https://ukraina.ru/20250428/na-chuzhikh-oshibkakh-1062790816.html

На чужих ошибках

На чужих ошибках - 28.04.2025 Украина.ру

На чужих ошибках

Говорят, что учиться надо на чужих ошибках. Правда даже такое обучение не всегда эффективно. Поставили западные "друзья и партнёры" над нашей Родиной в 1917 году левый эксперимент. Сами получили прививку почти на сто лет.

2025-04-28T10:05

2025-04-28T10:05

2025-04-28T10:05

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ленин

мнения

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Но сменились поколения и они вляпались в гораздо худшее болото – вместо унылого уравнительного распределения, в рамках которого серые будни должны были привести к "светлому будущему", нынешний Запад "обогатил" левую идею радужным постмодернизмом, гендерной революцией и идеей расовой исключительности наизнанку, в рамках которой даже обычная математика стала "расистской лженаукой", так как откормленные социальными пособиями потомки рабов не могут (а скорее просто не хотят) её освоить. Понятие свободы у постмодернистских левых стало настолько полным, что на их фоне анархисты прошлого кажутся жандармами консервативных режимов, палачами прогресса, охранителями ортодоксии.То есть, учёба на чужих ошибках должна продолжаться постоянно, иначе моментально вырастет неучёное поколение и тут же начнёт эти ошибки повторять.Простой пример. Украина сохранила у себя советскую идеологизированную модель государственности, заменив в ней коммунизм на национализм и "обогатив" свою историю легендой о том, как "страшный СССР" угнетал конкретно украинцев, заметно преувеличив масштабы присущего любой тоталитарной модели государственности принципа силового подавления во времена раннего СССР и облыжно утверждая, что этот принцип сохранился до последних дней Союза.Эта "маленькая ложь" должна была обосновать "право страдавшего народа" на независимость. Хоть непонятно зачем обосновывать право на то, что ты получил без усилий, без борьбы, на независимость, которая была тебе навязана чуть ли не против твоей воли.Однако легенда о вечно угнетённых украинцах, раз возникнув, зажила самостоятельной жизнью. Идея "исторической компенсации" за угнетение родилась у украинских политиков и в массах националистов спонтанно. На Западе в ранние 90-е до неё додумались только отдельные троцкистско-постмодернистские интеллектуалы, в массы она ещё не пошла, а Ленина, выдвигавшего эту идею, применительно к русскому народу, который, по его мысли, должен был самоущемиться в пользу других (якобы страдавших под его властью) народов Российской империи, украинские националисты,, перекрасившиеся из членов КПСС, не читали, даже когда ещё числились коммунистами.В итоге новорождённые украинские националисты получили государство созданное на базе структур УССР (то есть тяготеющее к тоталитаризму, опирающемуся в политике на механизмы силового подавления не только оппонентов, но и сторонников), имеющее в качестве идейного базиса, вместо теории борьбы антагонистических классов, легенду о жестоком угнетении предков и о собственном "праве" на "ответное" угнетение русских. Уже это однозначно вело к столкновению с Россией – мощным соседом, главным торгово-экономическим партнёром и, хоть временно ослабленной в 90-е, но глобальной державой, обладавшей самым большим в мире ядерным арсеналом.Но этого националистам показалось мало и для "укрепления" государственной идеологии они дополнили её утверждением, что любая независимость только тогда становится полной, когда окропляется кровью – завоёвывается в боях. С этого момента война с Россией стала исторически неизбежной из-за идеологической необходимости обеспечить "полноту независимости".Всё это безусловно подрывало основы украинской государственности (в первую очередь финансово-экономические, а затем и политические), но не перечёркивало националистический эксперимент полностью. Националисты ещё имели теоретическую возможность проиграть войну России, но выиграть у неё послевоенный мир – потерять часть территорий, но консолидировать общество на оставшихся землях на русофобской основе. Механизм был детально описан в перестроечном анекдоте о Прибалтике, которая, получив независимость на второй минуте объявила войну США, а на третьей капитулировала.Раз уж Украина довела дело до войны, то, с точки зрения сохранения государственности и консолидации общества на русофобской основе, логично было если уж не в 2022-23 годах (может им казалось, что они ещё мало крови пролили для "полноты независимости"), то в 2024 году точно, заключить мир на условиях отказа от прав на шесть ушедших в Россию регионов. На остальных территориях понесённые человеческие жертвы и территориальные потери лучше любой пропаганды способствовали бы русофобской консолидации общества. Государству надо было бы только поддерживать "общественные инициативы".Украинские националисты не смогли пойти по этому очевидному пути именно потому, что строили тоталитарное государство – извращённое, опрокинутое в национализм, зеркальное (где правое становится левым, а левое правым) отражение УССР (возможно точнее будет даже назвать это её негативом, на котором всё черное становится белым, а всё белое чёрным).