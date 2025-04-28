https://ukraina.ru/20250428/za-mesyats-do-bankrotstva-no-defolt-ukraine-ne-grozit-1062786279.html

За месяц до банкротства. Но дефолт Украине не грозит

За месяц до банкротства. Но дефолт Украине не грозит - 28.04.2025 Украина.ру

За месяц до банкротства. Но дефолт Украине не грозит

24 апреля британское издание Financial Times со ссылкой на украинский Минфин сообщило о провале переговоров между Украиной и частью держателей её внешнего долга о реструктуризации по задолженности в размере 2,6 млрд долларов.

2025-04-28T05:00

2025-04-28T05:00

2025-04-28T05:04

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Новость о возможном дефолте Украины вновь воодушевила часть российских изданий, обозревателей и блогеров, которые восприняли её как шанс на приближение к концу украинской трагедии и открытия против Украины ещё одного — финансового — фронта.Однако в этой истории не всё так однозначно.В долгах как в шелкахПо итогам прошлого года государственный долг Украины превысил 7 трлн гривен или 165,1 млрд долларов, что составляет 92% от ВВП страны. К концу текущего года государственный долг, по прогнозам МВФ, превысит 107,6% ВВП, а затем немного сократится - примерно до 102,6% ВВП.Большая часть долга номинирована в иностранной валюте, что затрудняет его обслуживание, а долг Украины перед МВФ, ЕС и ВБ достиг почти половины ВВП. Причём эта часть задолженности растёт особенно активно в силу прекращения кредитования со стороны США, выбытие которых как может компенсирует ЕС.По итогам 2024 года Украина была должна ЕС 44 млрд долларов, что на 34% больше, чем в 2023 году. 22,6 млрд долларов (+65% к аппг) Киев задолжал Всемирному банку, а задолженность перед МВФ выросла за тот же период на 15%, до 18,9 млрд долларов.Такой уровень задолженности — 100% ВВП — позволить себе не могут ни Украина, ни многие весьма закредитованные европейские страны. Для понимания: во Франции, которую сейчас накрыл бюджетный и долговой кризис, внешний долг составляет 113% от ВВП. И Франция ни с кем не воюет.И это без учёта навязываемого Трампом долга перед США, которые теперь считают оказанную Украине при Байдене помощь не помощью, а кредитованием. Сперва Трамп оценивал её размер в 500 млрд долларов, затем в 300 млрд долларов, но, судя по последним сообщениям, готов ограничиться 100 млрд долларов. Если Трампу удастся навязать киевской власти "минеральную сделку", то Украина будет должна внешним кредиторам не текущие 165 млрд долларов, а 265 млрд долларов или 160% от ВВП. И на эти 100, 300 или 500 млрд долларов придётся платить 4% годовых.Поэтому, с учётом идущих боевых действий, оттока населения, коллапса экономики и разрушения электроэнергетики, Украина и так является банкротом, пусть и это и не выгодно пока признавать. Без регулярных реструктуризаций задолженности, а также привлечения внешнего финансирования объявление банкротства будет не столько вопросом времени, сколько вопросом утраты веры европейской бюрократии в Украину и готовности основных кредиторов в лице МВФ, ВБ и ЕС признать очевидное — её неплатежеспособность.Четвертая реструктуризация за 10 летТем не менее, пока киевской власти удаётся решать свои финансовые проблемы, привлекая как внешнее финансирование, так и проводя регулярные реструктуризации внешней задолженности.Талантливым переговорщиком киевскую власть в лице её Минфина назвать крайне сложно.После 2014 года киевская власть трижды проводила переговоры о реструктуризации внешней задолженности: в 2015 году при Петре Порошенко, в 2022 и 2024 годах при Владимире Зеленском. Теперь же идёт речь о четвёртой реструктуризации внешней задолженности.В 2015 году платой за реструктуризацию стал выпуск ВВП-варрантов — ценных бумаг, доходность по которым привязана к показателям роста украинского ВВП. Именно по этим ценным бумагам киевская власть и пытается добиться реструктуризации.В 2022 году Минфин добился отсрочки выплат по части внешнего долга, держателем которого являются члены парижского и лондонского клуба кредиторов, но не МВФ — перед последним задолженность исправно погашалась.