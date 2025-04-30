"Сделать так, чтобы посыпались ВСУ": Стаценко про основную задачу ВС РФ на весенне-летнюю кампанию - 30.04.2025 Украина.ру
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"Сделать так, чтобы посыпались ВСУ": Стаценко про основную задачу ВС РФ на весенне-летнюю кампанию
"Сделать так, чтобы посыпались ВСУ": Стаценко про основную задачу ВС РФ на весенне-летнюю кампанию - 30.04.2025 Украина.ру
"Сделать так, чтобы посыпались ВСУ": Стаценко про основную задачу ВС РФ на весенне-летнюю кампанию
У России есть преимущество по технике и по боеприпасам, но мы его никак не можем реализовать из-за "дронового проклятия", а противоядие никак не находится. Хотя есть командиры, у которых это получалось (они это доказывали своим продвижением). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2025-04-30T05:00
2025-04-30T05:00
новости
россия
рэб
дроны
бпла
сво
спецоперация
война
наступление
технологии
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Основная задача ВС РФ на предстоящую весенне-летнюю кампанию – сделать так, чтобы посыпались ВСУ. Все-таки сегодняшний личный состав противника не настолько мотивирован, как в 2022 году, отметил историк.Стаценко отметил, что добиться этого можно только постоянными успехами на разных участках фронта. А для этого нужны хорошо спланированные и материально обеспеченные операции. СВО длится три года, технологии уже понятны, указал собеседник издания."Конечно, технологии тоже постоянно меняются. Меняются частоты, на которых летают дроны. Сегодня какой-то РЭБ работает, а завтра он бесполезен. СВО – это война людей, которые думают по-молодому. Она динамичная и технологичная", – подчеркнул Стаценко.Например, раньше все обсуждали наступления на мопедах, а теперь российские бойцы используют бесшумные и незаметные для тепловизоров электромотоциклы, добавил он. "Так давайте пропишем в уставах принципы наступления с использованием подобной техники. Повторюсь, не думать по-новому, планируя военные операции и снабжение армии – это преступление перед страной", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".
https://ukraina.ru/20250429/polkovnik-timur-syrtlanov-esli-rossiyu-podderzhat-spetsnaz-i-srochniki-iz-kndr-ona-reshit-vse-zadachi-svo-1062842008.html
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новости, россия, рэб, дроны, бпла, сво, спецоперация, война, наступление, технологии, техника, военная техника, украина, дзен новости сво
Новости, Россия, РЭБ, дроны, БПЛА, СВО, Спецоперация, война, наступление, технологии, техника, военная техника, Украина, дзен новости СВО

"Сделать так, чтобы посыпались ВСУ": Стаценко про основную задачу ВС РФ на весенне-летнюю кампанию

05:00 30.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б 25 армии на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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У России есть преимущество по технике и по боеприпасам, но мы его никак не можем реализовать из-за "дронового проклятия", а противоядие никак не находится. Хотя есть командиры, у которых это получалось (они это доказывали своим продвижением). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Основная задача ВС РФ на предстоящую весенне-летнюю кампанию – сделать так, чтобы посыпались ВСУ. Все-таки сегодняшний личный состав противника не настолько мотивирован, как в 2022 году, отметил историк.
Стаценко отметил, что добиться этого можно только постоянными успехами на разных участках фронта. А для этого нужны хорошо спланированные и материально обеспеченные операции. СВО длится три года, технологии уже понятны, указал собеседник издания.
"Конечно, технологии тоже постоянно меняются. Меняются частоты, на которых летают дроны. Сегодня какой-то РЭБ работает, а завтра он бесполезен. СВО – это война людей, которые думают по-молодому. Она динамичная и технологичная", – подчеркнул Стаценко.
Например, раньше все обсуждали наступления на мопедах, а теперь российские бойцы используют бесшумные и незаметные для тепловизоров электромотоциклы, добавил он.
"Так давайте пропишем в уставах принципы наступления с использованием подобной техники. Повторюсь, не думать по-новому, планируя военные операции и снабжение армии – это преступление перед страной", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
О специфике работы с дронами на оптоволокне, военных стереотипах, неактуальных типах вооружения и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого".
Тимур Сыртланов интервью
Вчера, 19:30
Полковник Тимур Сыртланов: Если Россию поддержат спецназ и срочники из КНДР, она решит все задачи СВО Полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском, рассказал в интервью изданию Украина.ру о сложившейся там обстановке и сотрудничестве с военными из КНДР.
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