https://ukraina.ru/20250429/pokushavshegosya-na-otravlenie-rossiyskikh-pilotov-prigovorili-k-27-godam-za-reshtkoy-1062849368.html

Покушавшегося на отравление российских пилотов приговорили к 27 годам за решёткой

Покушавшегося на отравление российских пилотов приговорили к 27 годам за решёткой - 29.04.2025 Украина.ру

Покушавшегося на отравление российских пилотов приговорили к 27 годам за решёткой

К 27 годам лишения свободы приговорил Южный окружной военный суд Егора Семенова, признанного виновным в попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба суда.

2025-04-29T18:40

2025-04-29T18:40

2025-04-29T18:40

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Приговором суда Егор Семенов признан виновным в государственной измене и террористическом акте. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.Следствие установило, что в октябре 2023 года уроженец Мелитополя купил не менее 200 флаконов медицинского препарата, а также более сотни бутылок спиртного и торт. Семенов ввёл препарат в спиртные напитки и торт, которые доставил в ресторан "Царская охота" с целью отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища.СК РФ установил вербовку Семенова украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. За убийство выпускников летного училища зарубежные кураторы обещали денежное вознаграждение.В ходе следствия Семенов признал свою вину частично, отрицая приготовление отравленных подношений. Эксперты установили причастность фигуранта к этому преступлению. Сам он был задержан при попытке скрыться.Ранее на эту тему: Теракт с тортом: дело об отравлении российских летчиков украинским агентом передали в суд

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