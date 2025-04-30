"Сделать так, чтобы посыпались ВСУ": Стаценко про основную задачу ВС РФ на весенне-летнюю кампанию
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" 25 армии на Краснолиманском направлении
У России есть преимущество по технике и по боеприпасам, но мы его никак не можем реализовать из-за "дронового проклятия", а противоядие никак не находится. Хотя есть командиры, у которых это получалось (они это доказывали своим продвижением). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Основная задача ВС РФ на предстоящую весенне-летнюю кампанию – сделать так, чтобы посыпались ВСУ. Все-таки сегодняшний личный состав противника не настолько мотивирован, как в 2022 году, отметил историк.
Стаценко отметил, что добиться этого можно только постоянными успехами на разных участках фронта. А для этого нужны хорошо спланированные и материально обеспеченные операции. СВО длится три года, технологии уже понятны, указал собеседник издания.
"Конечно, технологии тоже постоянно меняются. Меняются частоты, на которых летают дроны. Сегодня какой-то РЭБ работает, а завтра он бесполезен. СВО – это война людей, которые думают по-молодому. Она динамичная и технологичная", – подчеркнул Стаценко.
Например, раньше все обсуждали наступления на мопедах, а теперь российские бойцы используют бесшумные и незаметные для тепловизоров электромотоциклы, добавил он.
"Так давайте пропишем в уставах принципы наступления с использованием подобной техники. Повторюсь, не думать по-новому, планируя военные операции и снабжение армии – это преступление перед страной", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".
Подписывайся на