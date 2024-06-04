Отойдите от края. Джеффри Сакс и Такер Карлсон рассказали, как Запад готовил украинский конфликт
14:15 04.06.2024 (обновлено: 15:43 04.06.2024)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Известный американский экономист Джеффри Сакс дал интервью популярному ведущему Такеру Карлсону
Их продолжительная беседа, посвященная основным проблемам современного мира, заняла более двух с половиной часов. Но миллионы зрителей, которые уже посмотрели этот разговор в последние дни, судя по данным социальной сети, однозначно об этом не пожалели.
Оба спикера обсуждали действительно важные для всех темы и говорили по существу, детально вскрывая основания, на которых выстраивается политика коллективного Запада.
Джеффри Сакс, человек с уникальным опытом, сам являлся непосредственным участником исторических событий в Восточной Европе начала девяностых годов.
Работая с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным и властями посткоммунистической Польши, Сакс постоянно общался с ключевыми политическими фигурами в администрациях президентов Джорджа Буша — старшего, а потом Билла Клинтона. И он совершенно не стесняется давать их действиям прямые оценки.
Американский экономист убежден: советские, а затем и российские лидеры надеялись выстраивать с Америкой нормальные, равноправные и мирные отношения. Однако в этом не был заинтересован сам Запад.
30 октября 2023, 17:33"План США по Украине провалился, Байдену пора звонить Путину". Мирный план по Украине от Джеффри Сакса Украинский кризис и так стал в тягость многим западным странам, а с обострением на Ближнем Востоке – тем более. На минувшей неделе известный американский экономист Джеффри Сакс представил своё видение, как положить конец этой истории
Как подчеркивает Сакс, после распада СССР американские элиты почувствовали себя хозяевами нового однополярного мира, которым позволено делать все, что для них выгодно и удобно, на основании своих же собственных правил.
Они сразу приступили к свержению неугодных правительств, посеяв кровавый хаос в разных регионах планеты — от Югославии до Ирака, Ливии, Афганистана и Сомали.
Неоконы неизменно определяли американский внешнеполитический курс как при республиканцах, так и при демократах — от Мадлен Олбрайт до Виктории Нуланд, постоянно провоцируя разрушительные перевороты и войны.
Как считает Сакс, эти представители западного истеблишмента испытывают религиозную убежденность в моральном превосходстве американской демократии, считая, что эта исключительность позволяет Вашингтону совершать абсолютно любые, даже самые аморальные вещи.
Именно поэтому Соединенные Штаты Америки в течение трех десятилетий шаг за шагом приближали наступление украинского конфликта, который явился результатом их спланированной экспансионистской политики, направленной на постоянное расширение военного блока НАТО — вопреки лживым обещаниям, что он не будет двигаться на восток.
"США — единственная в мире страна, которая использует смену режимов в качестве ведущего дипломатического или внешнеполитического инструмента.
Мы государство, зарабатывающее на свержении других правительств. И это плохое призвание для нас. Итог практически всегда таков: катастрофа, кровопролитие, нестабильность в долгосрочной перспективе.
Тридцать лет провокаций, когда мы ни разу не смогли принять мир в качестве ответа. Все, на что мы были согласны, — мы будем делать все что захотим и где захотим, и ни у кого в этом вопросе вообще нет никакого права слова.
Это очень опасно, потому что это неправильно. Соединенные Штаты толкали безнадежную Украину в это месиво, где она сейчас находится", — отмечает американский экономист.
Джеффри Сакс напоминает о стратегической цели этой политики.
Представители так называемого Проекта Новый американский век (Project for the New American Century) — мозгового центра американской неконсервативной элиты — еще в девяностые годы практически открыто делали ставку на дезинтеграцию и разрушение России.
Для того чтобы разделить ее на части, получить доступ к ее огромным ресурсам и подчинить своему господству остальную Евразию.
Работа американского государственного аппарата, где особенно влиятельны разведслужбы и представители военно-промышленного комплекса США, всегда была последовательно подчинена решению этой задачи, направленной на попытку удержать и упрочить американскую гегемонию.
"В ЦРУ надеются — если они когда-нибудь скажут нам правду об их долгосрочном видении, — что после падения Советского Союза точно так же будет дезинтегрирована Россия по ее этническим и географическим линиям.
Почему это является американским проектом? Только потому, на мой взгляд, что США возмущает страна протяженностью в 11 часовых поясов. Она настолько большая, что сама по себе отрицает глобальную гегемонию Америки", — отмечает по этому поводу Сакс.
В разговоре с Такером Карлсоном он говорит о том, что Запад давно ведет с Россией войну, используя для этого Украину.
В частности, экономист напоминает, что высокопоставленные представители американской администрации неоднократно обещали уничтожить газопроводы, построенные в рамках проекта "Северный поток". Причем он называет их разрушение тайной военной операцией, за которой стоят США.
Однако в октябре 2022 года, когда этот авторитетный эксперт попытался рассказать об организаторах этих терактов аудитории мейнстримного издания Bloomberg, его тут же выкинули из эфира и навсегда отлучили от доступа к корпоративным западным СМИ – несмотря на все прежние регалии и заслуги.
Во время интервью хорошо заметно, что политика постоянной военной эскалации на Украине, которую проводит сейчас администрация Байдена, вызывает у Сакса и Карлсона большую и совершенно обоснованную тревогу.
Американский экономист считает, что в Вашингтоне до сих пор не могут смириться с реальностью и не верят, что их попытки разгромить Россию потерпели фиаско.
"Власти США рассчитывали, что добьются своего при помощи блефа или за счет превосходства сил и финансов. Они просто сделали ставку, но не на себя, а на чужие жизни, на чужую страну, на чужие деньги. Ставка оказалась неверной", — говорит он в своем интервью.
20 мая, 17:34Ничего личного, просто бизнес. Дмитрий Киселев объяснил, зачем США взорвали "Северные потоки"Одной из центральных тем передачи "Вести недели" 19 мая 2024 года стали результаты расследования экс-депутата ВР Украины Андрея Деркача о диверсиях на газопроводах "Северный поток". Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил, как новые данные дополняют расследование Сеймура Херша и что получили США от диверсии.
Однако это чрезвычайно опасная ставка.
Джеффри Сакс неоднократно подчеркивает, что безумная стратегия Белого дома является прямым путем к ядерному конфликту. Он не скрывает, что в эти дни ему тревожно за будущее собственной семьи. Ведь если США не перейдут от провоцирования войны к дипломатическому решению конфликта, в мире может произойти глобальная катастрофа.
"Я очень, очень пытаюсь помочь правительству США понять, что они идут по опасной траектории. Со многими иллюзиями, которые очень опасны для всех. А мне не нравятся риски, которым меня подвергают. Это не игра. У меня есть внуки. И меня это очень беспокоит.
Я хочу, чтобы людям говорили правду. Если нам скажут правду об Украине. Если Байден позвонит Путину и скажет: "Тридцатилетнее расширение НАТО закончилось. Мы все поняли. Вы правы. Не будет приближения к вашим границам. Украина будет нейтральной". Тогда эта война остановится сегодня.
Отойдите от края обрыва. Поговорите с президентом Путиным. Ведите переговоры с Китаем. Достигните соглашение о создании двух государств (Израиля и Палестины), чтобы закончить войну на Ближнем Востоке. Прекратите делать вид, что вы управляете миром", — обратился к американскому президенту Сакс.
В Вашингтоне упорно не хотят слышать этот голос разума. Однако интервью Сакса важно посмотреть всем, кто хочет понимать подлинные причины происходящих событий — вопреки тому, что говорит о них американская пропаганда.