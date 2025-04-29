https://ukraina.ru/20250429/sudba-chasova-yara-mozhet-reshitsya-vo-vremya-nastupleniya-vs-rf-na-sever-so-storony-dzerzhinska--ugolnyy-1062842372.html

Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный

Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный - 29.04.2025 Украина.ру

Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный

Сейчас ВС РФ уже контролируют большинство высот в Часовом Яре, но там есть трудности из-за нехватки сил. Наверное, его судьба решится в ходе наступления на север со стороны Дзержинска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2025-04-29T20:30

2025-04-29T20:30

2025-04-29T20:30

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По словам эксперта, у ВС РФ есть все возможности взять Константиновку, не втягиваясь в кровопролитные городские бои. Константиновка удобно расположена, чтобы взять город под огневой контроль. Но для этого надо дочистить Часов Яр, а там еще много работы, добавил он.Он отметил, что сейчас войска уже подходят к Дылеевке и постепенно будут срезать этот выступ. Возможно, это приведет к отступлению ВСУ из Часов Яра и Ступочек, предположил эксперт.По мнению Угольника, на юге Донбасса в первую очередь надо взять то самое Шевченко, где находятся месторождения лития. Также надо взять Комар на трассе "Донецк-Запорожье". "После этого мы сможем продолжать наступление, обходя с севера крупный укрепрайон ВСУ в Темировке на стыке границ трех регионов (ДНР, Запорожская, Днепропетровская)", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250429/kharkovskaya-doroshovka-i-prodvizhenie-vs-rf-v-sumskoy-oblasti-frontovaya-svodka-1062838572.html

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дзержинск (торецк)

константиновка

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