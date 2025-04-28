Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру - 28.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250428/budet-li-u-kievskogo-rezhima-svoy-nyurnberg-miroshnik-otvetil-na-vopros-zhurnalistov-izdaniya-ukrainaru-1062797440.html
Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру
Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру - 28.04.2025 Украина.ру
Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру
Получит ли преступный киевский режим свой Нюрнберг, который продемонстрирует всему миру, что ни одно преступление не останется безнаказанным? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга в пресс-центре внешнеполитического ведомства
2025-04-28T12:10
2025-04-28T12:10
эксклюзив
новости
мирошник
россия
киев
вашингтон
владимир зеленский
владимир путин
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062796634_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_bce8440cc82084a31af2b156160e6306.jpg
Мирошник отметил, что сейчас этот вопрос как никогда актуален, однако чтобы ответить на него, нужно вспомнить историческую практику Второй мировой войны: решение о проведении Нюрнбергского трибунала было принято после того, как был разгромлен нацистский режим.Российские следственные и судебные органы уже ведут работу по наказанию украинских преступников, совершивших преступления, уточнил посол по особым поручениям МИД РФ. Однако пока "это капля в море": на сегодняшний день порядка 550 боевиков получили свои сроки, а на очереди еще тысячи преступников, чьи деяния предстоит оценить в соответствии с законом.По словам Мирошника, уголовных дел становится все больше и больше по мере продвижения ВС РФ, свидетельства и улики нацистских преступлений "вылазят, как грибы после дождя". Однако на их сбор и правовую оценку требуется определенное время.Он добавил, что киевский режим также активно использует практику постановочных преступлений на своей территории, убивая и калеча своих же граждан с целью обвинить в этом Россию. И сегодня, когда Вашингтон демонстрирует намерение урегулировать конфликт, опасность таких провокаций со стороны ВСУ кратно возрастает.Мирошник уточнил, что МИД РФ получает данные и с оккупированных территорий, в частности из Херсона, внесудебных казнях, грабежах и насилии. И этим действиям в дальнейшем также будет дана правовая оценка.Во время брифинга посол по особым поручениям МИД РФ обнародовал данные по преступлениям киевского режима. Так, с января по март ВСУ выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по объектам гражданской инфраструктуры России, всего же с февраля 2022 года - более 251 тысячи снарядов. В результате 292 мирных жителя России погибли только в 2025 году, а с конца февраля 2022 года - более шести тысяч человек.Также Киев продолжает демонстрировать свою недоговороспособность, нарушая сначала 30-дневный мораторий на удары по энергетике, а потом и пасхальное перемирие.По окончании пасхального перемирия, которое Киев не соблюдал, Владимир Зеленский предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.Российский лидер ответил, что с этим предложением "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях и пообещал дать ответ позже: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться.
https://ukraina.ru/20250428/myach-ne-na-storone-rossii-lavrov-nazval-usloviya-ukrainskogo-uregulirovaniya-1062796477.html
россия
киев
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062796634_351:0:3080:2047_1920x0_80_0_0_4074ce58d87c37acee4bfc3db4942477.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, мирошник, россия, киев, вашингтон, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Новости, Мирошник, Россия, Киев, Вашингтон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру

12:10 28.04.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИнтервью Родиона Мирошника агентству РИА Новости
Интервью Родиона Мирошника агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Получит ли преступный киевский режим свой Нюрнберг, который продемонстрирует всему миру, что ни одно преступление не останется безнаказанным? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга в пресс-центре внешнеполитического ведомства
Мирошник отметил, что сейчас этот вопрос как никогда актуален, однако чтобы ответить на него, нужно вспомнить историческую практику Второй мировой войны: решение о проведении Нюрнбергского трибунала было принято после того, как был разгромлен нацистский режим.
Российские следственные и судебные органы уже ведут работу по наказанию украинских преступников, совершивших преступления, уточнил посол по особым поручениям МИД РФ. Однако пока "это капля в море": на сегодняшний день порядка 550 боевиков получили свои сроки, а на очереди еще тысячи преступников, чьи деяния предстоит оценить в соответствии с законом.
По словам Мирошника, уголовных дел становится все больше и больше по мере продвижения ВС РФ, свидетельства и улики нацистских преступлений "вылазят, как грибы после дождя". Однако на их сбор и правовую оценку требуется определенное время.
"Я думаю, что решение о проведении соответствующих трибуналов неизбежно. Вопрос, в какой форме, будет решен позже, по окончании специальной военной операции. Жертвы этих преступлений обязательно должны получить удовлетворение в части наказания преступников. Сейчас мы находимся на этапе сбора этих данных, фиксации преступлений и подготовки доказательной базы. Я уверен, что у нас будет возможность для того, чтобы донести до всех стран, у которых открыты глаза и уши, данные о тех преступлениях, которые совершены нацистским киевским режимом. <...> Я уверен, в этом заинтересована не только Россия, но и огромное количество государств, которые следят за происходящим конфликтом", - подчеркнул Мирошник.
Он добавил, что киевский режим также активно использует практику постановочных преступлений на своей территории, убивая и калеча своих же граждан с целью обвинить в этом Россию. И сегодня, когда Вашингтон демонстрирует намерение урегулировать конфликт, опасность таких провокаций со стороны ВСУ кратно возрастает.
Мирошник уточнил, что МИД РФ получает данные и с оккупированных территорий, в частности из Херсона, внесудебных казнях, грабежах и насилии. И этим действиям в дальнейшем также будет дана правовая оценка.
Во время брифинга посол по особым поручениям МИД РФ обнародовал данные по преступлениям киевского режима. Так, с января по март ВСУ выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по объектам гражданской инфраструктуры России, всего же с февраля 2022 года - более 251 тысячи снарядов. В результате 292 мирных жителя России погибли только в 2025 году, а с конца февраля 2022 года - более шести тысяч человек.
Также Киев продолжает демонстрировать свою недоговороспособность, нарушая сначала 30-дневный мораторий на удары по энергетике, а потом и пасхальное перемирие.
- РИА Новости, 1920, 28.04.2025
11:25
"Мяч не на стороне России": Лавров назвал условия украинского урегулированияРоссия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы. Между тем, Киев пока не демонстрирует договороспособность. Такое заявление 28 апреля сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо"
По окончании пасхального перемирия, которое Киев не соблюдал, Владимир Зеленский предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
Российский лидер ответил, что с этим предложением "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях и пообещал дать ответ позже: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивНовостиМирошникРоссияКиевВашингтонВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21"Чёрный лебедь" для Запада: корейские солдаты воюют за Россию
14:19Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин
14:15Сырский придумывает, как заманить в ВСУ подростков
14:11Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее
14:03О крыльях бабочки
14:01Украина за неделю. Тайная стратегия Зеленского и Трампа, бесславный конец курской авантюры
13:56Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ
13:55Украинские модели OnlyFans не хотят платить налоги
13:53Кремль указал на эффективность договора России и КНДР
13:17Харьковская Каменка освобождена, суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка
13:11СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ
13:05Боевое братство с КНДР, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 апреля
13:03СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях
12:39"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане
12:31Киев отреагировал на переговоры Москвы с Вашингтоном усилением обстрелов – МИД РФ
12:13О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад
12:10Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру
12:05Жизнь продолжается. С Богом!
12:00Януковича на Украине снова заочно приговорили к лишению свободы
11:42Россия готова к миру, но готова ли Украина? Киселев о том, как Зеленский срывает переговорный процесс
Лента новостейМолния