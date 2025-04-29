Военный эксперт Николай Сорокин: Россия провала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление - 29.04.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Николай Сорокин: Россия провала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление
Военный эксперт Николай Сорокин: Россия провала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление - 29.04.2025 Украина.ру
Военный эксперт Николай Сорокин: Россия провала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-29T18:27
2025-04-29T18:27
эксклюзив
спецоперация
константиновка
россия
краматорск
минобороны
донбасс
оскол
купянск
вооруженные силы украины
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Сейчас ключевое продвижение ВС РФ происходит в Часов Яре – самом важном городе всего Донбасса. Во-первых, он находится на высоте, поэтому так сильно затянулось его освобождение. Во-вторых, это крупнейший опорный пункт ВСУ на этом участке (крупнее только Краматорск, его еще предстоит освободить).Как только наши войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная наша группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку. И как только эта группа ударит на Константиновку, другая наша группа, украинские войска северо-западнее Дзержинска вынуждена будут оттуда отходить. А когда они отодвинутся, наша группировка в районе Дзержинска пойдет на Константиновку с юго-востока.Короче говоря, через полтора месяца Константиновка будет полностью в клещах или даже пасть. И после взятия Константиновки сразу будет напрашиваться наш удар на Дружковку, это уже предместье Краматорска.А теперь насчет того, как нам удалось овладеть Часов Яром.Несколько дней назад мы прогрызли украинскую оборону в трех местах в южной части центра города. Образно говоря, Часов Яр напоминает гриб со шляпкой на ножке. Так вот мы под "шляпку" тремя ударами проткнули оборону врага и оказались западнее этой "ножки" (западнее самого Часов Яра). Вода камень точит, и эту плотину прорвало.Более того, была информация, что мы на 80% заблокировали несколько украинских батальонов в центре города и что мы его зачищаем.А в Константиновке такую же плотность обороны, которая была в Часов Яре, создать просто невозможно.Также Минобороны официально подтвердило, что за последние дни мы на правом берегу Оскола освободили Каменку и Дорошовку. Постепенно мы расширяем этот плацдарм. Это можно уже назвать "Харьковским протонаступлением" или "предвестником Харьковского наступление". Потому что это уже организованные действия больших масс войск, а не прорывы отделения мотострелков на багги.
https://ukraina.ru/20250428/1062812486.html
константиновка
россия
краматорск
донбасс
оскол
купянск
Украина.ру
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, константиновка, россия, краматорск, минобороны, донбасс, оскол, купянск, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Спецоперация, Константиновка, Россия, Краматорск, Минобороны, Донбасс, Оскол, Купянск, Вооруженные силы Украины

Военный эксперт Николай Сорокин: Россия провала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление

18:27 29.04.2025
 
© Украина.руНиколай Сорокин (СВО)
Николай Сорокин (СВО) - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас ключевое продвижение ВС РФ происходит в Часов Яре – самом важном городе всего Донбасса. Во-первых, он находится на высоте, поэтому так сильно затянулось его освобождение. Во-вторых, это крупнейший опорный пункт ВСУ на этом участке (крупнее только Краматорск, его еще предстоит освободить).
Как только наши войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная наша группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку. И как только эта группа ударит на Константиновку, другая наша группа, украинские войска северо-западнее Дзержинска вынуждена будут оттуда отходить. А когда они отодвинутся, наша группировка в районе Дзержинска пойдет на Константиновку с юго-востока.
Короче говоря, через полтора месяца Константиновка будет полностью в клещах или даже пасть. И после взятия Константиновки сразу будет напрашиваться наш удар на Дружковку, это уже предместье Краматорска.
А теперь насчет того, как нам удалось овладеть Часов Яром.
Несколько дней назад мы прогрызли украинскую оборону в трех местах в южной части центра города. Образно говоря, Часов Яр напоминает гриб со шляпкой на ножке. Так вот мы под "шляпку" тремя ударами проткнули оборону врага и оказались западнее этой "ножки" (западнее самого Часов Яра). Вода камень точит, и эту плотину прорвало.
Более того, была информация, что мы на 80% заблокировали несколько украинских батальонов в центре города и что мы его зачищаем.
А в Константиновке такую же плотность обороны, которая была в Часов Яре, создать просто невозможно.
Также Минобороны официально подтвердило, что за последние дни мы на правом берегу Оскола освободили Каменку и Дорошовку. Постепенно мы расширяем этот плацдарм. Это можно уже назвать "Харьковским протонаступлением" или "предвестником Харьковского наступление". Потому что это уже организованные действия больших масс войск, а не прорывы отделения мотострелков на багги.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта ЛНР и Харьковской области
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Вчера, 17:22
Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на ХомутовкуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
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