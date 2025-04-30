"Мосты можно убрать": историк объяснил, почему перед наступлением нужно бомбить переправы и виадуки
Разрушение Днепровского каскада ГЭС или плотин в районе Киева и Кременчуга может обернуться техногенной и экологической катастрофой, но мосты южнее Киева можно было бы убрать. Это могло бы решить многие вопросы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Некоторые эксперты полагают, что победу России могут приблизить радикальные меры: разрушение Днепровского каскада ГЭС и плотин в районе Киева и Кременчуга.
По мнению Стаценко, это зависит от того, как будут происходить разрушения. Если это будет одномоментный подрыв на крупном участке, когда у водохранилищ не будет времени стекать через брешь, то поднимется волна, отметил историк.
"Может быть, погибнет тот, кто живет на берегу. Но я не могу сказать, что поднимется такая волна, которая смоет все и вся. Есть же история про то, как мы в 1941 году подорвали Днепрогэс. Да, рассказывали, что там якобы погибли тысячи людей, но на самом деле это не так", – подчеркнул Стаценко.
Тем не менее, я против таких подрывов, потому что это будет техногенная и экологическая катастрофа, но мосты можно было бы убрать, добавил он.
"Хотя бы те, которые находятся южнее Киева. Их не так много, а транспортировка на них висит масштабная. Прежде всего – железнодорожная. Это бы решило многие наши вопросы", – заявил Стаценко.
Надеюсь, перед тем, как начнется наше масштабное наступление, ВКС будут бомбить переправы и виадуки. Во время Великой Отечественной войны делали именно так, заключил собеседник Украина.ру.
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