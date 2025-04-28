https://ukraina.ru/20250428/rostislav-ischenko-ukraina-i-evropa-vse-esche-veryat-chto-ssha-budut-vmeste-s-nimi-voevat-protiv-rossii-1062767059.html

Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России

Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России - 28.04.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России

Трамп всегда любит получать что-то взамен. Зачем ему просто так отменять санкции, если у него есть повод их сохранять? Тем более, у него в 2026 году выборы в Конгресс. Сейчас его позиции слабеют, слабеют и позиции республиканцев. Поэтому он будет ориентироваться на то, как американский избиратель оценивает сохранение или отмену санкций.

2025-04-28T07:00

2025-04-28T07:00

2025-04-28T07:00

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украина

сша

россия

владимир зеленский

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петр порошенко

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп разочаровался во Владимире Зеленском, его терпение иссякает. "Трамп хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы, а Зеленский, похоже, движется в неверном направлении".- Ростислав Владимирович, учитывая такие настроения в Белом доме, могут ли США выйти из переговоров по Украине, объясняя это следующим образом: "Мы старались, но из-за нехорошего Зеленского у нас ничего не получилось"?- Американцы в данном случае обращались не к нам, а к своим союзникам – Украине и Европе. Они им сказали примерно следующее:"Ребята, если вы не упали с дуба и не повредили себе центральную нервную систему, вы должны нас услышать. Россия и с нами вас добивала, а без нас она вас добьет точно. Поэтому мы оказываем вам последнюю добрую услугу. Мы выступаем посредниками в ваших переговорах с Москвой, чтобы вы могли заключить с ней хоть какой-то мир. Мы при этом за вас платить не будем. Вы заплатите и за себя, и за нас. Мы уйдем непобежденными, а вы как раз потерпите поражение. И если вы будете нас слушаться, мы вас вытащим из болота. Правда, не целиком, а по частям. Но потом из этих частей мы все равно что-то сложим. А если вы не согласитесь, то когда вы будете кричать, что Россия вас убивает, мы вам на помощь не придем. Мы будем заняты Китаем и другими более важными делами".Трамп говорит об этом уже несколько месяцев подряд. И сейчас его команда сделала очередное китайское предупреждение, которое Украина и Европа в очередной раз проигнорировала. Киев и Брюссель продолжают идти на войну и при этом надеяться, что США придут на войну вместе с ними. А Штаты говорят: "Нет, не придем. У нас будет другая война. Может быть, мы и вас мобилизуем на эту войну. Но потом".- При этом во время переговоров с Россией команда Рубио-Уиткоффа все чаще заявляет об отмене санкций против Москвы. Если США выйдут из переговоров с Украиной, возможна ли ситуация, что война продолжится, а мы и американцы будем вести бизнес как обычно?- Во-первых, Рубио и Уиткофф постоянно опровергают о том, что они обсуждают вопрос санкций. И даже если обсуждают, понятно, что санкции сразу снимать никто не будет. Хотя бы потому, что большая часть из них вводилась решением Конгресса, и не всегда Белый дом может их отменить.Во-вторых, Трамп всегда любит получать что-то взамен. Зачем ему просто так отменять санкции, если у него есть повод их сохранять? Тем более, у него в 2026 году выборы в Конгресс. Сейчас его позиции слабеют, а, следовательно, слабеют и позиции республиканцев. Поэтому он будет ориентироваться на то, как американский избиратель оценивает сохранение или отмену санкций.Если какие-то санкции можно будет отменить и выгодно продать американскому избирателю, Трамп это сделает. Если выгодную отмену санкций продать будет нельзя, он будет продавать сохранение санкций. Еще можно какие-то санкции отменять, а какие-то сохранять.То есть пока даже речи о поэтапной отмене санкций не идет. Мы пока с американцами ведем переговоры только по отдельным пунктам урегулирования. У нас по большому кругу вопросов есть серьезные расхождения. Поэтому и Кремль, и Белый дом говорят примерно следующее: "Мы, конечно, переговоры будем вести, но расхождений у нас очень много. Поэтому даже о среднесрочной перспективе договорится мы пока заявлять не можем".Все же понимают, что у США будет нарастать конфликт с Китаем. Россия от союза с Китаем отказаться не может, потому что тогда США съедят Китай и придут за Россией. И Вашингтон из-за этого будет проявлять недовольство позицией Москвы по китайскому вопросу. И таких сложностей, которые надо утрясать и утрясать, очень много. Но есть проблемы, которые можно решить.- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит о том, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности. Тогда почему не требует отставки Зеленского?- Если Украина капитулирует, то легитимен Зеленский или нет, уже все равно. Если бы в июне 1945 года выяснилось, что Гитлер жив и не считает капитуляцию легитимной, это ничем бы немцам не помогло. Так что речь идет не о документах по капитуляции, а о документах по урегулированию.- Если Зеленский подпишет, что признает российский статус Крыма?