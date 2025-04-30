"Проявили себя хорошо": эксперт о том, почему не афишировалось участие военных из КНДР в боевых действиях - 30.04.2025 Украина.ру
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"Проявили себя хорошо": эксперт о том, почему не афишировалось участие военных из КНДР в боевых действиях
"Проявили себя хорошо": эксперт о том, почему не афишировалось участие военных из КНДР в боевых действиях - 30.04.2025 Украина.ру
"Проявили себя хорошо": эксперт о том, почему не афишировалось участие военных из КНДР в боевых действиях
Власти Южной Кореи сообщали, что в Курской области было примерно 10 тысяч военнослужащих из КНДР. При этом Украина называла еще большее число. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким
2025-04-30T03:30
2025-04-30T03:30
новости
кндр
курская область
россия
владимир путин
освобождение
кто
война
спецоперация
нападение
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Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских военных в Курской области.Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщало, что корейские военнослужащие "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил".До сих пор неизвестно, какое количество северокорейцев участвовало в освобождении Курской области, сообщил эксперт."Если бы мы об этом заявили сразу, то, возможно, и внутри страны народ мог бы подумать, что ситуация настолько плохая, что нам приходится привлекать иностранцев", – подчеркнул Ким.Власти Южной Кореи сообщали, что в Курской области было примерно 10 тысяч военнослужащих из КНДР. При этом Украина называла еще большее число, указал он."Но если учесть, что в самом начале в нападении на Курскую область в августе прошлого года участвовало 60 тысяч военнослужащих ВСУ, а общее число потерь 76 тысяч, то 10 тысяч корейцев это не основная сила, которая противостояла украинцам", – подчеркнул Ким.Но очевидно, в отдельных операциях северокорейцы проявили себя хорошо. Не случайно об этом доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее" на сайте Украина.ру.Также про участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250429/1062801673.html
кндр
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новости, кндр, курская область, россия, владимир путин, освобождение, кто, война, спецоперация, нападение, всу, украина, валерий герасимов, сво, дзен новости сво
Новости, КНДР, Курская область, Россия, Владимир Путин, освобождение, КТО, война, Спецоперация, нападение, ВСУ, Украина, Валерий Герасимов, СВО, дзен новости СВО

"Проявили себя хорошо": эксперт о том, почему не афишировалось участие военных из КНДР в боевых действиях

03:30 30.04.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Власти Южной Кореи сообщали, что в Курской области было примерно 10 тысяч военнослужащих из КНДР. При этом Украина называла еще большее число. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских военных в Курской области.
Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщало, что корейские военнослужащие "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил".
До сих пор неизвестно, какое количество северокорейцев участвовало в освобождении Курской области, сообщил эксперт.
"Если бы мы об этом заявили сразу, то, возможно, и внутри страны народ мог бы подумать, что ситуация настолько плохая, что нам приходится привлекать иностранцев", – подчеркнул Ким.
Власти Южной Кореи сообщали, что в Курской области было примерно 10 тысяч военнослужащих из КНДР. При этом Украина называла еще большее число, указал он.
"Но если учесть, что в самом начале в нападении на Курскую область в августе прошлого года участвовало 60 тысяч военнослужащих ВСУ, а общее число потерь 76 тысяч, то 10 тысяч корейцев это не основная сила, которая противостояла украинцам", – подчеркнул Ким.
Но очевидно, в отдельных операциях северокорейцы проявили себя хорошо. Не случайно об этом доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее" на сайте Украина.ру.
Также про участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 07:00
Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана Самым верным союзником России оказалась Северная Корея. Если бы кому-то об этом сказали еще несколько лет назад, все бы сочли это за анекдот, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов
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