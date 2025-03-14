"Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии" - 14.03.2025 Украина.ру
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"Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии"
"Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии" - 14.03.2025 Украина.ру
"Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии"
Украинская сторона назвала США свои "красные линии" в переговорах с Россией о мирном урегулировании конфликта во время встречи с американской делегацией в Джидде. В их числе - тема вступления страны в НАТО. Об украинское издание "Европейская правда" написало со ссылкой на причастный к переговорам источник
2025-03-14T11:19
2025-03-14T11:19
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Он добавил, что также Киев не приемлет никаких ограничений численности армии и никаких запретов на участие Украины в Евросоюзе. Кроме того, Россия не может иметь никакого права вето.Несколько дней назад Владимир Зеленский назвал еще одну "красную линию" Киева, отметив, что его страна не готова даже обсуждать территориальные уступки России. Он пояснил, что нарушение конституции его государства, забыв упомянуть, что сам нарушил главный документ Украины, фактически захватил власть.Ранее президент России Владимир Путин многократно подчеркивал, что одной из основных причин начала СВО как раз и был вопрос членства Украины в НАТО. Также же он отмечал, что Россию не устраивает временное перемирие, только долгосрочный мир и разрешение глубинных причин конфликта.Ранее в комментарии изданию Украина.ру политолог Александр Асафов отметил, что взбивание информационной пены вокруг темы временного перемирия на Украине решает как минимум две задачи президента США Дональда Трампа. Первая - публичный пиар в роли миротворца перед собственными избирателями, вторая - покрытие издержек финансовой помощи, которую выдал киевскому режиму его предшественник Джо Байден. Тема подписания договора о полезных ископаемых не так часто упоминается в прессе, резюмировал Асафов, однако, она осталась главной на повестке Вашингтона: Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, александр асафов, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ес, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Украина, Александр Асафов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Украина.ру

"Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии"

11:19 14.03.2025
 
Зеленский в НАТО
Зеленский в НАТО
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Украинская сторона назвала США свои "красные линии" в переговорах с Россией о мирном урегулировании конфликта во время встречи с американской делегацией в Джидде. В их числе - тема вступления страны в НАТО. Об украинское издание "Европейская правда" написало со ссылкой на причастный к переговорам источник
"Вопрос НАТО не может быть снят с повестки дня". Киев обозначил "красные линии" для наступления мира", - процитировало издание своего собеседника.
Он добавил, что также Киев не приемлет никаких ограничений численности армии и никаких запретов на участие Украины в Евросоюзе. Кроме того, Россия не может иметь никакого права вето.
Несколько дней назад Владимир Зеленский назвал еще одну "красную линию" Киева, отметив, что его страна не готова даже обсуждать территориальные уступки России. Он пояснил, что нарушение конституции его государства, забыв упомянуть, что сам нарушил главный документ Украины, фактически захватил власть.
Ранее президент России Владимир Путин многократно подчеркивал, что одной из основных причин начала СВО как раз и был вопрос членства Украины в НАТО. Также же он отмечал, что Россию не устраивает временное перемирие, только долгосрочный мир и разрешение глубинных причин конфликта.
Ранее в комментарии изданию Украина.ру политолог Александр Асафов отметил, что взбивание информационной пены вокруг темы временного перемирия на Украине решает как минимум две задачи президента США Дональда Трампа. Первая - публичный пиар в роли миротворца перед собственными избирателями, вторая - покрытие издержек финансовой помощи, которую выдал киевскому режиму его предшественник Джо Байден. Тема подписания договора о полезных ископаемых не так часто упоминается в прессе, резюмировал Асафов, однако, она осталась главной на повестке Вашингтона: Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп.
 
НовостиРоссияКиевУкраинаАлександр АсафовДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЕСУкраина.ру
 
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