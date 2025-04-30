"Мосты можно убрать": историк объяснил, почему перед наступлением нужно бомбить переправы и виадуки - 30.04.2025 Украина.ру
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"Мосты можно убрать": историк объяснил, почему перед наступлением нужно бомбить переправы и виадуки
"Мосты можно убрать": историк объяснил, почему перед наступлением нужно бомбить переправы и виадуки - 30.04.2025 Украина.ру
"Мосты можно убрать": историк объяснил, почему перед наступлением нужно бомбить переправы и виадуки
Разрушение Днепровского каскада ГЭС или плотин в районе Киева и Кременчуга может обернуться техногенной и экологической катастрофой, но мосты южнее Киева можно было бы убрать. Это могло бы решить многие вопросы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2025-04-30T05:15
2025-04-30T05:15
новости
киев
кременчуг
россия
вкс
мосты
гэс
наступление
днепрогэс
подрыв
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Некоторые эксперты полагают, что победу России могут приблизить радикальные меры: разрушение Днепровского каскада ГЭС и плотин в районе Киева и Кременчуга. По мнению Стаценко, это зависит от того, как будут происходить разрушения. Если это будет одномоментный подрыв на крупном участке, когда у водохранилищ не будет времени стекать через брешь, то поднимется волна, отметил историк."Может быть, погибнет тот, кто живет на берегу. Но я не могу сказать, что поднимется такая волна, которая смоет все и вся. Есть же история про то, как мы в 1941 году подорвали Днепрогэс. Да, рассказывали, что там якобы погибли тысячи людей, но на самом деле это не так", – подчеркнул Стаценко.Тем не менее, я против таких подрывов, потому что это будет техногенная и экологическая катастрофа, но мосты можно было бы убрать, добавил он. "Хотя бы те, которые находятся южнее Киева. Их не так много, а транспортировка на них висит масштабная. Прежде всего – железнодорожная. Это бы решило многие наши вопросы", – заявил Стаценко.Надеюсь, перед тем, как начнется наше масштабное наступление, ВКС будут бомбить переправы и виадуки. Во время Великой Отечественной войны делали именно так, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".
https://ukraina.ru/20250429/polkovnik-timur-syrtlanov-esli-rossiyu-podderzhat-spetsnaz-i-srochniki-iz-kndr-ona-reshit-vse-zadachi-svo-1062842008.html
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новости, киев, кременчуг, россия, вкс, мосты, гэс, наступление, днепрогэс, подрыв, вов, сво, дзен новости сво, спецоперация, вс рф
Новости, Киев, Кременчуг, Россия, ВКС, мосты, ГЭС, наступление, ДнепроГЭС, подрыв, ВОВ, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, ВС РФ

"Мосты можно убрать": историк объяснил, почему перед наступлением нужно бомбить переправы и виадуки

05:15 30.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Разрушение Днепровского каскада ГЭС или плотин в районе Киева и Кременчуга может обернуться техногенной и экологической катастрофой, но мосты южнее Киева можно было бы убрать. Это могло бы решить многие вопросы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Некоторые эксперты полагают, что победу России могут приблизить радикальные меры: разрушение Днепровского каскада ГЭС и плотин в районе Киева и Кременчуга.
По мнению Стаценко, это зависит от того, как будут происходить разрушения. Если это будет одномоментный подрыв на крупном участке, когда у водохранилищ не будет времени стекать через брешь, то поднимется волна, отметил историк.
"Может быть, погибнет тот, кто живет на берегу. Но я не могу сказать, что поднимется такая волна, которая смоет все и вся. Есть же история про то, как мы в 1941 году подорвали Днепрогэс. Да, рассказывали, что там якобы погибли тысячи людей, но на самом деле это не так", – подчеркнул Стаценко.
Тем не менее, я против таких подрывов, потому что это будет техногенная и экологическая катастрофа, но мосты можно было бы убрать, добавил он.
"Хотя бы те, которые находятся южнее Киева. Их не так много, а транспортировка на них висит масштабная. Прежде всего – железнодорожная. Это бы решило многие наши вопросы", – заявил Стаценко.
Надеюсь, перед тем, как начнется наше масштабное наступление, ВКС будут бомбить переправы и виадуки. Во время Великой Отечественной войны делали именно так, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".
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Вчера, 19:30
Полковник Тимур Сыртланов: Если Россию поддержат спецназ и срочники из КНДР, она решит все задачи СВО Полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском, рассказал в интервью изданию Украина.ру о сложившейся там обстановке и сотрудничестве с военными из КНДР.
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