Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны - 28.03.2025 Украина.ру
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Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны
Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны - 28.03.2025 Украина.ру
Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны
Возможности авиации в дальнем небе сейчас серьезно ограничены из-за развития систем ПВО. Самолетам и вертолетам просто рискованно появляться на поле боя. Поэтому штурмовую авиацию заменили рои дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-03-28T19:15
2025-03-28T19:15
новости
бпла
беспилотники
пво
авиация
дроны
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самолет
курская область
вертолеты
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Во время операции в Курской области российским военным удалось накрыть "лежки" украинских операторов БПЛА, когда они были вынуждены бежать и на какое-то время оставить без прикрытия свои войска, рассказал эксперт.ВС РФ надо продолжать уничтожать вражеских дроноводов. Тем более, у противника сейчас тоже появляются беспилотники на оптоволокне, подчеркнул собеседник издания.Чтобы выбивать украинских пилотов, российским военным надо с помощью радиоэлектронной и агентурной разведки выявлять места, откуда они запускают дроны, указал эксперт."Сейчас БПЛА играют такую же роль, как и традиционная авиация в предыдущие войны. Возможности авиации в дальнем небе ограничены из-за развития систем ПВО. Самолетам и вертолетам просто рискованно появляться на поле боя. Поэтому штурмовую авиацию заменили рои дронов", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.О дальнейших перспективах группировки войск "Север" после полной зачистки Курской области — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
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новости, бпла, беспилотники, пво, авиация, дроны, пилоты, самолет, курская область, вертолеты, сво, спецоперация, рэб, война
Новости, БПЛА, беспилотники, ПВО, авиация, дроны, пилоты, самолет, Курская область, вертолеты, СВО, Спецоперация, РЭБ, война

Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны

19:15 28.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета FPV-дронов группы "Аида" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа расчета FPV-дронов группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Возможности авиации в дальнем небе сейчас серьезно ограничены из-за развития систем ПВО. Самолетам и вертолетам просто рискованно появляться на поле боя. Поэтому штурмовую авиацию заменили рои дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Во время операции в Курской области российским военным удалось накрыть "лежки" украинских операторов БПЛА, когда они были вынуждены бежать и на какое-то время оставить без прикрытия свои войска, рассказал эксперт.
ВС РФ надо продолжать уничтожать вражеских дроноводов. Тем более, у противника сейчас тоже появляются беспилотники на оптоволокне, подчеркнул собеседник издания.

"Да, мы их стали первыми массово применять, и это нам сильно помогло в Курской области. Но сейчас у противника тоже есть эти изделия, против которых РЭБ не работает", — отметил Садулаев.

Чтобы выбивать украинских пилотов, российским военным надо с помощью радиоэлектронной и агентурной разведки выявлять места, откуда они запускают дроны, указал эксперт.
"Сейчас БПЛА играют такую же роль, как и традиционная авиация в предыдущие войны. Возможности авиации в дальнем небе ограничены из-за развития систем ПВО. Самолетам и вертолетам просто рискованно появляться на поле боя. Поэтому штурмовую авиацию заменили рои дронов", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
О дальнейших перспективах группировки войск "Север" после полной зачистки Курской области — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
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