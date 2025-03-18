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"На карте не видно никого": итоги важного разговора Путина с российскими бизнесменами

"На карте не видно никого": итоги важного разговора Путина с российскими бизнесменами - 18.03.2025 Украина.ру

"На карте не видно никого": итоги важного разговора Путина с российскими бизнесменами

Президент РФ Владимир Путин посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где обсудил с бизнесменами РФ не только насущные рабочие вопросы. В частности лидер страны выразил недоумение, почему G7 называют "большой" семеркой

2025-03-18T17:24

2025-03-18T17:24

2025-03-18T17:44

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Ранее президент США Дональд Трамп выступил за возврат России в G7 и превращение клуба в "Большую восьмерку". Однако в Кремле ответили, что Москва в этом мало заинтересована. Вашингтон пошел и на другие шаги, очевидно демонстрирующие его намерение на диалог с Москвой: США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России.Об этом российский лидер сказал в контексте разговора о санкциях, отметив, что против Москвы введено больше санкций, чем против всех стран мира, а именно - 28 595. Глава РФ констатировал, что Запад не собирается стесняться, угрожает новыми санкциями и "штампует эти пакеты один за другим".Путин констатировал, что не стоит рассчитывать на полную свободу торговли в мире, "как было прежде, уже не будет", он призвал российских предпринимателей не воспринимать санкции как временные меры, отметив, что даже в случае ослабления антироссийской политики Запад найдет другой способ "вставить палки в колеса".Коснулся лидер России и тему возвращения в страну иностранных компаний., уточнив, что российские предприниматели грамотно воспользовались их уходом, заняв освободившиеся ниши. Путин заострил внимание на том, что право на возвращение на рынок у РФ у них остается, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия.Он резюмировал, что к ряду компаний Запада, которые продолжили работать в РФ под другим брендом, будут относиться с уважением, а вот тем, кто ушел "хлопая дверью" или надеется вернуть свой бизнес за копейки, вероятно, придется разочароваться.Путин поручил кабмину внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний и разработать соответствующую процедуру, которая предусмотрит гарантию добросовестного ведения дел.Наконец, глава государства отметил, что охлаждение экономики РФ неизбежно, но призвал не доводить до уровня "криокамеры". Для этого он потребовал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в РФ.Пару недель назад стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году.Однако для многих беглецов возращение не будет простым, уверены эксперты. При этом столкнуться им придется не только с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.Комментируя тему потенциального возвращения иностранного бизнеса в РФ, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил сделать обратный билет в Россию для иностранных предпринимателей платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.

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новости, россия, москва, запад, владимир путин, дональд трамп, михаил делягин, ес, госдума, украина.ру