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"На карте не видно никого": итоги важного разговора Путина с российскими бизнесменами
"На карте не видно никого": итоги важного разговора Путина с российскими бизнесменами - 18.03.2025 Украина.ру
"На карте не видно никого": итоги важного разговора Путина с российскими бизнесменами
Президент РФ Владимир Путин посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где обсудил с бизнесменами РФ не только насущные рабочие вопросы. В частности лидер страны выразил недоумение, почему G7 называют "большой" семеркой
2025-03-18T17:24
2025-03-18T17:24
2025-03-18T17:44
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Ранее президент США Дональд Трамп выступил за возврат России в G7 и превращение клуба в "Большую восьмерку". Однако в Кремле ответили, что Москва в этом мало заинтересована. Вашингтон пошел и на другие шаги, очевидно демонстрирующие его намерение на диалог с Москвой: США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России.Об этом российский лидер сказал в контексте разговора о санкциях, отметив, что против Москвы введено больше санкций, чем против всех стран мира, а именно - 28 595. Глава РФ констатировал, что Запад не собирается стесняться, угрожает новыми санкциями и "штампует эти пакеты один за другим".Путин констатировал, что не стоит рассчитывать на полную свободу торговли в мире, "как было прежде, уже не будет", он призвал российских предпринимателей не воспринимать санкции как временные меры, отметив, что даже в случае ослабления антироссийской политики Запад найдет другой способ "вставить палки в колеса".Коснулся лидер России и тему возвращения в страну иностранных компаний., уточнив, что российские предприниматели грамотно воспользовались их уходом, заняв освободившиеся ниши. Путин заострил внимание на том, что право на возвращение на рынок у РФ у них остается, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия.Он резюмировал, что к ряду компаний Запада, которые продолжили работать в РФ под другим брендом, будут относиться с уважением, а вот тем, кто ушел "хлопая дверью" или надеется вернуть свой бизнес за копейки, вероятно, придется разочароваться.Путин поручил кабмину внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний и разработать соответствующую процедуру, которая предусмотрит гарантию добросовестного ведения дел.Наконец, глава государства отметил, что охлаждение экономики РФ неизбежно, но призвал не доводить до уровня "криокамеры". Для этого он потребовал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в РФ.Пару недель назад стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году.Однако для многих беглецов возращение не будет простым, уверены эксперты. При этом столкнуться им придется не только с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.Комментируя тему потенциального возвращения иностранного бизнеса в РФ, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил сделать обратный билет в Россию для иностранных предпринимателей платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.
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новости, россия, москва, запад, владимир путин, дональд трамп, михаил делягин, ес, госдума, украина.ру
"На карте не видно никого": итоги важного разговора Путина с российскими бизнесменами
17:24 18.03.2025 (обновлено: 17:44 18.03.2025)
Президент РФ Владимир Путин посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где обсудил с бизнесменами РФ не только насущные рабочие вопросы. В частности лидер страны выразил недоумение, почему G7 называют "большой" семеркой
"Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого", - отметил президент РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп
выступил за возврат России в G7 и превращение клуба в "Большую восьмерку". Однако в Кремле
ответили, что Москва
в этом мало заинтересована. Вашингтон
пошел и на другие шаги, очевидно демонстрирующие его намерение на диалог с Москвой: США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России
.
Об этом российский лидер сказал в контексте разговора о санкциях, отметив, что против Москвы введено больше санкций, чем против всех стран мира, а именно - 28 595. Глава РФ констатировал, что Запад
не собирается стесняться, угрожает новыми санкциями и "штампует эти пакеты один за другим".
Путин констатировал, что не стоит рассчитывать на полную свободу торговли в мире, "как было прежде, уже не будет", он призвал российских предпринимателей не воспринимать санкции как временные меры, отметив, что даже в случае ослабления антироссийской политики Запад найдет другой способ "вставить палки в колеса".
Коснулся лидер России и тему возвращения в страну иностранных компаний., уточнив, что российские предприниматели грамотно воспользовались их уходом, заняв освободившиеся ниши. Путин заострил внимание на том, что право на возвращение на рынок у РФ у них остается, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия.
"Еще раз повторить, мы никого не выгоняли. Кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления – это уже не важно. В любом случае, речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как я говорил раньше, у нас в народе-то говорят, поезд ушел. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет", - отметил Путин.
Он резюмировал, что к ряду компаний Запада, которые продолжили работать в РФ под другим брендом, будут относиться с уважением, а вот тем, кто ушел "хлопая дверью" или надеется вернуть свой бизнес за копейки, вероятно, придется разочароваться.
Путин поручил кабмину внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний и разработать соответствующую процедуру, которая предусмотрит гарантию добросовестного ведения дел.
Наконец, глава государства отметил, что охлаждение экономики РФ неизбежно, но призвал не доводить до уровня "криокамеры". Для этого он потребовал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в РФ.
Пару недель назад стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году.
Однако для многих беглецов возращение не будет простым, уверены эксперты. При этом столкнуться им придется не только с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.
Комментируя тему потенциального возвращения иностранного бизнеса в РФ, зампред комитета Госдумы
по экономической политике Михаил Делягин
предложил сделать обратный билет в Россию для иностранных предпринимателей платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.
Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно
, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.
Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.