Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа - 18.03.2025 Украина.ру
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Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа
Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа - 18.03.2025 Украина.ру
Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа
На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний преподносит эту беседу как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы, уточняет американское издание New York Times
2025-03-18T09:43
2025-03-18T09:43
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Комментируя предстоящий звонок, глава США отметил, что разговор с Путиным будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил.Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor уточнило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.Британское издание Economist сообщило, что представители киевского режима стали жаловаться на позицию Трампа, при котором, как им кажется, Украина превратилась в задолжавшего клиента США."Что очевидно, так это то, что Трамп не может нас терпеть", - привело издание издание слова своего анонимного собеседника из украинского правительства.Накануне Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, и есть хороший шанс положить конец конфликту на Украине. Он уточнил, что будет обсуждать с Путиным темы "разделения активов", порты в Черном море, Запорожскую АЭС, а также территории."Я думаю, мы будем говорить о территориях. &lt;...&gt; Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сказал глава Белого дома.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф добавил, что глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель. А госсекретарь США Марко Рубио отметил, что контакты Вашингтона с Москвой являются многообещающими, есть шанс на то, что стороны вскоре объявят о результатах. Он также рассказал СМИ о двух частях мирного плана по Украине."План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу - плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров..." - сказал Рубио, уточнив, что нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого.А вот советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, ранее выражавший оптимизм в части украинского урегулирования, заявил, что американские власти могут принять меры против РФ, если она не согласится на предложенный Трампом режим прекращения огня.На прошлой неделе делегации США и Украины договорились в Саудовской Аравии о прекращении огня на 30 дней. Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Вашингтоном инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть, например, судьбу украинских подразделений в Курской области после того, как они совершили там массу зверских преступлений против мирных граждан.Тем временем СМИ и подполье сообщают, что Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского, даже близкие к нему люди, утверждают, что "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, new york times, запорожская аэс
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио, New York Times, Запорожская АЭС

Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа

09:43 18.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний преподносит эту беседу как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы, уточняет американское издание New York Times
Комментируя предстоящий звонок, глава США отметил, что разговор с Путиным будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.
Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил.
"Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.
Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor уточнило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.
Британское издание Economist сообщило, что представители киевского режима стали жаловаться на позицию Трампа, при котором, как им кажется, Украина превратилась в задолжавшего клиента США.
"Что очевидно, так это то, что Трамп не может нас терпеть", - привело издание издание слова своего анонимного собеседника из украинского правительства.
Накануне Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, и есть хороший шанс положить конец конфликту на Украине. Он уточнил, что будет обсуждать с Путиным темы "разделения активов", порты в Черном море, Запорожскую АЭС, а также территории.
"Я думаю, мы будем говорить о территориях. <...> Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сказал глава Белого дома.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф добавил, что глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель. А госсекретарь США Марко Рубио отметил, что контакты Вашингтона с Москвой являются многообещающими, есть шанс на то, что стороны вскоре объявят о результатах. Он также рассказал СМИ о двух частях мирного плана по Украине.

"План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу - плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров..." - сказал Рубио, уточнив, что нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого.
А вот советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, ранее выражавший оптимизм в части украинского урегулирования, заявил, что американские власти могут принять меры против РФ, если она не согласится на предложенный Трампом режим прекращения огня.
Дональд Трамп в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди
Вчера, 23:59
В десяти ярдах от мира и fake news. Переговоры вступают в критическую стадию, заявил Трамп
На прошлой неделе делегации США и Украины договорились в Саудовской Аравии о прекращении огня на 30 дней. Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Вашингтоном инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть, например, судьбу украинских подразделений в Курской области после того, как они совершили там массу зверских преступлений против мирных граждан.
14 марта, 12:39
Зеленский обиделся на согласие Путина прекратить огоньВладимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера о том, что Россия готова к временному прекращению огня на Украине. Главарь киевского режима назвал решение Москвы "предсказуемыми" и "манипулятивным", заявив, что якобы Россия де-факто нацелена на отказ от "режима тишины"
Тем временем СМИ и подполье сообщают, что Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского, даже близкие к нему люди, утверждают, что "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию.
 
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