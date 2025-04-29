Этот участок станет решающим: Угольный о том, когда ВС РФ разберутся с Красноармейском и Константиновкой
После провала курской авантюры украинская армия утратила свой наступательный потенциал. Поэтому во время летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск (Покровск), Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
По мнению эксперта, бои за Красноармейскую агломерацию будут продолжаться все лето. Но поскольку противник перебросил туда слишком много сил, то, в первую очередь, ВС РФ будут концентрироваться на Константиновке, указал он.
В частности, войска уже дочищают Дзержинск и освободили Тарасовку. Этот участок фронта (вереница сел вдоль реки Бычок) станет решающим для того, чтобы ВС РФ смогли разобраться и с Красноармейском, и с Константиновкой, считает Угольный.
"Нам необходимо выйти на рубеж реки Бычок, а потом наступать севернее, чтобы поставить ВСУ вилку, когда противник будет вынужден разрываться между Красноармейском и Константиновкой", — подчеркнул он.
Хорошо, что Константиновка удобно расположена, чтобы мы могли взять ее под огневой контроль. Но для этого надо дочистить Часов Яр, а там еще много работы.
"Тем не менее, у нас есть все возможности взять Константиновку, не втягиваясь в кровопролитные городские бои", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
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