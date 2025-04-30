https://ukraina.ru/20250430/sdelat-tak-chtoby-posypalis-vsu-statsenko-pro-osnovnuyu-zadachu-vs-rf-na-vesenne-letnyuyu-kampaniyu-1062852503.html

"Сделать так, чтобы посыпались ВСУ": Стаценко про основную задачу ВС РФ на весенне-летнюю кампанию

"Сделать так, чтобы посыпались ВСУ": Стаценко про основную задачу ВС РФ на весенне-летнюю кампанию - 30.04.2025 Украина.ру

"Сделать так, чтобы посыпались ВСУ": Стаценко про основную задачу ВС РФ на весенне-летнюю кампанию

У России есть преимущество по технике и по боеприпасам, но мы его никак не можем реализовать из-за "дронового проклятия", а противоядие никак не находится. Хотя есть командиры, у которых это получалось (они это доказывали своим продвижением). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2025-04-30T05:00

2025-04-30T05:00

2025-04-30T05:00

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Основная задача ВС РФ на предстоящую весенне-летнюю кампанию – сделать так, чтобы посыпались ВСУ. Все-таки сегодняшний личный состав противника не настолько мотивирован, как в 2022 году, отметил историк.Стаценко отметил, что добиться этого можно только постоянными успехами на разных участках фронта. А для этого нужны хорошо спланированные и материально обеспеченные операции. СВО длится три года, технологии уже понятны, указал собеседник издания."Конечно, технологии тоже постоянно меняются. Меняются частоты, на которых летают дроны. Сегодня какой-то РЭБ работает, а завтра он бесполезен. СВО – это война людей, которые думают по-молодому. Она динамичная и технологичная", – подчеркнул Стаценко.Например, раньше все обсуждали наступления на мопедах, а теперь российские бойцы используют бесшумные и незаметные для тепловизоров электромотоциклы, добавил он. "Так давайте пропишем в уставах принципы наступления с использованием подобной техники. Повторюсь, не думать по-новому, планируя военные операции и снабжение армии – это преступление перед страной", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".

https://ukraina.ru/20250429/polkovnik-timur-syrtlanov-esli-rossiyu-podderzhat-spetsnaz-i-srochniki-iz-kndr-ona-reshit-vse-zadachi-svo-1062842008.html

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