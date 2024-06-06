https://ukraina.ru/20240606/1055517718.html

Украинский конфликт: на грани ядерной войны

Украинский конфликт: на грани ядерной войны - 06.06.2024 Украина.ру

Украинский конфликт: на грани ядерной войны

Мы неоднократно сомневались в целесообразности применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта – слишком велики риски. Однако, риски велики не только для Украины, но и для США. И сейчас между нашими странами идёт война нервов – кто раньше пойдёт на уступки. Причём предмет уступок – отнюдь не только будущее Украины

2024-06-06T15:58

2024-06-06T15:58

2024-06-06T15:58

украина

война

сша

россия

ядерное оружие

эскалация

мир

переговоры

дипломатия

джо байден

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То, что цели США и Украины (точнее – режима Зеленского) в нынешнем конфликте разные – не секрет. Сейчас об этом пишет Дэвид Сангер в The New York Times, констатируя, что "Израиль и Украина – труднейшие союзники США, и Байдену приходится искать к ним подход".Сама статья частично связана с разрешением Украине использовать американские вооружения на территории России за пределами новых территорий. Само по себе это разрешение обосновывается тем, что время уже не на стороне Украины. Тут, правда, тяжело понять, о чём идёт речь – то ли о потере Украиной способности к сопротивлению, то ли о проблемах с поддержкой Украины, которые могут возникнуть в случае победы Дональда Трампа, то ли о том и другом разом.В то же время, Сангер объясняет суть опасений Байдена при предоставлении военной помощи Украине: "это может перерасти для США в прямую конфронтацию с ядерным противником". Поэтому недавнее разрешение использовать американское оружие на территории России носит частичный характер – "президент не столько изменил позицию, сколько создал исключение из общего правила “неэскалации”.Сангер указывает, что "на данный момент Украине уже нечего терять от эскалации отношений с Россией", но вот "внутри Белого дома очевидна тревога, что президент Владимир Путин развернёт тактическое ядерное оружие с целью убедить мир, что, если Киев продолжит сбрасывать бомбы и ракеты американского производства на российскую территорию, он не преминет им воспользоваться против Украины".Российское руководство, очевидно, учитывает эти опасения Байдена в своей риторике. 5 июня Владимир Путин заявил:"Почему-то на Западе считают, что Россия никогда его не использует. У нас же есть ядерная доктрина, посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Нельзя относиться к этому легко, поверхностно, а нужно относиться к этому профессионально".Дональд Трамп, из своих, разумеется, соображений, тоже нагоняет жути:"Сейчас самый опасный момент в истории нашей страны из-за мощи оружия, особенно ядерного оружия. Есть шанс, что у нас будет третья мировая война из-за нашего лидера. Председатель Китая Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, Путин – они все находятся на высоте в умственном отношении. И они имеют дело с кем-то, кто сейчас не на высоте и, если честно, никогда не был. Байден никогда не блистал. Если посмотреть на его внешнюю политику, она всегда была неверной. Я не хочу, чтобы наша страна вступила в ядерную войну".Ну и, понятно, Путин и Трамп тут более убедительны, чем Зеленский, который уверяет, что угрозы применения ядерного оружия нет, но который объективно заинтересован в его применении.В общем, США хотелось бы избежать обострения, но Сангер подозревает, что в Вашингтоне нет внятного представления не только относительно того, как выходить из конфликта, но и относительно того, какой результат следует считать приемлемым. То есть, нет представления о параметрах "победы". Примечательно, что мнение Украины относительно этих параметров американцев не очень-то интересует…Байден, конечно, поклялся защищать Украину "столько, сколько потребуется", но "в Вашингтоне нет единого мнения о том, как должен выглядеть приемлемый финал на Украине или в секторе Газа. Во всеуслышание Украина по-прежнему рассуждает о полной победе, рассчитывая вытеснить Россию с каждой пяди земли, захваченной после ввода войск в феврале 2022 года".Как видим, уважаемый автор NYT опускается до фальсификации – официальная позиция украинской стороны заключается в возвращении границ 2014, а не 2022 года. Случайная ошибка? Маловероятно. Скорее всего это подсказка – в США бытует точка зрения, что конфликт надо вернуть к состоянию до 24 февраля 2022 года. Восстановление же территориальной целостности Украины в границах 1991 года сильно ограничивает возможности сохранения напряжённости (полумифические "границы 1919 года" в Вашингтоне, в отличие от Киева, серьёзно не рассматривают).Впрочем, Сангер тут несколько лукавит – как минимум планы США предполагают сохранение прозападной Украины хотя бы в каких-то границах. А вот дальше, непонятно. Например, 4 июня в интервью Time Байден сказал:"Мирное урегулирование должно предусматривать, что Россия никогда не захватит Украину. (...) Но оно не обязательно означает вступление в НАТО. У нас должны быть такие же отношения с Украиной, как и рядом других стран: мы должны поставлять ей оружие, необходимое для самообороны в будущем".Это, заметьте, говорится в адрес страны, которая уже записала в Конституции членство в НАТО. Зеленский должен быть в ярости. Зато Байден демонстрирует готовность к диалогу с Россией, для которой членство Украины в НАТО неприемлемо. Правда демонстрировать так, чтобы дать себе возможность отступления – членство Украины в НАТО, конечно, не обязательно, но это не значит, что она не может стать членом НАТО.Кстати, о том же говорит американский аналитик Аарон Миллер, на мнение которого ссылается Сангер:"Ни Украина, ни Израиль нам не союзники по договору. (…) И, тем не менее, мы полностью заинтересованы в том, чтобы вывести эти конфликты на следующую стадию, чтобы снизить насилие, пусть даже мы не в состоянии сформулировать реалистичный план, как его остановить".В общем, у Вашингтона есть причины для того, чтобы искать примирения с Россией, даже за счёт Украины (несмотря на то, что это само по себе содержит значительные риски).Дипломатическая игра продолжается и у России есть все шансы завершить её в свою пользу – пусть даже и балансируя на грани ядерной эскалации.О том, как США разжигали конфликт вокруг Украины - в статье Александра Сокренко "Отойдите от края"

https://ukraina.ru/20220921/1038903693.html

https://ukraina.ru/20240530/1055379676.html

https://ukraina.ru/20230310/1044267929.html

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