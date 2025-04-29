https://ukraina.ru/20250429/1062843672.html

Военный эксперт Николай Сорокин: Россия провала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление

Военный эксперт Николай Сорокин: Россия провала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление - 29.04.2025 Украина.ру

Военный эксперт Николай Сорокин: Россия провала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-29T18:27

2025-04-29T18:27

2025-04-29T18:27

эксклюзив

спецоперация

константиновка

россия

краматорск

минобороны

донбасс

оскол

купянск

вооруженные силы украины

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Сейчас ключевое продвижение ВС РФ происходит в Часов Яре – самом важном городе всего Донбасса. Во-первых, он находится на высоте, поэтому так сильно затянулось его освобождение. Во-вторых, это крупнейший опорный пункт ВСУ на этом участке (крупнее только Краматорск, его еще предстоит освободить).Как только наши войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная наша группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку. И как только эта группа ударит на Константиновку, другая наша группа, украинские войска северо-западнее Дзержинска вынуждена будут оттуда отходить. А когда они отодвинутся, наша группировка в районе Дзержинска пойдет на Константиновку с юго-востока.Короче говоря, через полтора месяца Константиновка будет полностью в клещах или даже пасть. И после взятия Константиновки сразу будет напрашиваться наш удар на Дружковку, это уже предместье Краматорска.А теперь насчет того, как нам удалось овладеть Часов Яром.Несколько дней назад мы прогрызли украинскую оборону в трех местах в южной части центра города. Образно говоря, Часов Яр напоминает гриб со шляпкой на ножке. Так вот мы под "шляпку" тремя ударами проткнули оборону врага и оказались западнее этой "ножки" (западнее самого Часов Яра). Вода камень точит, и эту плотину прорвало.Более того, была информация, что мы на 80% заблокировали несколько украинских батальонов в центре города и что мы его зачищаем.А в Константиновке такую же плотность обороны, которая была в Часов Яре, создать просто невозможно.Также Минобороны официально подтвердило, что за последние дни мы на правом берегу Оскола освободили Каменку и Дорошовку. Постепенно мы расширяем этот плацдарм. Это можно уже назвать "Харьковским протонаступлением" или "предвестником Харьковского наступление". Потому что это уже организованные действия больших масс войск, а не прорывы отделения мотострелков на багги.

https://ukraina.ru/20250428/1062812486.html

константиновка

россия

краматорск

донбасс

оскол

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, константиновка, россия, краматорск, минобороны, донбасс, оскол, купянск, вооруженные силы украины