет решающим: Угольный о том, когда ВС РФ разберутся с Красноармейском и Константиновкой

После провала курской авантюры украинская армия утратила свой наступательный потенциал. Поэтому во время летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск (Покровск), Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2025-04-29T19:45

2025-04-29T19:45

2025-04-29T19:45

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По мнению эксперта, бои за Красноармейскую агломерацию будут продолжаться все лето. Но поскольку противник перебросил туда слишком много сил, то, в первую очередь, ВС РФ будут концентрироваться на Константиновке, указал он.В частности, войска уже дочищают Дзержинск и освободили Тарасовку. Этот участок фронта (вереница сел вдоль реки Бычок) станет решающим для того, чтобы ВС РФ смогли разобраться и с Красноармейском, и с Константиновкой, считает Угольный."Нам необходимо выйти на рубеж реки Бычок, а потом наступать севернее, чтобы поставить ВСУ вилку, когда противник будет вынужден разрываться между Красноармейском и Константиновкой", — подчеркнул он.Хорошо, что Константиновка удобно расположена, чтобы мы могли взять ее под огневой контроль. Но для этого надо дочистить Часов Яр, а там еще много работы."Тем не менее, у нас есть все возможности взять Константиновку, не втягиваясь в кровопролитные городские бои", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250428/demilitarizovannaya-zona-na-ukraine-pri-kakikh-usloviyakh-ona-budet-rabotat-1062817486.html

константиновка

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