В 2024 году вновь пришлось увязать реструктуризацию с будущими темпами экономического роста. Тогда, как и сейчас, шла речь о выплатах 600 млн долларов, причём по варрантам 2015 года добиться уступок от кредиторов не получилось. Вот теперь вокруг них и идёт полемика.Деньги на бочкуСрок погашения по ВПП-варрантам — 2041 год, а так как рост украинского ВВП превысил 3% в год (5,5% в 2023 году), то держатели бумаг на сумму в 2,6 млрд долларов требуют причитающиеся им 600 млн долларов выплат в срок до 31 мая.Минфин Украины экономический рост считает не столько ростом, сколько восстановлением, утверждая, что "облигации, привязанные к ВВП, были выпущены для мира, которого больше не существует". По крайней мере, такая позиция главы Минфина Сергея Марченко, который отказался выплачивать деньги кредиторам и "делать какие-либо дальнейшие предложения" держателям ВВП-варрантам.По сути, Марченко прав: того мира действительно нет, а рост в 5,5% ВВП в текущих условиях не рост, а частичное — и отнюдь не полное — восстановление. Но формально правы кредиторы: они в 2015 году согласились на предложенные тогдашним главой Минфина Яресько условия, провели реструктуризацию и теперь ожидают выплат. Тот факт, что сменившаяся в 2019 году киевская власть умудрилась ввергнуть страну в 2022 году в войну с ядерной державой, чьи возможности на голову выше украинских, их волновать не должен.Время на поиск компромисса у Киева есть — впереди ещё месяц. Но убедить кредиторов пойти на уступки будет непросто.Во-первых, в прошлом году часть кредиторов — куда более крупные инвестиционные фонды в лице BlackRock и Pimco — сумели "прогнуть" киевскую власть и начать получать от неё причитающиеся проценты по контролируемым ими облигациям. Так почему бы Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group, хедж-фондам, которые держат ВВП-варранты, не попытаться сделать то же?Во-вторых, веры в победу Украины над Россией не было уже в 2024 году, а коллективный Запад перестал быть таковым ещё раньше. В 2025 году уже всем очевидно, что Украина в своей тотальной войне с Россией потерпела поражение. А раз так, то логика "горе побеждённым" распространится и на украинские облигации.***Тем не менее, никакой катастрофы для киевской власти проблема с кредиторами пока не сулит.Прежде всего, выплата небольшая — всего 600 млн долларов. Да, свободных денег у киевской власти нет: нужно найти очередные ежегодные 500 млрд гривен на войну (преимущественно выплату денежного довольствия), изыскать от 2,5 до 4 млрд долларов на закупку природного газа, без которого не получится пройти отопительный сезон. Но 600 млн долларов - не те деньги, из-за которых киевская власть объявит дефолт. Либо кредиторы пойдут на формальные уступки Украине и та предложит им выгодные условия, чтобы не выплачивать деньги сейчас, либо найдёт 600 млн и отобьётся от кредиторов.Естественно, ежегодные попытки реструктуризовать долги на пользу киевской власти не идут, однако её репутация уже и так предельно испорчена, поэтому кредиторы должны понимать, с кем связываются.Но, как видно из статистики, пока троица кредиторов в лице МВФ, ВБ и Евросоюза продолжает финансировать созданного ими же монстра, последнему можно не особо переживать о деньгах. В конце концов на этот год денег Украине на войну хватит, а вот продолжение финансирования зависит от того, сможет ли Зеленский сорвать мирные переговоры и убедить Трампа в том, что доставшаяся ему в наследство от предшественника война должна стать и его войной тоже.Пока дела с убеждением идут не очень. И на этом фоне проблемы с финансами являются вторичными и куда менее значимыми, чем мирные переговоры, военная помощь, минеральная сделка и грядущие проблемы с прохождением отопительного сезона.О последних тенденциях в экономике Украи ны - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: школы закрываются, газа нет, Румыния становится ближе"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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эксклюзив, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, марченко, ес, мвф, минфин