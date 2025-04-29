Почему Зеленский хамит Трампу? Ищенко объяснил, как наказать просроченного президента Украины - 29.04.2025 Украина.ру
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Почему Зеленский хамит Трампу? Ищенко объяснил, как наказать просроченного президента Украины
Почему Зеленский хамит Трампу? Ищенко объяснил, как наказать просроченного президента Украины - 29.04.2025 Украина.ру
Почему Зеленский хамит Трампу? Ищенко объяснил, как наказать просроченного президента Украины
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему хамство Зеленского сходит ему с рук, рассказал, для чего Ким... Украина.ру, 29.04.2025
2025-04-29T18:44
2025-04-29T18:44
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европа
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему хамство Зеленского сходит ему с рук, рассказал, для чего Ким Чен Ын отправил солдат из КНДР в Россию и проанализировал проблемы с отключением электроэнергии в Европе. 00:18 – Почему Зеленский не подчиняется Трампу? 12:33 – Об участии солдат из КНДР в освобождении Курской области;21:35 – Об отключении электроэнергии в Европе ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, кндр, европа, украина, трамп и зеленский, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, сша, президент сша, кто, курская область, электроснабжение, электроэнергия, ес, видео
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Почему Зеленский хамит Трампу? Ищенко объяснил, как наказать просроченного президента Украины

18:44 29.04.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему хамство Зеленского сходит ему с рук, рассказал, для чего Ким Чен Ын отправил солдат из КНДР в Россию и проанализировал проблемы с отключением электроэнергии в Европе.
00:18 – Почему Зеленский не подчиняется Трампу?
12:33 – Об участии солдат из КНДР в освобождении Курской области;
21:35 – Об отключении электроэнергии в Европе
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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