Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный - 29.04.2025 Украина.ру
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Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный
Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный - 29.04.2025 Украина.ру
Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный
Сейчас ВС РФ уже контролируют большинство высот в Часовом Яре, но там есть трудности из-за нехватки сил. Наверное, его судьба решится в ходе наступления на север со стороны Дзержинска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-04-29T20:30
2025-04-29T20:30
новости
россия
дзержинск (торецк)
константиновка
украина.ру
всу
донбасс
часов яр
наступление
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По словам эксперта, у ВС РФ есть все возможности взять Константиновку, не втягиваясь в кровопролитные городские бои. Константиновка удобно расположена, чтобы взять город под огневой контроль. Но для этого надо дочистить Часов Яр, а там еще много работы, добавил он.Он отметил, что сейчас войска уже подходят к Дылеевке и постепенно будут срезать этот выступ. Возможно, это приведет к отступлению ВСУ из Часов Яра и Ступочек, предположил эксперт.По мнению Угольника, на юге Донбасса в первую очередь надо взять то самое Шевченко, где находятся месторождения лития. Также надо взять Комар на трассе "Донецк-Запорожье". "После этого мы сможем продолжать наступление, обходя с севера крупный укрепрайон ВСУ в Темировке на стыке границ трех регионов (ДНР, Запорожская, Днепропетровская)", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250429/kharkovskaya-doroshovka-i-prodvizhenie-vs-rf-v-sumskoy-oblasti-frontovaya-svodka-1062838572.html
россия
дзержинск (торецк)
константиновка
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новости, россия, дзержинск (торецк), константиновка, украина.ру, всу, донбасс, часов яр, наступление, дзен новости сво, сво, прогнозы сво, спецоперация
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Константиновка, Украина.ру, ВСУ, Донбасс, Часов Яр, наступление, дзен новости СВО, СВО, прогнозы СВО, Спецоперация

Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный

20:30 29.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк самоходный миномет 2с4 "Тюльпан", военнослужащие РФ
самоходный миномет 2с4 Тюльпан, военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас ВС РФ уже контролируют большинство высот в Часовом Яре, но там есть трудности из-за нехватки сил. Наверное, его судьба решится в ходе наступления на север со стороны Дзержинска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
По словам эксперта, у ВС РФ есть все возможности взять Константиновку, не втягиваясь в кровопролитные городские бои. Константиновка удобно расположена, чтобы взять город под огневой контроль.
Но для этого надо дочистить Часов Яр, а там еще много работы, добавил он.
"Большинство высот мы уже контролируем, но там у нас большие трудности из-за нехватки сил. Наверное, судьба Часов Яра решится в ходе нашего наступления на север со стороны Дзержинска (украинское название Торецк. — Ред.)", — подчеркнул Угольный.
Он отметил, что сейчас войска уже подходят к Дылеевке и постепенно будут срезать этот выступ. Возможно, это приведет к отступлению ВСУ из Часов Яра и Ступочек, предположил эксперт.
По мнению Угольника, на юге Донбасса в первую очередь надо взять то самое Шевченко, где находятся месторождения лития. Также надо взять Комар на трассе "Донецк-Запорожье".
"После этого мы сможем продолжать наступление, обходя с севера крупный укрепрайон ВСУ в Темировке на стыке границ трех регионов (ДНР, Запорожская, Днепропетровская)", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
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20:30Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный
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