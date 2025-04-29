https://ukraina.ru/20250429/davit-avtoritetom-statsenko-o-tom-zachem-trampu-nuzhna-proksi-voyna-s-kitaem-po-ukrainskomu-obraztsu-1062849058.html

"Давит авторитетом": Стаценко о том, зачем Трампу нужна прокси-война с Китаем по украинскому образцу

"Давит авторитетом": Стаценко о том, зачем Трампу нужна прокси-война с Китаем по украинскому образцу - 29.04.2025 Украина.ру

"Давит авторитетом": Стаценко о том, зачем Трампу нужна прокси-война с Китаем по украинскому образцу

Чтобы лишить Пекин рынков сбыта, Трампу нужна прокси-война с Китаем по украинскому образцу. При этом Великобритания на этой перекраиваемой карте мира хочет остаться влиятельным игроком. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2025-04-29T20:00

2025-04-29T20:00

2025-04-29T20:00

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Многие эксперты рассчитывали на то, что Трамп "отвлечется на Китай и оставит Украину". По мнению Стаценко, не имея особых рычагов влияния, Трамп пытается продавливать ситуацию с помощью угроз и авторитета, но пока у него ничего не получается.По словам публициста, президент США так и не сумел задавить Китай, который в ответ поднял пошлины на ввозные американские товары. Несмотря на жесточайший "наезд" на Украину, он не сумел добиться от нее компенсации за потраченные на нее $300 миллиардов, указал Стаценко."То есть он обжегся и на одном, и на втором, но ему все равно нужна прокси-война с Китаем по украинскому образцу, чтобы лишить Пекин рынков сбыта, и эти рынки потом подобрала Америка", — подчеркнул он.И постепенно Трамп движется этой цели, но при этом есть Великобритания, которая на этой перекраиваемой карте мира хочет остаться влиятельным игроком. Поэтому они продолжат делать ставку на украинскую карту, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250428/evgeniy-kim-kndr-pomogla-osvobodit-kurskuyu-oblast-ot-vsu-i-poslala-signal-revanshistam-v-yuzhnoy-1062803186.html

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