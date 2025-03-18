https://ukraina.ru/20250318/1061866545.html

Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа

Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа - 18.03.2025 Украина.ру

Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа

На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний преподносит эту беседу как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы, уточняет американское издание New York Times

2025-03-18T09:43

2025-03-18T09:43

2025-03-18T09:43

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

марко рубио

new york times

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061865635_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_4ea1620a64845b805ac1dd9c7545a8d2.png.webp

Комментируя предстоящий звонок, глава США отметил, что разговор с Путиным будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил.Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor уточнило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.Британское издание Economist сообщило, что представители киевского режима стали жаловаться на позицию Трампа, при котором, как им кажется, Украина превратилась в задолжавшего клиента США."Что очевидно, так это то, что Трамп не может нас терпеть", - привело издание издание слова своего анонимного собеседника из украинского правительства.Накануне Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, и есть хороший шанс положить конец конфликту на Украине. Он уточнил, что будет обсуждать с Путиным темы "разделения активов", порты в Черном море, Запорожскую АЭС, а также территории."Я думаю, мы будем говорить о территориях. <...> Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сказал глава Белого дома.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф добавил, что глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель. А госсекретарь США Марко Рубио отметил, что контакты Вашингтона с Москвой являются многообещающими, есть шанс на то, что стороны вскоре объявят о результатах. Он также рассказал СМИ о двух частях мирного плана по Украине."План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу - плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров..." - сказал Рубио, уточнив, что нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого.А вот советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, ранее выражавший оптимизм в части украинского урегулирования, заявил, что американские власти могут принять меры против РФ, если она не согласится на предложенный Трампом режим прекращения огня.На прошлой неделе делегации США и Украины договорились в Саудовской Аравии о прекращении огня на 30 дней. Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Вашингтоном инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть, например, судьбу украинских подразделений в Курской области после того, как они совершили там массу зверских преступлений против мирных граждан.Тем временем СМИ и подполье сообщают, что Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского, даже близкие к нему люди, утверждают, что "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию.

https://ukraina.ru/20250317/1061861534.html

https://ukraina.ru/20250314/1061800424.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, new york times, запорожская аэс