Родовой особенностью любого тоталитаризма является абсолютизация силы. Тоталитаризм не знает иной политики, кроме политики силы. Тоталитаризмы всех мастей и оттенков потому и недолговечны, что по природе своей вынуждены постоянно конфликтовать и постоянно побеждать – первое же поражение делегитимирует тоталитарное государство в глазах его граждан, которые, если и не начинают отрицать собственно тоталитаризм (любовь к насилию заразна и устойчива), то требуют сменить лидеров на более удачливых.Между тем провалившийся тоталитарный лидер теряет не только власть. Он моментально попадает под подозрение в антигосударственном умысле (иначе почему он потерпел поражение, ведь тоталитарное общество уверенно в своём тотальном превосходстве). Если он остаётся на свободе, сменщики подозревают его в намерении вернуть себе власть и стремятся от него избавиться. Чаще же он сразу теряет свободу, а за ней и жизнь. Впрочем, жизнь он может потерять первой, не успев потерять свободу.Поэтому возможности внешнеполитического манёвра у тоталитарной системы ограничены. Украинская нацистская власть, (а она уже не может не быть на Украине не нацистской, иначе ради чего принесены такие жертвы?) независимо оттого какие именно личности её в данный момент представляют, не может себе позволить выйти из войны с Россией, не одержав победы, которую одержать физически не в состоянии.Идеология украинского нацизма (и даже более мягкого украинского национализма) базируется на вере в то, что украинцы – особая порода людей, намного превосходящая русских. Если эта уверенность исчезает, а проигрыш войны оставляет от неё мокрое место, то от бывших украинцев остаются обычные русские люди, пытавшиеся предать свою русскость за коврижку и возвыситься над соотечественниками, провозгласив себя иной, высшей древнейшей нацией, но проигравших по всем статьям и вынужденных побираться под той дверью, которую вот только что пытались поджечь.В результате украинские нацисты, вместо того, чтобы заключить с Россией мир, отделавшись потерей четверти территорий бывшей УССР, и заняться на остатках территории привычным делом – взращиванием русофобии (но имея уже куда более податливую почву, чем в 90-е годы прошлого века) вынуждены вести бесперспективную войну "до последнего украинца", теряя всё без шансов на возрождение.Скажите, у них не было исторического примера, на котором можно было бы учиться. Был у них исторический пример. Те самые германские нацисты, которым украинцы смешно пытаются подражать, попали точно в такую же самостоятельно на себя расставленную западню. Они начали тотальную войну, находясь в уверенности, что победят. Когда же выяснилось, что они проигрывают, никакой возможности заключить мир, не потеряв власть (что для многих из них означало и потерю жизни), у них не осталось.И они решили воевать до последнего немца, оттягивая свою агонию в надежде на чудо. За несколько часов до самоубийства Гитлер заявил приближённым, что немецкий народ должен погибнуть, так как оказался недостойным своего фюрера, не смог выиграть войну, уступил русским и не может более претендовать на статус "народа-господина" (высшей расы). Следовательно, должен очистить место под солнцем для других (более достойных) народов.Украинские нацисты "Майн Капмф" не только не писали, но и не читали, так что их рефлексия не так остра, как рефлексия Гитлера, верившего в свою идею и в "миссию" немецкого народа. Украинцы больше специализируются на бесплатных коврижках, идеи их не интересуют. Но результат их клоунского нацизма, потрясающе совпадает с результатом нацизма гитлеровского разлива – народ должен погибнуть полностью, чтобы продлить агонию государства и дать элите шанс на чудо, которого всё равно не будет.Любая "единственно верная" идеология, признанная государством обязательной, быстро формирует тоталитарную систему. Любая тоталитарная система может существовать только в условиях конфронтации с врагами. Сильная ищет врагов внешних, слабая придумывает врагов внутренних (Украина, кстати, начала с гражданской войны против своих русских граждан). Перманентная конфронтация рано или поздно истощает ресурсы и приводит к катастрофе даже самое сильное государство.Это закон природы, закон политики. Это неизбежно, как смена дня и ночи. Это надо понять и не повторять ошибок, не раз совершавшихся самыми разными народами, пытавшимися приблизить своё или даже всеобщее счастье насилием (штыком звать человечество в "светлое будущее"). Каждая такая попытка завершалась откатом в мрачное прошлое и будет завершаться также. Чем мощнее будет тоталитарное государство, тем более ужасным будет его крах, в первую очередь для его собственных граждан.О том, кто из граждан Украины не хочет мира и почему - в статье Ростислава Ищенко "Кто хочет мира?"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

россия, украина, усср, адольф гитлер, ростислав ищенко, ленин, мнения