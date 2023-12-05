Ким Чен Ын, биография - 05.12.2023 Украина.ру
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Ким Чен Ын, биография
Ким Чен Ын, биография - 05.12.2023 Украина.ру
Ким Чен Ын, биография
Высший руководитель КНДР
2023-12-05T20:14
2023-12-05T20:14
биография
ким чен ын
политика
северная корея
кндр
дональд трамп
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Детство и образованиеДата рождения Ким Чен Ына скрывается, однако источники утверждают, что родился политик 8 января 1982 года в Пхеньяхе в семье династии диктаторов, правящей Северной Кореей.Отец - Ким Чен Ир – в прошлом северокорейский глава, который в свою очередь, унаследовал кресло правителя от Великого Вождя Ким Ир Сена - основателя северокорейского государства. Великий Руководитель несмотря на то, то что страдал от ряда сосудистых и иммунных заболеваний, очень любил курить и выпивать коньяк.Кто является матерью Кима – не известно, однако по неофициальным данным, отец состоял в отношениях с танцовщицей японско-корейского происхождения Ко Ён Хи. Женщина погибла в 2004 году в Париже, где проживала последние годы.Про образование тоже практически ничего не пишут, кроме того, что Чен Ын получал образование в Швейцарии в индивидуальном порядке в домашних условиях, однако некоторые источники это опровергают.По возвращении домой, в 2002 году Ким заочно окончил университет имени своего деда, “великого проводника идей Чучхе”, и получил учёную степень по физике. С 2002 года Чен Ын обучается в Военной Академии, также носящей имя его деда. Там же он получил свое первое воинское звание.КарьераВ большую политику Ким Чен Ын пришел в 2008 году, незадолго до смерти своего отца. В республике пророчили, что пост главы займет свояк Ким Чен Ира, советник северокорейского лидера Час Сон Тхэк. В то время от фактически держал власть в своих руках.В 2011 году, после кончины Ким Чен Ира, в республике официально провозгласили верховным главнокомандующим Корейской народной армии Ким Чен Ына, а спустя несколько дней его избрали председателем правящей в стране Трудовой партии Кореи.В первые годы правления, КНДР вошла в список космических держав, что противоречило резолюциям ООН и вызвало волну возмущений со стороны европейского сообщества. Кроме того, ядерные испытания, проведенные в 2012 году стали поводом для ужесточения санкций против страны.Также Чен Ын провел аграрную реформу и ввел так называемый “звеньевой” подряд: одна или две живущие рядом семьи получали земли для обработки, а львиная доля урожая оставалась самому “звену”. Такой подход привел к тому, что в 2013 году в стране был получен рекордный урожай зерновых.Во внешней политике Ким уделяет много времени на налаживание отношений с Южной Кореей: первая встреча лидеров государств состоялась в 2018 году. В этом же году Ким встретился с президентом США Дональдом Трампом, во время которой были достигнуты предварительные соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова.В 2022 году во время празднования годовщины окончания Корейской войны Чен Ын заявил о готовности к столкновению с США. До этого Министерство иностранных дел КНДР заявило о возможности нового конфликта в связи с проведением совместных учений между Южной Кореей и США.Кроме того, правительство КНДР аннулировало договор о ненападении с Южной Кореей, который был подписан в 1953 году, однако затем Ким заявил, что государство будет применять ядерное оружие только в оборонительных целях.Северокорейский лидер регулярно бросает вызов всему миру, доказывая ядерную мощь государства. Наиболее громким были ядерные испытания в 2013 году и выпуск на орбиту Земли искусственного спутника.Отношения и детиКим состоит в браке с выпускницей вокального отделения Пхеньянского университета имени Кима-старшего Ли Соль Чжу. По неофициальным данным, супруга Кима подарила ему трех детей. На публике появлялась только дочь Ким Чжу Э: осенью 2022 года лидер КНДР взял с собой на пуск межконтинентальной ракеты “Хвасон-17”.Интересные факты1. За время своего правления он казнил более 70 человек, что стало рекордом среди всех правителей страны. Среди казненных был и его дядя Чан Сон Тек.2. Известно, что у Кима сахарный диабет и гипертония: они стали причиной большого веса политика.3. Ким Чен Ын увлекается баскетболом и футболом, является поклонником “Манчестер Юнайтед”.4. По данным The Korea Times, в 2014 году северокорейские мужчины должны были делать прическу, как у Ким Чен Ына, в то время как ранее, они могли выбирать из 10 видов одобренных государством мужских причесок.
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биография, ким чен ын, политика, северная корея, кндр, дональд трамп
биография, Ким Чен Ын, политика, Северная Корея, КНДР, Дональд Трамп

Ким Чен Ын, биография

20:14 05.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Высший руководитель КНДР
Детство и образование
Дата рождения Ким Чен Ына скрывается, однако источники утверждают, что родился политик 8 января 1982 года в Пхеньяхе в семье династии диктаторов, правящей Северной Кореей.
Отец - Ким Чен Ир – в прошлом северокорейский глава, который в свою очередь, унаследовал кресло правителя от Великого Вождя Ким Ир Сена - основателя северокорейского государства. Великий Руководитель несмотря на то, то что страдал от ряда сосудистых и иммунных заболеваний, очень любил курить и выпивать коньяк.
Кто является матерью Кима – не известно, однако по неофициальным данным, отец состоял в отношениях с танцовщицей японско-корейского происхождения Ко Ён Хи. Женщина погибла в 2004 году в Париже, где проживала последние годы.
Про образование тоже практически ничего не пишут, кроме того, что Чен Ын получал образование в Швейцарии в индивидуальном порядке в домашних условиях, однако некоторые источники это опровергают.
По возвращении домой, в 2002 году Ким заочно окончил университет имени своего деда, “великого проводника идей Чучхе”, и получил учёную степень по физике. С 2002 года Чен Ын обучается в Военной Академии, также носящей имя его деда. Там же он получил свое первое воинское звание.
Карьера
В большую политику Ким Чен Ын пришел в 2008 году, незадолго до смерти своего отца. В республике пророчили, что пост главы займет свояк Ким Чен Ира, советник северокорейского лидера Час Сон Тхэк. В то время от фактически держал власть в своих руках.
В 2011 году, после кончины Ким Чен Ира, в республике официально провозгласили верховным главнокомандующим Корейской народной армии Ким Чен Ына, а спустя несколько дней его избрали председателем правящей в стране Трудовой партии Кореи.
В первые годы правления, КНДР вошла в список космических держав, что противоречило резолюциям ООН и вызвало волну возмущений со стороны европейского сообщества. Кроме того, ядерные испытания, проведенные в 2012 году стали поводом для ужесточения санкций против страны.
© AP / Uncredited
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP / Uncredited
Также Чен Ын провел аграрную реформу и ввел так называемый “звеньевой” подряд: одна или две живущие рядом семьи получали земли для обработки, а львиная доля урожая оставалась самому “звену”. Такой подход привел к тому, что в 2013 году в стране был получен рекордный урожай зерновых.
Во внешней политике Ким уделяет много времени на налаживание отношений с Южной Кореей: первая встреча лидеров государств состоялась в 2018 году. В этом же году Ким встретился с президентом США Дональдом Трампом, во время которой были достигнуты предварительные соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова.
В 2022 году во время празднования годовщины окончания Корейской войны Чен Ын заявил о готовности к столкновению с США. До этого Министерство иностранных дел КНДР заявило о возможности нового конфликта в связи с проведением совместных учений между Южной Кореей и США.
© KCNA
© KCNA
Кроме того, правительство КНДР аннулировало договор о ненападении с Южной Кореей, который был подписан в 1953 году, однако затем Ким заявил, что государство будет применять ядерное оружие только в оборонительных целях.
Северокорейский лидер регулярно бросает вызов всему миру, доказывая ядерную мощь государства. Наиболее громким были ядерные испытания в 2013 году и выпуск на орбиту Земли искусственного спутника.
Отношения и дети
Ким состоит в браке с выпускницей вокального отделения Пхеньянского университета имени Кима-старшего Ли Соль Чжу. По неофициальным данным, супруга Кима подарила ему трех детей. На публике появлялась только дочь Ким Чжу Э: осенью 2022 года лидер КНДР взял с собой на пуск межконтинентальной ракеты “Хвасон-17”.
© AP
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP
Интересные факты
1. За время своего правления он казнил более 70 человек, что стало рекордом среди всех правителей страны. Среди казненных был и его дядя Чан Сон Тек.
2. Известно, что у Кима сахарный диабет и гипертония: они стали причиной большого веса политика.
3. Ким Чен Ын увлекается баскетболом и футболом, является поклонником “Манчестер Юнайтед”.
4. По данным The Korea Times, в 2014 году северокорейские мужчины должны были делать прическу, как у Ким Чен Ына, в то время как ранее, они могли выбирать из 10 видов одобренных государством мужских причесок.
 
биографияКим Чен ЫнполитикаСеверная КореяКНДРДональд Трамп
 
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