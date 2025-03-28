"Зеленский — человек войны": эксперт о том, почему в США вспомнили про челночную дипломатию Киссинджера - 28.03.2025 Украина.ру
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"Зеленский — человек войны": эксперт о том, почему в США вспомнили про челночную дипломатию Киссинджера
"Зеленский — человек войны": эксперт о том, почему в США вспомнили про челночную дипломатию Киссинджера - 28.03.2025 Украина.ру
"Зеленский — человек войны": эксперт о том, почему в США вспомнили про челночную дипломатию Киссинджера
Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров одновременно невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-03-28T19:45
2025-03-28T20:58
новости
сша
россия
генри киссинджер
украина
переговоры
вс рф
черное море
владимир зеленский
дипломатия
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Совместное заявление по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде не было принято из-за позиции украинской стороны, заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Владимир Чижов."Во время 12-часового марафона многие вопросы поднимались. Не только портов и акватории Черного моря. Позиция Украины противоречит процессу мирного урегулирования, потому что Зеленский — это человек войны. Сегодня точек соприкосновения между США и Россией больше, чем между США и Украиной", — подчеркнул Блохин.Он отметил, что между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров одновременно невозможно. Поэтому американцы пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Генри Киссинджера: поговорить сначала с одним, потом с другим, добавил эксперт."Позицию по поводу Крыма и четырех новых регионов мы ни на дюйм не готовы уступить. По поводу других территорий украинцы могут сказать, зачем нам их отдавать русским, пусть повоюют за них", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.О том, есть ли у американцев "коррупционные тайны" Зеленского — в материале "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, генри киссинджер, украина, переговоры, вс рф, черное море, владимир зеленский, дипломатия, война, сво, украина.ру, крым, новые регионы
Новости, США, Россия, Генри Киссинджер, Украина, переговоры, ВС РФ, Черное море, Владимир Зеленский, дипломатия, война, СВО, Украина.ру, Крым, Новые регионы

"Зеленский — человек войны": эксперт о том, почему в США вспомнили про челночную дипломатию Киссинджера

19:45 28.03.2025 (обновлено: 20:58 28.03.2025)
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ камуфляж Донецкая область АТО
Зеленский ВСУ камуфляж Донецкая область АТО
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Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров одновременно невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Совместное заявление по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде не было принято из-за позиции украинской стороны, заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Владимир Чижов.
"Во время 12-часового марафона многие вопросы поднимались. Не только портов и акватории Черного моря. Позиция Украины противоречит процессу мирного урегулирования, потому что Зеленский — это человек войны. Сегодня точек соприкосновения между США и Россией больше, чем между США и Украиной", — подчеркнул Блохин.
Он отметил, что между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров одновременно невозможно. Поэтому американцы пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Генри Киссинджера: поговорить сначала с одним, потом с другим, добавил эксперт.
"Позицию по поводу Крыма и четырех новых регионов мы ни на дюйм не готовы уступить. По поводу других территорий украинцы могут сказать, зачем нам их отдавать русским, пусть повоюют за них", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.
О том, есть ли у американцев "коррупционные тайны" Зеленского — в материале "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.
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Мир ближе, потому что "умирает" Украина: Ищенко о том, почему Россия и США продолжат вести переговорыМир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни, из нее "испаряется витальность". Но даже если Украины не будет, Россия и США всё равно будут вести переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиСШАРоссияГенри КиссинджерУкраинапереговорыВС РФЧерное мореВладимир ЗеленскийдипломатиявойнаСВОУкраина.руКрымНовые регионы
 
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