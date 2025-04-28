Россия готова к миру, но готова ли Украина? Киселев о том, как Зеленский срывает переговорный процесс - 28.04.2025 Украина.ру
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Россия готова к миру, но готова ли Украина? Киселев о том, как Зеленский срывает переговорный процесс
Россия готова к миру, но готова ли Украина? Киселев о том, как Зеленский срывает переговорный процесс - 28.04.2025 Украина.ру
Россия готова к миру, но готова ли Украина? Киселев о том, как Зеленский срывает переговорный процесс
Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стала челночная дипломатия команды Трампа.
2025-04-28T11:42
2025-04-28T11:42
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
эксклюзив
сво
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Телеведущий Дмитрий Киселев убежден, что, разорвав Минские соглашения и сорвав переговоры в Стамбуле, европейские лидеры сделали ставку на войну. Для них — будь то теряющий поддержку Фридрих Мерц, непопулярный Эммануэль Макрон или Кир Стармер с рейтингами ниже плинтуса — конфликт стал единственной опорой власти. Без войны их правление нечем оправдать, а в условиях боевых действий, как известно, "все спишется"."То же самое и для европейской, никого не представляющей бюрократии – королевы Урсулы и крошки Каллас: что они без войны, бандеровского режима и ненависти к России? Да пустое место. А война для них всех – власть и деньги".Однако Россия и США постепенно выходят за рамки привычной взаимной подозрительности, осторожно прокладывая путь к устойчивому миру. Кажется, вот-вот появится прорыв, но каждый раз открываются новые вопросы, требующие обсуждения. Накопилось слишком много противоречий, и разбираться с ними приходится шаг за шагом.Очередным таким шагом стала встреча Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Кремле. Это уже их четвертая беседа с января, причем предыдущая состоялась всего две недели назад в Петербурге. Частые контакты говорят о многом: во-первых, стороны нашли общий язык, во-вторых, переговоры продвигаются, и точки соприкосновения есть. Путин, известный своей прагматичностью, не стал бы тратить по три-четыре часа на беседы, не видя в них смысла.Перед переговорами Путин и Уиткофф обменялись приветствиями на английском. Со стороны России в обсуждении также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Интересно, что перед визитом в Кремль Уиткофф встретился с Дмитриевым и прогулялся по Арбату — возможно, это символичный жест в сторону нормализации диалога.По словам Юрия Ушакова, встреча позволила "дополнительно сблизить позиции" сторон.Юрий Ушаков: "Состоялась трехчасовая беседа. Символично, что она прошла в 80-ю годовщину встречи на Эльбе — события, олицетворяющего союзничество наших стран. Обсуждение помогло продвинуться не только в украинском вопросе, но и по другим международным темам. В частности, речь шла о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Российско-американский диалог будет продолжен в активном режиме".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф передает послания между Путиным и Дональдом Трампом, а Кремль высоко оценивает посредническую роль Вашингтона.Дмитрий Песков: "Челночная дипломатия США — важный инструмент. В личных беседах проще донести нюансы. Переговоры с Уиткоффом длятся часами, что позволяет детально изложить нашу позицию".Песков также отметил, что встреча стала шагом к возможному саммиту лидеров России и США. Трамп уже назвал переговоры "хорошими", а Сергей Лавров в интервью CBS подчеркнул серьезность диалога в отличие от позиции Киева.Сергей Лавров: "Мы, в отличие от некоторых, не выносим переговоры на публику — иначе это несерьезно. Если хотите узнать детали, спросите Зеленского: он охотно раздает интервью, даже указывая Трампу, что тому делать"."К сожалению, — заявил Дмитрий Киселев, — киевский режим все еще рвется воевать. Как только на переговорах появляется свет в конце тоннеля, Зеленский совершает провокацию".