Самый важный город Донбасса: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут полностью освободить Часов Яр - 30.04.2025 Украина.ру
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Самый важный город Донбасса: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут полностью освободить Часов Яр
Самый важный город Донбасса: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут полностью освободить Часов Яр - 30.04.2025 Украина.ру
Самый важный город Донбасса: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут полностью освободить Часов Яр
Как только российские войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-04-30T05:45
2025-04-30T05:45
константиновка
краматорск
дзержинск (торецк)
новости
дзен новости сво
новости россии
россия
украина.ру
часов яр
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Сейчас ключевое продвижение ВС РФ происходит в Часов Яре – самом важном городе всего Донбасса. Во-первых, он расположен на высоте, поэтому так сильно затянулось его освобождение, отметил эксперт.Во-вторых, это крупнейший опорный пункт ВСУ на этом участке (крупнее только Краматорск, его еще предстоит освободить), добавил он."Как только наши войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная наша группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку", – подчеркнул Сорокин.И как только эта группа ударит на Константиновку, украинские войска северо-западнее Дзержинска вынуждены будут оттуда отходить. А когда они отодвинутся, группировка войск в районе Дзержинска пойдет на Константиновку с юго-востока, указал он."Короче говоря, через полтора месяца Константиновка будет полностью в клещах или даже пасть", – заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Николай Сорокин: Россия прорвала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта – в интервью Сергея Михеева: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо.
https://ukraina.ru/20250429/vosem-punktov-lavrova-i-prizrak-kompromissa--1062841352.html
константиновка
краматорск
дзержинск (торецк)
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Самый важный город Донбасса: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут полностью освободить Часов Яр

05:45 30.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Как только российские войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Сейчас ключевое продвижение ВС РФ происходит в Часов Яре – самом важном городе всего Донбасса. Во-первых, он расположен на высоте, поэтому так сильно затянулось его освобождение, отметил эксперт.
Во-вторых, это крупнейший опорный пункт ВСУ на этом участке (крупнее только Краматорск, его еще предстоит освободить), добавил он.
"Как только наши войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная наша группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку", – подчеркнул Сорокин.
И как только эта группа ударит на Константиновку, украинские войска северо-западнее Дзержинска вынуждены будут оттуда отходить. А когда они отодвинутся, группировка войск в районе Дзержинска пойдет на Константиновку с юго-востока, указал он.
"Короче говоря, через полтора месяца Константиновка будет полностью в клещах или даже пасть", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Николай Сорокин: Россия прорвала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта – в интервью Сергея Михеева: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо.
- РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Вчера, 17:37
"Восемь пунктов Лаврова" и призрак компромисса 28 апреля бразильское издание O Globo опубликовало интервью главы российского МИД Сергея Лаврова, в котором тот в очередной раз изложил позицию России по поводу мирного урегулирования на Украине. Позиция эта неизменна с 2022 года, потому нам скорее было бы интересно оценить, что из требуемого можно получить реально
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