Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов - 29.04.2025 Украина.ру
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Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов
Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов - 29.04.2025 Украина.ру
Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов
У киевского режима есть ресурсы на эту летнюю кампанию благодаря последнему пакету помощи Байдена. По оценкам различных экспертов, во всяком случае до сентября ВСУ хватит оружия и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2025-04-29T20:45
2025-04-29T20:45
новости
россия
лондон
джо байден
военная помощь
владимир зеленский
дезертирство
всу
сво
прогнозы сво
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Сейчас сложилась такая геополитическая конъюнктура, что продолжение войны неизбежно. Поэтому сейчас не стоит ожидать каких-то политических решений, которые кардинальным образом бы поменяли ситуацию на фронте, считает историк."[Владимир] Зеленский и его окружение в очередной раз поменяли хозяев. Сейчас они служат Лондону, который хочет, чтобы война продолжалась (Show must go on). Ресурсы на эту летнюю кампанию у киевского режима есть благодаря последнему пакету помощи от [экс-президента США Джо] Байдена", — подчеркнул Стаценко.Во всяком случае, по оценкам различных экспертов, до сентября украинской армии хватит оружия и боеприпасов, указал он.Хотя личный состав у ВСУ еще сражается, но с каждым месяцем увеличивается количество убегающих с фронта людей. Тренды в украинских соцсетях таковы, что быть уклонистом уже не зазорно, отметил публицист."Тем не менее, массового дезертирства и сдачи в плен пока нет. Поэтому я считаю, что до поздней осени война точно продолжится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250429/lebed-rak-i-schuka-kuda-nato-ni-tyani-vse-puti-vedut-k-voyne-1062843857.html
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новости, россия, лондон, джо байден, военная помощь, владимир зеленский, дезертирство , всу, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация
Новости, Россия, Лондон, Джо Байден, военная помощь, Владимир Зеленский, дезертирство , ВСУ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация

Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов

20:45 29.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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У киевского режима есть ресурсы на эту летнюю кампанию благодаря последнему пакету помощи Байдена. По оценкам различных экспертов, во всяком случае до сентября ВСУ хватит оружия и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Сейчас сложилась такая геополитическая конъюнктура, что продолжение войны неизбежно. Поэтому сейчас не стоит ожидать каких-то политических решений, которые кардинальным образом бы поменяли ситуацию на фронте, считает историк.
"[Владимир] Зеленский и его окружение в очередной раз поменяли хозяев. Сейчас они служат Лондону, который хочет, чтобы война продолжалась (Show must go on). Ресурсы на эту летнюю кампанию у киевского режима есть благодаря последнему пакету помощи от [экс-президента США Джо] Байдена", — подчеркнул Стаценко.
Во всяком случае, по оценкам различных экспертов, до сентября украинской армии хватит оружия и боеприпасов, указал он.
Хотя личный состав у ВСУ еще сражается, но с каждым месяцем увеличивается количество убегающих с фронта людей. Тренды в украинских соцсетях таковы, что быть уклонистом уже не зазорно, отметил публицист.
"Тем не менее, массового дезертирства и сдачи в плен пока нет. Поэтому я считаю, что до поздней осени война точно продолжится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 29.04.2025
16:45
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20:45Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов
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