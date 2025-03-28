"Зеленский — человек войны": эксперт о том, почему в США вспомнили про челночную дипломатию Киссинджера
19:45 28.03.2025 (обновлено: 20:58 28.03.2025)
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© president.gov.ua
Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров одновременно невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
"Во время 12-часового марафона многие вопросы поднимались. Не только портов и акватории Черного моря. Позиция Украины противоречит процессу мирного урегулирования, потому что Зеленский — это человек войны. Сегодня точек соприкосновения между США и Россией больше, чем между США и Украиной", — подчеркнул Блохин.
Он отметил, что между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров одновременно невозможно. Поэтому американцы пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Генри Киссинджера: поговорить сначала с одним, потом с другим, добавил эксперт.
"Позицию по поводу Крыма и четырех новых регионов мы ни на дюйм не готовы уступить. По поводу других территорий украинцы могут сказать, зачем нам их отдавать русским, пусть повоюют за них", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.
О том, есть ли у американцев "коррупционные тайны" Зеленского — в материале "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.
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