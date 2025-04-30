https://ukraina.ru/20250430/proyavili-sebya-khorosho-ekspert-o-tom-pochemu-ne-afishirovalos-uchastie-voennykh-iz-kndr-v-boevykh-1062853765.html

"Проявили себя хорошо": эксперт о том, почему не афишировалось участие военных из КНДР в боевых действиях

"Проявили себя хорошо": эксперт о том, почему не афишировалось участие военных из КНДР в боевых действиях - 30.04.2025 Украина.ру

"Проявили себя хорошо": эксперт о том, почему не афишировалось участие военных из КНДР в боевых действиях

Власти Южной Кореи сообщали, что в Курской области было примерно 10 тысяч военнослужащих из КНДР. При этом Украина называла еще большее число. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким

2025-04-30T03:30

2025-04-30T03:30

2025-04-30T03:30

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Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских военных в Курской области.Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщало, что корейские военнослужащие "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил".До сих пор неизвестно, какое количество северокорейцев участвовало в освобождении Курской области, сообщил эксперт."Если бы мы об этом заявили сразу, то, возможно, и внутри страны народ мог бы подумать, что ситуация настолько плохая, что нам приходится привлекать иностранцев", – подчеркнул Ким.Власти Южной Кореи сообщали, что в Курской области было примерно 10 тысяч военнослужащих из КНДР. При этом Украина называла еще большее число, указал он."Но если учесть, что в самом начале в нападении на Курскую область в августе прошлого года участвовало 60 тысяч военнослужащих ВСУ, а общее число потерь 76 тысяч, то 10 тысяч корейцев это не основная сила, которая противостояла украинцам", – подчеркнул Ким.Но очевидно, в отдельных операциях северокорейцы проявили себя хорошо. Не случайно об этом доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее" на сайте Украина.ру.Также про участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250429/1062801673.html

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