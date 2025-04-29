Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк самоходный миномет 2с4 "Тюльпан", военнослужащие РФ
Сейчас ВС РФ уже контролируют большинство высот в Часовом Яре, но там есть трудности из-за нехватки сил. Наверное, его судьба решится в ходе наступления на север со стороны Дзержинска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
По словам эксперта, у ВС РФ есть все возможности взять Константиновку, не втягиваясь в кровопролитные городские бои. Константиновка удобно расположена, чтобы взять город под огневой контроль.
Но для этого надо дочистить Часов Яр, а там еще много работы, добавил он.
"Большинство высот мы уже контролируем, но там у нас большие трудности из-за нехватки сил. Наверное, судьба Часов Яра решится в ходе нашего наступления на север со стороны Дзержинска (украинское название Торецк. — Ред.)", — подчеркнул Угольный.
Он отметил, что сейчас войска уже подходят к Дылеевке и постепенно будут срезать этот выступ. Возможно, это приведет к отступлению ВСУ из Часов Яра и Ступочек, предположил эксперт.
По мнению Угольника, на юге Донбасса в первую очередь надо взять то самое Шевченко, где находятся месторождения лития. Также надо взять Комар на трассе "Донецк-Запорожье".
"После этого мы сможем продолжать наступление, обходя с севера крупный укрепрайон ВСУ в Темировке на стыке границ трех регионов (ДНР, Запорожская, Днепропетровская)", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
Про участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
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