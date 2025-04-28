Россия готова к миру, но готова ли Украина? Киселев о том, как Зеленский срывает переговорный процесс
Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стала челночная дипломатия команды Трампа.
Телеведущий Дмитрий Киселев убежден, что, разорвав Минские соглашения и сорвав переговоры в Стамбуле, европейские лидеры сделали ставку на войну. Для них — будь то теряющий поддержку Фридрих Мерц, непопулярный Эммануэль Макрон или Кир Стармер с рейтингами ниже плинтуса — конфликт стал единственной опорой власти. Без войны их правление нечем оправдать, а в условиях боевых действий, как известно, "все спишется".
"То же самое и для европейской, никого не представляющей бюрократии – королевы Урсулы и крошки Каллас: что они без войны, бандеровского режима и ненависти к России? Да пустое место. А война для них всех – власть и деньги".
Однако Россия и США постепенно выходят за рамки привычной взаимной подозрительности, осторожно прокладывая путь к устойчивому миру. Кажется, вот-вот появится прорыв, но каждый раз открываются новые вопросы, требующие обсуждения. Накопилось слишком много противоречий, и разбираться с ними приходится шаг за шагом.
Очередным таким шагом стала встреча Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Кремле. Это уже их четвертая беседа с января, причем предыдущая состоялась всего две недели назад в Петербурге. Частые контакты говорят о многом: во-первых, стороны нашли общий язык, во-вторых, переговоры продвигаются, и точки соприкосновения есть. Путин, известный своей прагматичностью, не стал бы тратить по три-четыре часа на беседы, не видя в них смысла.
Перед переговорами Путин и Уиткофф обменялись приветствиями на английском. Со стороны России в обсуждении также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Интересно, что перед визитом в Кремль Уиткофф встретился с Дмитриевым и прогулялся по Арбату — возможно, это символичный жест в сторону нормализации диалога.
08:53США не должны помогать убивать русских на Украине - СаксАмериканский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, в соцсети Х прокомментировал слова Владимира Зеленского в интервью американскому журналисту Бену Шапиро о том, что Украина воюет против русских, которые, по его утверждению, являются врагом США
По словам Юрия Ушакова, встреча позволила "дополнительно сблизить позиции" сторон.
Юрий Ушаков: "Состоялась трехчасовая беседа. Символично, что она прошла в 80-ю годовщину встречи на Эльбе — события, олицетворяющего союзничество наших стран. Обсуждение помогло продвинуться не только в украинском вопросе, но и по другим международным темам. В частности, речь шла о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Российско-американский диалог будет продолжен в активном режиме".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф передает послания между Путиным и Дональдом Трампом, а Кремль высоко оценивает посредническую роль Вашингтона.
Дмитрий Песков: "Челночная дипломатия США — важный инструмент. В личных беседах проще донести нюансы. Переговоры с Уиткоффом длятся часами, что позволяет детально изложить нашу позицию".
Песков также отметил, что встреча стала шагом к возможному саммиту лидеров России и США. Трамп уже назвал переговоры "хорошими", а Сергей Лавров в интервью CBS подчеркнул серьезность диалога в отличие от позиции Киева.
Сергей Лавров: "Мы, в отличие от некоторых, не выносим переговоры на публику — иначе это несерьезно. Если хотите узнать детали, спросите Зеленского: он охотно раздает интервью, даже указывая Трампу, что тому делать".
"К сожалению, — заявил Дмитрий Киселев, — киевский режим все еще рвется воевать. Как только на переговорах появляется свет в конце тоннеля, Зеленский совершает провокацию".
Последний пример — убийство российского генерала Ярослава Москалика в Балашихе. Это классическая тактика бандеровцев, как убийства генерала Кириллова, военкора Татарского или Дарьи Дугиной. Для Зеленского война и террор — единственные рычаги власти.
"Для Зеленского, — сказал телеведущий, — война и терроризм сейчас уже единственные точки опоры. Для мира и созидания непригоден, а во время войны он на вершине – с инструментами запугивания бедного украинского народа, да еще с несметными деньгами. Есть у Зеленского мотив закончить войну? Нет. Потери и страдания? Плевать он хотел на потери и страдания".
На теракт отреагировал и Трамп: "Это крупное дело. Я рассмотрю это". В Кремле подчеркивают: "Киев вновь показал свою суть. Несмотря на переговоры, мы должны быть начеку".
Тем не менее Россия не оставляет мирных инициатив. Владимир Путин предложил пасхальное перемирие, отметив:
Владимир Путин: "Мы всегда поддерживаем такие шаги, особенно в светлые праздники. Надеемся, что киевский режим отнесется к этому так же".
Он также отверг обвинения в ударах по гражданским объектам, приведя примеры, когда ВСУ превращали здания в военные цели. При этом Путин выразил готовность обсуждать эти случаи с Украиной напрямую.
Дмитрий Песков: "Президент открыт к контактам. Но пока реакции от Киева нет".
Переговоры продвигаются медленно, но прогресс есть. Для сравнения: до прихода Трампа Запад лишь выдвигал России ультиматумы, игнорируя ее позицию. Теперь ситуация меняется.
Сергей Лавров: "Трамп — единственный, кто осознал глубинные причины кризиса. Он назвал ошибкой курс на втягивание Украины в НАТО и намерен это исправить".
Лавров также отметил позитивную динамику в диалоге с США: "Мы готовы к сделке, но есть детали, которые нужно доработать. Есть признаки, что мы движемся в верном направлении".
Осталось лишь добиться, чтобы к миру была готова Украина. Но пока ее руководство, похоже, выбирает войну.
Подробнее о переговорном процессе — в материале "Американская парадигма: Трамп всё понял и решил вести дела с Путиным, что выводит Зеленского из себя"
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