Последний пример — убийство российского генерала Ярослава Москалика в Балашихе. Это классическая тактика бандеровцев, как убийства генерала Кириллова, военкора Татарского или Дарьи Дугиной. Для Зеленского война и террор — единственные рычаги власти.На теракт отреагировал и Трамп: "Это крупное дело. Я рассмотрю это". В Кремле подчеркивают: "Киев вновь показал свою суть. Несмотря на переговоры, мы должны быть начеку".Тем не менее Россия не оставляет мирных инициатив. Владимир Путин предложил пасхальное перемирие, отметив:Владимир Путин: "Мы всегда поддерживаем такие шаги, особенно в светлые праздники. Надеемся, что киевский режим отнесется к этому так же".Он также отверг обвинения в ударах по гражданским объектам, приведя примеры, когда ВСУ превращали здания в военные цели. При этом Путин выразил готовность обсуждать эти случаи с Украиной напрямую.Дмитрий Песков: "Президент открыт к контактам. Но пока реакции от Киева нет".Переговоры продвигаются медленно, но прогресс есть. Для сравнения: до прихода Трампа Запад лишь выдвигал России ультиматумы, игнорируя ее позицию. Теперь ситуация меняется.Сергей Лавров: "Трамп — единственный, кто осознал глубинные причины кризиса. Он назвал ошибкой курс на втягивание Украины в НАТО и намерен это исправить".Лавров также отметил позитивную динамику в диалоге с США: "Мы готовы к сделке, но есть детали, которые нужно доработать. Есть признаки, что мы движемся в верном направлении".Осталось лишь добиться, чтобы к миру была готова Украина. Но пока ее руководство, похоже, выбирает войну.Подробнее о переговорном процессе — в материале "Американская парадигма: Трамп всё понял и решил вести дела с Путиным, что выводит Зеленского из себя"
https://ukraina.ru/20250428/ssha-ne-dolzhny-pomogat-ubivat-russkikh-na-ukraine---saks-1062790219.html
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Сергей Зуев
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96
editors@ukraina.ru
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, эксклюзив, сво, новости сво, война на украине
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Эксклюзив, СВО, новости СВО, война на Украине

Россия готова к миру, но готова ли Украина? Киселев о том, как Зеленский срывает переговорный процесс

11:42 28.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
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Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стала челночная дипломатия команды Трампа.
Телеведущий Дмитрий Киселев убежден, что, разорвав Минские соглашения и сорвав переговоры в Стамбуле, европейские лидеры сделали ставку на войну. Для них — будь то теряющий поддержку Фридрих Мерц, непопулярный Эммануэль Макрон или Кир Стармер с рейтингами ниже плинтуса — конфликт стал единственной опорой власти. Без войны их правление нечем оправдать, а в условиях боевых действий, как известно, "все спишется".
"То же самое и для европейской, никого не представляющей бюрократии – королевы Урсулы и крошки Каллас: что они без войны, бандеровского режима и ненависти к России? Да пустое место. А война для них всех – власть и деньги".
Однако Россия и США постепенно выходят за рамки привычной взаимной подозрительности, осторожно прокладывая путь к устойчивому миру. Кажется, вот-вот появится прорыв, но каждый раз открываются новые вопросы, требующие обсуждения. Накопилось слишком много противоречий, и разбираться с ними приходится шаг за шагом.
Очередным таким шагом стала встреча Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Кремле. Это уже их четвертая беседа с января, причем предыдущая состоялась всего две недели назад в Петербурге. Частые контакты говорят о многом: во-первых, стороны нашли общий язык, во-вторых, переговоры продвигаются, и точки соприкосновения есть. Путин, известный своей прагматичностью, не стал бы тратить по три-четыре часа на беседы, не видя в них смысла.
Перед переговорами Путин и Уиткофф обменялись приветствиями на английском. Со стороны России в обсуждении также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Интересно, что перед визитом в Кремль Уиткофф встретился с Дмитриевым и прогулялся по Арбату — возможно, это символичный жест в сторону нормализации диалога.