- Если это подписал Зеленский, то это филькина грамота. С тем же успехом вы или можем это подписать. В соответствии с Конституцией Украины территориальные изменения происходят только в результате общенационального референдума. Даже если пройдет референдум, Рада ратифицирует, есть простая форма отказа: это было вынужденное решение, принятое под военным давлением. Петр Порошенко* именно так и делал. Когда он подписывал Минск-2, то, появившись на трапе самолета Порошенко сказал, что подписывал эти соглашения не для того, чтобы выполнять, а чтобы спасти украинских солдат от смерти. Почему то же самое не может сказать любой другой украинский руководитель?Поэтому проблема не в том, кто и когда эти документы подпишет, а в том, какими механизмами контроля мы будем обладать. В политике действует только то, что вы контролируете. Есть только две причины соблюдать соглашение: я не могу его нарушить, потому что мне голову за это оторвут, и я его соблюдаю, потому что мне это выгодно.Когда это не выгодно, говорят, это соглашение больше не соответствует нашим национальным интересам, поэтому мы его денонсируем. А заявления о нелегитимности Зеленского были попыткой воздействовать на украинскую элиту, организовать в Киеве нестабильность: свергайте Зеленского, будем вести с вами переговоры. Когда стало понятно, что они на это не сподобятся, вопрос о нелегитимности стал использоваться, чтобы осложнить Украине ее переговорную позицию. То есть Украина всегда может принять приглашение заморозки по линии фронта. Если они его примут, то это уже не будет устраивать нас. И тогда мы будем плохими парнями, потому что люди гибнут, а мы отказываемся организовать перемирие и вести после этого до посинения переговоры о том, какой будет формат мира.Но решить вопрос о легитимности Зеленского на Украине может только Конституционный суд, работа которого заблокирована самим Зеленским. Он сам себя загнал в ловушку, потому что не может подтвердить свою легитимность, исходя из требований украинской Конституции. И Россия может в ней сомневаться и говорить, как мы будем подписывать соглашение с нелегитимным президентом? А если завтра украинский народ скажет, а с кем вы подписывали соглашение? Мы не давали ему таких полномочий.Поэтому пусть теперь Украина прыгает и объясняет, каким образом с ней подписывать соглашение о заморозке конфликта по линии фронта. И мы избегаем таким образом самых острых углов в этих переговорах, которые могли бы доставить нам какие-то проблемы.Когда ещё были Минские соглашения, я говорил, что самое страшное для нас было бы, если бы в Киеве выполнили свою часть Минских соглашений. А потом сказали бы, выполняйте свою часть. Обеспечьте присутствие украинской власти в Донецке и Луганске в том виде, в каком прописано в Минске. Это означало бы сдачу региона. Вернулись бы местные олигархические элиты, перехватили бы власть, начали бы постепенно вымывать из власти особо рьяных оппонентов киевского режима.Было бы как с Крымом. Вроде бы, республика есть, Верховный совет есть, а прав меньше, чем у украинской области. Надо помнить, что у противника есть опция выполнить свою часть соглашения и требовать от нас того же. Поэтому надо создать такие условия, чтобы они этого сделать не могли.И вопрос легитимности и нелегитимности Зеленского — это очень удобная ниточка, за которую можно туда-сюда дёргать. Когда американцы поняли, что Зеленский не хочет и не будет играть по правилам Трампа, тоже за эту ниточку ухватились и стали говорить, что русские сомневаются в легитимности Зеленского, а вы же можете её подтвердить, проведите выборы, это вполне демократичная процедура. Ну и что, что война идет, можно сделать неделю тишины и провести выборы.И идея отставки Зеленского была вброшена не из Москвы, а из Вашингтона. Пусть уйдет в отставку, что ему важнее Украина или своя власть? Так что там идут сложные переговоры между Россией и США. Всё остальное — Европа, Украина, Зеленский, легитимность, нелегитимность — это вот эти булавы, которыми жонглируют жонглёры на арене.Все это способы, чтобы обеспечить себе манёвр на поле дипломатического сражения. На поле боя военного манёвр обеспечивается за счёт подвижности, поэтому важно, чтобы войска были обеспечены техникой. Этот манёвр пытаются ограничить при помощи минных полей, огня артиллерии, дронов и так далее. Дипломатический манёвр обеспечивается за счёт создания своему оппоненту подобного рода тупиковых вариантов, которые он не может разрешить так, чтобы не наступить на хвост собственного интереса.Это переговоры о Минских соглашениях, это переговоры с серьёзным, мощным противником, с Соединёнными Штатами. И не о том, что мы не будем стрелять друг в друга четыре часа, а о том, как будет выглядеть мир через 20, 30, 40 лет. И этого проекта ещё ни у кого нет. Он только вырабатывается сейчас и на полях сражений, и в ходе переговоров тоже. Мы уже забудем об Украине, эти переговоры могут ещё идти.*Признан террористом и экстремистом в РФОб отношении президента США Дональда Трампа к украинскому вопросу Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма

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https://ukraina.ru/20250424/kto-zaplatit-rossii-posle-pobedy-zachem-nam-zelenskiy-i-byl-li-lenin-rusofobom--ischenko-1062741728.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко