https://ukraina.ru/20250429/prodolzhenie-voyny-neizbezhno-statsenko-raskryl-do-kakogo-sroka-vsu-tochno-khvatit-oruzhiya-i-boepripasov-1062847315.html

Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов

Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов - 29.04.2025 Украина.ру

Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов

У киевского режима есть ресурсы на эту летнюю кампанию благодаря последнему пакету помощи Байдена. По оценкам различных экспертов, во всяком случае до сентября ВСУ хватит оружия и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2025-04-29T20:45

2025-04-29T20:45

2025-04-29T20:45

новости

россия

лондон

джо байден

военная помощь

владимир зеленский

дезертирство

всу

сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058797_0:83:1987:1201_1920x0_80_0_0_d7dc088b8accef99c9809289090dc767.jpg

Сейчас сложилась такая геополитическая конъюнктура, что продолжение войны неизбежно. Поэтому сейчас не стоит ожидать каких-то политических решений, которые кардинальным образом бы поменяли ситуацию на фронте, считает историк."[Владимир] Зеленский и его окружение в очередной раз поменяли хозяев. Сейчас они служат Лондону, который хочет, чтобы война продолжалась (Show must go on). Ресурсы на эту летнюю кампанию у киевского режима есть благодаря последнему пакету помощи от [экс-президента США Джо] Байдена", — подчеркнул Стаценко.Во всяком случае, по оценкам различных экспертов, до сентября украинской армии хватит оружия и боеприпасов, указал он.Хотя личный состав у ВСУ еще сражается, но с каждым месяцем увеличивается количество убегающих с фронта людей. Тренды в украинских соцсетях таковы, что быть уклонистом уже не зазорно, отметил публицист."Тем не менее, массового дезертирства и сдачи в плен пока нет. Поэтому я считаю, что до поздней осени война точно продолжится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250429/lebed-rak-i-schuka-kuda-nato-ni-tyani-vse-puti-vedut-k-voyne-1062843857.html

россия

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, лондон, джо байден, военная помощь, владимир зеленский, дезертирство , всу, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация