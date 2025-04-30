https://ukraina.ru/20250430/samyy-vazhnyy-gorod-donbassa-ekspert-rasskazal-kogda-vs-rf-mogut-polnostyu-osvobodit-chasov-yar-1062854107.html

Самый важный город Донбасса: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут полностью освободить Часов Яр

Самый важный город Донбасса: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут полностью освободить Часов Яр - 30.04.2025 Украина.ру

Самый важный город Донбасса: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут полностью освободить Часов Яр

Как только российские войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-04-30T05:45

2025-04-30T05:45

2025-04-30T05:45

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Сейчас ключевое продвижение ВС РФ происходит в Часов Яре – самом важном городе всего Донбасса. Во-первых, он расположен на высоте, поэтому так сильно затянулось его освобождение, отметил эксперт.Во-вторых, это крупнейший опорный пункт ВСУ на этом участке (крупнее только Краматорск, его еще предстоит освободить), добавил он."Как только наши войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная наша группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку", – подчеркнул Сорокин.И как только эта группа ударит на Константиновку, украинские войска северо-западнее Дзержинска вынуждены будут оттуда отходить. А когда они отодвинутся, группировка войск в районе Дзержинска пойдет на Константиновку с юго-востока, указал он."Короче говоря, через полтора месяца Константиновка будет полностью в клещах или даже пасть", – заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Николай Сорокин: Россия прорвала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта – в интервью Сергея Михеева: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо.

https://ukraina.ru/20250429/vosem-punktov-lavrova-i-prizrak-kompromissa--1062841352.html

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