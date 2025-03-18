https://ukraina.ru/20250318/1061877158.html

"Люди ждали этого десятилетиями": в США рассекречивают документы об убийстве Кеннеди

"Люди ждали этого десятилетиями": в США рассекречивают документы об убийстве Кеннеди - 18.03.2025 Украина.ру

"Люди ждали этого десятилетиями": в США рассекречивают документы об убийстве Кеннеди

Дональд Трамп заявил о том, что американское правительство рассекретит сегодня около 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди

2025-03-18T17:13

2025-03-18T17:13

2025-03-18T17:35

эксклюзив

сша

куба

джон кеннеди

дональд трамп

цру

верховный суд

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"Мы предоставим все документы по делу Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями. И я проинструктировал своих людей, которые за это отвечают: много разных людей, которых собрала Тулси Габбард. И это будет обнародовано", – заявил действующий президент Соединенных Штатов Америки.Действительно, гибель Джона Кеннеди, который был застрелен в техасском Далласе в далеком 1963 году, является до конца не прожитой травмой для нескольких поколений американцев.Интерес к этому происшествию не снижается спустя многие десятилетия. За это время убийство Кеннеди успело стать знаковым элементом американской популярной культуры, сюжетом целого ряда фильмов и книг. Так что многие молодые американцы, так же как и их родители, желают получить ответы на давно заданные вопросы: кто, как и зачем убил американского президента?Официальная версия, представленная специальной комиссией по расследованию обстоятельств убийства, работавшей под руководством председателя Верховного суда США Эрла Уоррена, изначально вызвала в американском обществе скептицизм, превратившийся впоследствии в глубокое недоверие.Как известно, комиссия Уоррена посчитала, что покушение организовал одиночка – Ли Харви Освальд, странный человек с необычной биографией, успевший пожить в Советском Союзе, и в то же время сотрудничавший с антикастровскими кубинскими эмигрантами, которых открыто окормляло американское ЦРУ.Якобы он с необычайной меткостью выстрелил с шестого этажа книгохранилища из подержанной итальянской винтовки. И так называемая волшебная пуля, летевшая по совершенно невероятной траектории, точно поразила президента США в нескольких местах, а затем попала в сидевшего рядом с ним губернатора Техаса Джона Конналли.Спустя два дня Освальд был застрелен Джеком Руби, владельцем ночного клуба, тесно связанным с мафией, на глазах у конвоировавшей его полиции. Сам Руби, в свою очередь, спустя несколько лет скончался в тюрьме. И всё это, конечно же, представлялось американцам глубоко подозрительным.В 1966 году окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон начал собственное расследование убийства Кеннеди в рамках процесса над местным банкиром Клеем Шоу – единственным человеком, официально привлечённым к суду за причастность к гибели Джона Кеннеди.Гаррисон представил показания свидетелей, которые приветствовали проезжающий по Далласу кортеж американского президента. Все они уверенно говорили о том, что слышали выстрелы с другой стороны, возле изгороди и на холме, где также заметили подозрительных неизвестных людей.Любительская съемка, на которой был заснят момент покушения, тоже говорила о том, что официальная версия с "волшебной пулей", озвученная комиссией Уоррена, является совершенно невероятной. И в Джона Фицджеральда Кеннеди на самом деле попали несколько раз и сразу с разных сторон.По версии окружного прокурора Гаррисона, президент США попал под перекрёстный огонь, который вели несколько человек. А за его убийством стояла ультраправая группа, связанная с антикастровскими террористами, организованной преступностью и ЦРУ. Они ненавидели Кеннеди, потому что он отказался от прямого военного вторжения на Кубу, где до революции находилась собственность мафии, а затем запустил процесс разрядки с СССР.Свидетель обвинения – страховой агент Перри Руссо – рассказал о том, что он присутствовал на вечеринке с участием Освальда, где Клей Шоу участвовал в планировании убийства американского президента. В частности, там обсуждали обстрел его автомобиля с различных позиций, чтобы гарантировать успешность этого покушения.Несмотря на это, Шоу всё-таки оправдали, потому что банкир настаивал на своей непричастности к деятельности мафии и спецслужб. Но в 1979 году, уже после его смерти, бывший директор Центрального разведывательного управления США Ричард Хелмс признал в суде под присягой, что Шоу действительно являлся осведомителем этой организации.После этого в Америке окончательно оформилась альтернативная теория, согласно которой Кеннеди стал жертвой масштабного заговора, с участием членов его кабинета, разведки и представителей военно-промышленного комплекса.Её сторонники настаивают на том, что организаторы покушения хотели привести к власти более покладистого вице-президента Линдона Джонсона, потому что "сдавший Кубу Советам" Джон Фицджеральд Кеннеди не хотел начинать новую войну во Вьетнаме, которую вскоре устроил его преемник.Затем, в 1968 году, они же организовали убийство его младшего брата – Роберта Фрэнсиса Кеннеди, бывшего генерального прокурора США, который имел все шансы одержать победу на президентских выборах и собирался пересмотреть неубедительные выводы комиссии Уоррена.Его сын, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, независимый кандидат на выборах президента в 2024 году, поддержал Дональда Трампа, назначившего его на пост министра здравоохранения и социальных служб. Считается, что Трамп пообещал Роберту Кеннеди обнародовать все документы о резонансных убийствах членов этого знаменитого клана.По другой версии, однако, главным мотивом в действиях Трампа стало покушение на него, совершённое во время предвыборной кампании, в ходе которой нынешний президент противостоял так называемому глубинному государству. Этот инцидент тоже мог стать результатом заговора.80 тысяч страниц документов, рассекреченных с помощью нового директора национальной разведки США Тулси Габбард, могут предоставить ответы на вопросы, которые давно интересуют Америку. Хотя многие считают, что компрометирующие материалы могли быть давно уничтожены.Но даже если секретные материалы не подтвердят эту версию, американцы всё равно будут считать, что за смертью Кеннеди стоят заговорщики.Об этом свидетельствует история инцидента в небольшом городке Розуэлл, где в 1947 году якобы разбился космический аппарат с пришельцами на борту.Ещё в 1994-м, после окончания Холодной войны, американское правительство рассекретило подлинные обстоятельства инцидента по требованию члена конгресса. Оказалось, что "летающей тарелкой" Розуэлла был упавший разведывательный аэростат, разработанный для шпионажа в советском небе в рамках проекта "Могул".Однако это вполне официальное признание почти не повлияло на мнение жителей США – потому что они давно и небезосновательно не доверяют собственной власти.

https://ukraina.ru/20250318/1061870950.html

https://ukraina.ru/20250318/1061867079.html

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эксклюзив, сша, куба, джон кеннеди, дональд трамп, цру, верховный суд