Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИнтервью Родиона Мирошника агентству РИА Новости
Получит ли преступный киевский режим свой Нюрнберг, который продемонстрирует всему миру, что ни одно преступление не останется безнаказанным? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга в пресс-центре внешнеполитического ведомства
Мирошник отметил, что сейчас этот вопрос как никогда актуален, однако чтобы ответить на него, нужно вспомнить историческую практику Второй мировой войны: решение о проведении Нюрнбергского трибунала было принято после того, как был разгромлен нацистский режим.
Российские следственные и судебные органы уже ведут работу по наказанию украинских преступников, совершивших преступления, уточнил посол по особым поручениям МИД РФ. Однако пока "это капля в море": на сегодняшний день порядка 550 боевиков получили свои сроки, а на очереди еще тысячи преступников, чьи деяния предстоит оценить в соответствии с законом.
По словам Мирошника, уголовных дел становится все больше и больше по мере продвижения ВС РФ, свидетельства и улики нацистских преступлений "вылазят, как грибы после дождя". Однако на их сбор и правовую оценку требуется определенное время.
"Я думаю, что решение о проведении соответствующих трибуналов неизбежно. Вопрос, в какой форме, будет решен позже, по окончании специальной военной операции. Жертвы этих преступлений обязательно должны получить удовлетворение в части наказания преступников. Сейчас мы находимся на этапе сбора этих данных, фиксации преступлений и подготовки доказательной базы. Я уверен, что у нас будет возможность для того, чтобы донести до всех стран, у которых открыты глаза и уши, данные о тех преступлениях, которые совершены нацистским киевским режимом. <...> Я уверен, в этом заинтересована не только Россия, но и огромное количество государств, которые следят за происходящим конфликтом", - подчеркнул Мирошник.
Он добавил, что киевский режим также активно использует практику постановочных преступлений на своей территории, убивая и калеча своих же граждан с целью обвинить в этом Россию. И сегодня, когда Вашингтон демонстрирует намерение урегулировать конфликт, опасность таких провокаций со стороны ВСУ кратно возрастает.
Мирошник уточнил, что МИД РФ получает данные и с оккупированных территорий, в частности из Херсона, внесудебных казнях, грабежах и насилии. И этим действиям в дальнейшем также будет дана правовая оценка.
Во время брифинга посол по особым поручениям МИД РФ обнародовал данные по преступлениям киевского режима. Так, с января по март ВСУ выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по объектам гражданской инфраструктуры России, всего же с февраля 2022 года - более 251 тысячи снарядов. В результате 292 мирных жителя России погибли только в 2025 году, а с конца февраля 2022 года - более шести тысяч человек.
Также Киев продолжает демонстрировать свою недоговороспособность, нарушая сначала 30-дневный мораторий на удары по энергетике, а потом и пасхальное перемирие.
11:25"Мяч не на стороне России": Лавров назвал условия украинского урегулированияРоссия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы. Между тем, Киев пока не демонстрирует договороспособность. Такое заявление 28 апреля сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо"
По окончании пасхального перемирия, которое Киев не соблюдал, Владимир Зеленский предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
Российский лидер ответил, что с этим предложением "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях и пообещал дать ответ позже: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться.
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