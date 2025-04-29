Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
У киевского режима есть ресурсы на эту летнюю кампанию благодаря последнему пакету помощи Байдена. По оценкам различных экспертов, во всяком случае до сентября ВСУ хватит оружия и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Сейчас сложилась такая геополитическая конъюнктура, что продолжение войны неизбежно. Поэтому сейчас не стоит ожидать каких-то политических решений, которые кардинальным образом бы поменяли ситуацию на фронте, считает историк.
"[Владимир] Зеленский и его окружение в очередной раз поменяли хозяев. Сейчас они служат Лондону, который хочет, чтобы война продолжалась (Show must go on). Ресурсы на эту летнюю кампанию у киевского режима есть благодаря последнему пакету помощи от [экс-президента США Джо] Байдена", — подчеркнул Стаценко.
Во всяком случае, по оценкам различных экспертов, до сентября украинской армии хватит оружия и боеприпасов, указал он.
Хотя личный состав у ВСУ еще сражается, но с каждым месяцем увеличивается количество убегающих с фронта людей. Тренды в украинских соцсетях таковы, что быть уклонистом уже не зазорно, отметил публицист.
"Тем не менее, массового дезертирства и сдачи в плен пока нет. Поэтому я считаю, что до поздней осени война точно продолжится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
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