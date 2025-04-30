https://ukraina.ru/20250430/mosty-mozhno-ubrat-istorik-obyasnil-pochemu-pered-nastupleniem-nuzhno-bombit-perepravy-i-viaduki-1062852669.html

"Мосты можно убрать": историк объяснил, почему перед наступлением нужно бомбить переправы и виадуки

"Мосты можно убрать": историк объяснил, почему перед наступлением нужно бомбить переправы и виадуки - 30.04.2025 Украина.ру

"Мосты можно убрать": историк объяснил, почему перед наступлением нужно бомбить переправы и виадуки

Разрушение Днепровского каскада ГЭС или плотин в районе Киева и Кременчуга может обернуться техногенной и экологической катастрофой, но мосты южнее Киева можно было бы убрать. Это могло бы решить многие вопросы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2025-04-30T05:15

2025-04-30T05:15

2025-04-30T05:15

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Некоторые эксперты полагают, что победу России могут приблизить радикальные меры: разрушение Днепровского каскада ГЭС и плотин в районе Киева и Кременчуга. По мнению Стаценко, это зависит от того, как будут происходить разрушения. Если это будет одномоментный подрыв на крупном участке, когда у водохранилищ не будет времени стекать через брешь, то поднимется волна, отметил историк."Может быть, погибнет тот, кто живет на берегу. Но я не могу сказать, что поднимется такая волна, которая смоет все и вся. Есть же история про то, как мы в 1941 году подорвали Днепрогэс. Да, рассказывали, что там якобы погибли тысячи людей, но на самом деле это не так", – подчеркнул Стаценко.Тем не менее, я против таких подрывов, потому что это будет техногенная и экологическая катастрофа, но мосты можно было бы убрать, добавил он. "Хотя бы те, которые находятся южнее Киева. Их не так много, а транспортировка на них висит масштабная. Прежде всего – железнодорожная. Это бы решило многие наши вопросы", – заявил Стаценко.Надеюсь, перед тем, как начнется наше масштабное наступление, ВКС будут бомбить переправы и виадуки. Во время Великой Отечественной войны делали именно так, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".

https://ukraina.ru/20250429/polkovnik-timur-syrtlanov-esli-rossiyu-podderzhat-spetsnaz-i-srochniki-iz-kndr-ona-reshit-vse-zadachi-svo-1062842008.html

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