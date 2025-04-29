https://ukraina.ru/20250429/pochemu-zelenskiy-khamit-trampu-ischenko-obyasnil-kak-nakazat-prosrochennogo-prezidenta-ukrainy-1062849932.html
Почему Зеленский хамит Трампу? Ищенко объяснил, как наказать просроченного президента Украины
Почему Зеленский хамит Трампу? Ищенко объяснил, как наказать просроченного президента Украины - 29.04.2025 Украина.ру
Почему Зеленский хамит Трампу? Ищенко объяснил, как наказать просроченного президента Украины
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему хамство Зеленского сходит ему с рук, рассказал, для чего Ким... Украина.ру, 29.04.2025
2025-04-29T18:44
2025-04-29T18:44
2025-04-29T18:44
видео
кндр
европа
украина
трамп и зеленский
владимир зеленский
ростислав ищенко
дональд трамп
сша
президент сша
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему хамство Зеленского сходит ему с рук, рассказал, для чего Ким Чен Ын отправил солдат из КНДР в Россию и проанализировал проблемы с отключением электроэнергии в Европе. 00:18 – Почему Зеленский не подчиняется Трампу? 12:33 – Об участии солдат из КНДР в освобождении Курской области;21:35 – Об отключении электроэнергии в Европе ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
кндр
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Украина.ру
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему хамство Зеленского сходит ему с рук, рассказал, для чего Ким Чен Ын отправил солдат из КНДР в Россию и проанализировал проблемы с отключением электроэнергии в Европе.
00:18 – Почему Зеленский не подчиняется Трампу?
12:33 – Об участии солдат из КНДР в освобождении Курской области;
21:35 – Об отключении электроэнергии в Европе
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko