Отойдите от края. Джеффри Сакс и Такер Карлсон рассказали, как Запад готовил украинский конфликт

Известный американский экономист Джеффри Сакс дал интервью популярному ведущему Такеру Карлсону

2024-06-04T14:15

Их продолжительная беседа, посвященная основным проблемам современного мира, заняла более двух с половиной часов. Но миллионы зрителей, которые уже посмотрели этот разговор в последние дни, судя по данным социальной сети, однозначно об этом не пожалели.Оба спикера обсуждали действительно важные для всех темы и говорили по существу, детально вскрывая основания, на которых выстраивается политика коллективного Запада.Джеффри Сакс, человек с уникальным опытом, сам являлся непосредственным участником исторических событий в Восточной Европе начала девяностых годов.Работая с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным и властями посткоммунистической Польши, Сакс постоянно общался с ключевыми политическими фигурами в администрациях президентов Джорджа Буша — старшего, а потом Билла Клинтона. И он совершенно не стесняется давать их действиям прямые оценки.Американский экономист убежден: советские, а затем и российские лидеры надеялись выстраивать с Америкой нормальные, равноправные и мирные отношения. Однако в этом не был заинтересован сам Запад.Как подчеркивает Сакс, после распада СССР американские элиты почувствовали себя хозяевами нового однополярного мира, которым позволено делать все, что для них выгодно и удобно, на основании своих же собственных правил.Они сразу приступили к свержению неугодных правительств, посеяв кровавый хаос в разных регионах планеты — от Югославии до Ирака, Ливии, Афганистана и Сомали.Неоконы неизменно определяли американский внешнеполитический курс как при республиканцах, так и при демократах — от Мадлен Олбрайт до Виктории Нуланд, постоянно провоцируя разрушительные перевороты и войны.Как считает Сакс, эти представители западного истеблишмента испытывают религиозную убежденность в моральном превосходстве американской демократии, считая, что эта исключительность позволяет Вашингтону совершать абсолютно любые, даже самые аморальные вещи.Именно поэтому Соединенные Штаты Америки в течение трех десятилетий шаг за шагом приближали наступление украинского конфликта, который явился результатом их спланированной экспансионистской политики, направленной на постоянное расширение военного блока НАТО — вопреки лживым обещаниям, что он не будет двигаться на восток."США — единственная в мире страна, которая использует смену режимов в качестве ведущего дипломатического или внешнеполитического инструмента.Мы государство, зарабатывающее на свержении других правительств. И это плохое призвание для нас. Итог практически всегда таков: катастрофа, кровопролитие, нестабильность в долгосрочной перспективе.Тридцать лет провокаций, когда мы ни разу не смогли принять мир в качестве ответа. Все, на что мы были согласны, — мы будем делать все что захотим и где захотим, и ни у кого в этом вопросе вообще нет никакого права слова.Это очень опасно, потому что это неправильно. Соединенные Штаты толкали безнадежную Украину в это месиво, где она сейчас находится", — отмечает американский экономист.Джеффри Сакс напоминает о стратегической цели этой политики.Представители так называемого Проекта Новый американский век (Project for the New American Century) — мозгового центра американской неконсервативной элиты — еще в девяностые годы практически открыто делали ставку на дезинтеграцию и разрушение России. Для того чтобы разделить ее на части, получить доступ к ее огромным ресурсам и подчинить своему господству остальную Евразию.Работа американского государственного аппарата, где особенно влиятельны разведслужбы и представители военно-промышленного комплекса США, всегда была последовательно подчинена решению этой задачи, направленной на попытку удержать и упрочить американскую гегемонию."В ЦРУ надеются — если они когда-нибудь скажут нам правду об их долгосрочном видении, — что после падения Советского Союза точно так же будет дезинтегрирована Россия по ее этническим и географическим линиям.Почему это является американским проектом? Только потому, на мой взгляд, что США возмущает страна протяженностью в 11 часовых поясов. Она настолько большая, что сама по себе отрицает глобальную гегемонию Америки", — отмечает по этому поводу Сакс.В разговоре с Такером Карлсоном он говорит о том, что Запад давно ведет с Россией войну, используя для этого Украину.В частности, экономист напоминает, что высокопоставленные представители американской администрации неоднократно обещали уничтожить газопроводы, построенные в рамках проекта "Северный поток". Причем он называет их разрушение тайной военной операцией, за которой стоят США.Однако в октябре 2022 года, когда этот авторитетный эксперт попытался рассказать об организаторах этих терактов аудитории мейнстримного издания Bloomberg, его тут же выкинули из эфира и навсегда отлучили от доступа к корпоративным западным СМИ – несмотря на все прежние регалии и заслуги.Во время интервью хорошо заметно, что политика постоянной военной эскалации на Украине, которую проводит сейчас администрация Байдена, вызывает у Сакса и Карлсона большую и совершенно обоснованную тревогу.Американский экономист считает, что в Вашингтоне до сих пор не могут смириться с реальностью и не верят, что их попытки разгромить Россию потерпели фиаско."Власти США рассчитывали, что добьются своего при помощи блефа или за счет превосходства сил и финансов. Они просто сделали ставку, но не на себя, а на чужие жизни, на чужую страну, на чужие деньги. Ставка оказалась неверной", — говорит он в своем интервью.Однако это чрезвычайно опасная ставка.Джеффри Сакс неоднократно подчеркивает, что безумная стратегия Белого дома является прямым путем к ядерному конфликту. Он не скрывает, что в эти дни ему тревожно за будущее собственной семьи. Ведь если США не перейдут от провоцирования войны к дипломатическому решению конфликта, в мире может произойти глобальная катастрофа."Я очень, очень пытаюсь помочь правительству США понять, что они идут по опасной траектории. Со многими иллюзиями, которые очень опасны для всех. А мне не нравятся риски, которым меня подвергают. Это не игра. У меня есть внуки. И меня это очень беспокоит.Я хочу, чтобы людям говорили правду. Если нам скажут правду об Украине. Если Байден позвонит Путину и скажет: "Тридцатилетнее расширение НАТО закончилось. Мы все поняли. Вы правы. Не будет приближения к вашим границам. Украина будет нейтральной". Тогда эта война остановится сегодня.Отойдите от края обрыва. Поговорите с президентом Путиным. Ведите переговоры с Китаем. Достигните соглашение о создании двух государств (Израиля и Палестины), чтобы закончить войну на Ближнем Востоке. Прекратите делать вид, что вы управляете миром", — обратился к американскому президенту Сакс.В Вашингтоне упорно не хотят слышать этот голос разума. Однако интервью Сакса важно посмотреть всем, кто хочет понимать подлинные причины происходящих событий — вопреки тому, что говорит о них американская пропаганда.

Александр Сокуренко

