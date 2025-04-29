https://ukraina.ru/20250429/mir-do-poslednego-patrona-1062847505.html

"Мир" до последнего патрона

"Мир" до последнего патрона - 29.04.2025 Украина.ру

"Мир" до последнего патрона

Греки жалуются, что американцы давят на них, требуя перебросить дивизион Patriot, который Греция выделила для охраны неба Саудовской Аравии от хуситов, на Украину. Афины сопротивляются и, судя по всему, будут держаться сколько смогут. Ведь, отправившись на Украину, система ПВО больше в Грецию не вернётся.

2025-04-29T17:45

2025-04-29T17:45

2025-04-29T17:45

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Говорят, что в Саудовской Аравии Patriot далеко не каждую хуситскую ракету сбивает, не эффективен, мол. Зато на Украине любые системы ПВО, вплоть до банки с огурцами, демонстрируют сверхэффективность, "сбивая" в два-три раза больше ракет и дронов, чем их запускает Россия. Но есть нюанс. В Саудовской Аравии все поставленные туда союзниками системы ПВО на месте, а на Украине они регулярно заканчиваются и Зеленский заводит шарманку "дайтэ щэ". С чего бы это? Куда деваются демонстрирующие сверхэффективность батареи, вместе с расчётами?Если же серьёзно, то, как свидетельствует опыт военных действий, в том числе и даже в первую очередь военных действий на Украине, в современной войне средств ПВО много не бывает. И сколько бы их ни было, всё ещё никому не удавалось сбить – слишком много летит.Таким образом, пытаясь перебросить дивизион Patriot из Саудовской Аравии на Украину США гарантированно ослабляют защиту неба в странах Залива. Именно не только защиту неба Саудовской Аравии, но всех стран Персидского залива. Более того, они ослабляют защиту Израиля. У него, конечно есть свой "Железный купол", но саудовские системы ПВО регулярно сбивают хуситские ракеты летящие в еврейское государство, тем самым серьёзно облегчая задачу самим израильтянам и экономя им ракеты.США ведут с Ираном переговоры о комплексном урегулировании противоречий, о возвращении к сделке по персидской ядерной программе, которую Трамп сдуру расторг ещё во время своего первого президентства. Вроде бы что-то получается и обе стороны считают переговоры конструктивными, но и Тегеран, и Вашингтон указывают также на то, что противоречий достаточно много и преодолеваются они не без труда, а переговоры могут сорваться в любой момент. Ослабление саудовской ПВО задолго до успешного завершения переговоров с Ираном ослабляет и переговорную позицию США, показывая персам, да и всему остальному миру, что у Вашингтона не хватает военных ресурсов, чтобы затыкать дыры по всему миру. Империя перенапряглась и её можно прогнуть на более существенные уступки.Такие действия в такой обстановке совершаются только вынужденно. Но в чём нужда укрепления украинской ПВО? Во-первых, всё равно известно, что в течение нескольких месяцев новые батареи прекратят своё существование, растворятся во времени и пространстве, как растворились их предшественники. Во-вторых, Киев постоянно жалуется, что даже оставшимся у него системам ПВО не хватает расходных материалов, банально закончились ракеты. В-третьих, Вашингтон, ведь, пытается вести с Россией переговоры о мире на Украине. При этом одним из требований России является фактическое разоружение Украины, максимальное сокращение её вооружённых сил, ограничение их технических возможностей и прекращение западной военной помощи.Для того, чтобы сократить число случаев поражения батарей Patriot на Украине необходимо возродить комплексную эшелонированную систему ПВО, в рамках которой эффективно взаимодействуют зенитные артиллерийские, ракетно-артиллерийские и ракетные комплексы малой, средней и большой дальности. Это не избавит от прорывов в принципе, но сократит процент прорывающихся ракет и дронов.Однако нужных Киеву количества и номенклатуры средств ПВО нет в свободном доступе. Европе не хватает нескольких десятков дальнобойных систем для защиты собственного неба. То есть, восстановить на Украине эффективную систему ПВО невозможно, значит "Пэтриоты" нужны для усиления защиты отдельного важного района, скорее всего Киева, противовоздушная оборона которого изрядно прорежена и Зеленский боится, что его бункер перестал быть надёжным убежищем.Для того, чтобы временно (на пару месяцев) усилить защиту одной важной цели, как раз дивизиона "Пэтриотов" хватило бы и запас ракет американцы могли бы немного восполнить. Не так, чтобы расходовать их без счёта, но тоже, чтобы на пару месяцев хватило.Всё это однако совсем не бьётся с заявлениями Трампа о его желании достичь прекращения огня буквально в ближайшие пару недель. Какое может быть прекращение, если высокотехнологичные вооружения, несущие угрозу российской авиации на российской территории, передаются Украине даже сейчас, ещё до прекращения огня, когда Россию надо как-то задабривать, то что же будет после?Если вспомнить, что Трамп в последнюю неделю активно обхаживает Зеленского (вряд ли Ватикан сам решил посадить оборванца в первый ряд на похоронах Папы, да и риторика американского президента стала для Украины более благоприятна), можно предположить, что в Вашингтоне окончательно смирились с тем, что добиться перемирия по-американски (заморозки на достигнутых рубежах) не удастся и вооружают Украину, чтобы она могла как можно дольше сковывать российские силы на западном направлении, обеспечивая США свободу рук в Азии.В таком случае Киев важен не только как место расположения бункера Зеленского и центр управления нацисткой Украиной. Киев - это половина всех стратегических мостов через Днепр. При намечающемся разгроме южной группировки ВСУ, чреватом потерей логистики через Днепропетровск- Запорожье, удержание Киева и сохранение мостов становится жизненно необходимым для поддержания боеспособности северной (Черниговско-Полтавско-Харьковской) левобережной группировки ВСУ. Киев связан с Западной Украиной, а через неё с хабом в Жешуве Житомирской трассой, надёжно прикрытой от удара со стороны Белоруссии Полесскими болотами. Размещённые в Киеве и на западной Украине дальнобойные батареи ПВО, позволяют достаточно надёжно прикрывать эту логистическую артерию от ударов с воздуха.В общем, если ВСУ попытаются закрепиться с опорой на Западную Украину, Киев, Харьков, их оборону можно будет развалить только с выходом к Полтаве на левом берегу и в район Умань-Винница (с юга от Одессы) на правом. В принципе это и будет война "до последнего украинца".Конечно, многое будет зависеть от того, как долго ВСУ сохранят боеспособность в условиях постоянных поражений, но этот вопрос вне сферы американской компетенции, а вот системы Patriot США поставить могут, если греки согласятся, так как собственные запасы у Вашингтона тоже исчерпаны.Каких-то пару лет назад невозможно было себе представить, что Вашингтон будет перебрасывать стратегическую ПВО с Ближнего Востока (более того из Персидского залива) на Украину в условиях неурегулированных отношений с Ираном. А теперь это обычное дело, никто особо и внимания не обращает, только греки возмущаются так как их хотят лишить половины национальной ПВО.Вот только на стремление к миру это никак не похоже. Значит Украину надо добивать, поскольку же США хотят задержать нас там подольше, добивать надо поскорее. А чтобы не увеличить (а лучше даже уменьшить) свои потери в людях имеет смысл увеличить количество ракет в залпе и количество ежедневных залпов. Уже не важно, сколько, кого и чего на Украине уцелеет, важно развязать себе руки. А потому: больше ракет хороших и разных!О планах НАТО по дальнейшей эскалации конфликта в Европе - в статье Алексея Туманова "Лебедь, рак и щука. Куда НАТО ни тяни, все пути ведут к войне"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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