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08:53
США не должны помогать убивать русских на Украине - СаксАмериканский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, в соцсети Х прокомментировал слова Владимира Зеленского в интервью американскому журналисту Бену Шапиро о том, что Украина воюет против русских, которые, по его утверждению, являются врагом США
По словам Юрия Ушакова, встреча позволила "дополнительно сблизить позиции" сторон.
Юрий Ушаков: "Состоялась трехчасовая беседа. Символично, что она прошла в 80-ю годовщину встречи на Эльбе — события, олицетворяющего союзничество наших стран. Обсуждение помогло продвинуться не только в украинском вопросе, но и по другим международным темам. В частности, речь шла о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Российско-американский диалог будет продолжен в активном режиме".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф передает послания между Путиным и Дональдом Трампом, а Кремль высоко оценивает посредническую роль Вашингтона.
Дмитрий Песков: "Челночная дипломатия США — важный инструмент. В личных беседах проще донести нюансы. Переговоры с Уиткоффом длятся часами, что позволяет детально изложить нашу позицию".
Песков также отметил, что встреча стала шагом к возможному саммиту лидеров России и США. Трамп уже назвал переговоры "хорошими", а Сергей Лавров в интервью CBS подчеркнул серьезность диалога в отличие от позиции Киева.
Сергей Лавров: "Мы, в отличие от некоторых, не выносим переговоры на публику — иначе это несерьезно. Если хотите узнать детали, спросите Зеленского: он охотно раздает интервью, даже указывая Трампу, что тому делать".
"К сожалению, — заявил Дмитрий Киселев, — киевский режим все еще рвется воевать. Как только на переговорах появляется свет в конце тоннеля, Зеленский совершает провокацию".
Последний пример — убийство российского генерала Ярослава Москалика в Балашихе. Это классическая тактика бандеровцев, как убийства генерала Кириллова, военкора Татарского или Дарьи Дугиной. Для Зеленского война и террор — единственные рычаги власти.

"Для Зеленского, — сказал телеведущий, — война и терроризм сейчас уже единственные точки опоры. Для мира и созидания непригоден, а во время войны он на вершине – с инструментами запугивания бедного украинского народа, да еще с несметными деньгами. Есть у Зеленского мотив закончить войну? Нет. Потери и страдания? Плевать он хотел на потери и страдания".

На теракт отреагировал и Трамп: "Это крупное дело. Я рассмотрю это". В Кремле подчеркивают: "Киев вновь показал свою суть. Несмотря на переговоры, мы должны быть начеку".
Тем не менее Россия не оставляет мирных инициатив. Владимир Путин предложил пасхальное перемирие, отметив:
Владимир Путин: "Мы всегда поддерживаем такие шаги, особенно в светлые праздники. Надеемся, что киевский режим отнесется к этому так же".
Он также отверг обвинения в ударах по гражданским объектам, приведя примеры, когда ВСУ превращали здания в военные цели. При этом Путин выразил готовность обсуждать эти случаи с Украиной напрямую.
Дмитрий Песков: "Президент открыт к контактам. Но пока реакции от Киева нет".
Переговоры продвигаются медленно, но прогресс есть. Для сравнения: до прихода Трампа Запад лишь выдвигал России ультиматумы, игнорируя ее позицию. Теперь ситуация меняется.
Сергей Лавров: "Трамп — единственный, кто осознал глубинные причины кризиса. Он назвал ошибкой курс на втягивание Украины в НАТО и намерен это исправить".
Лавров также отметил позитивную динамику в диалоге с США: "Мы готовы к сделке, но есть детали, которые нужно доработать. Есть признаки, что мы движемся в верном направлении".
Осталось лишь добиться, чтобы к миру была готова Украина. Но пока ее руководство, похоже, выбирает войну.
Подробнее о переговорном процессе — в материале "Американская парадигма: Трамп всё понял и решил вести дела с Путиным, что выводит Зеленского из себя"
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