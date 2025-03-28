https://ukraina.ru/20250328/1062133428.html

Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны

Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны - 28.03.2025 Украина.ру

Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны

Возможности авиации в дальнем небе сейчас серьезно ограничены из-за развития систем ПВО. Самолетам и вертолетам просто рискованно появляться на поле боя. Поэтому штурмовую авиацию заменили рои дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-03-28T19:15

2025-03-28T19:15

2025-03-28T19:15

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Во время операции в Курской области российским военным удалось накрыть "лежки" украинских операторов БПЛА, когда они были вынуждены бежать и на какое-то время оставить без прикрытия свои войска, рассказал эксперт.ВС РФ надо продолжать уничтожать вражеских дроноводов. Тем более, у противника сейчас тоже появляются беспилотники на оптоволокне, подчеркнул собеседник издания.Чтобы выбивать украинских пилотов, российским военным надо с помощью радиоэлектронной и агентурной разведки выявлять места, откуда они запускают дроны, указал эксперт."Сейчас БПЛА играют такую же роль, как и традиционная авиация в предыдущие войны. Возможности авиации в дальнем небе ограничены из-за развития систем ПВО. Самолетам и вертолетам просто рискованно появляться на поле боя. Поэтому штурмовую авиацию заменили рои дронов", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.О дальнейших перспективах группировки войск "Север" после полной зачистки Курской области — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250311/1061695637.html

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новости, бпла, беспилотники, пво, авиация, дроны, пилоты, самолет, курская область, вертолеты, сво, спецоперация, рэб, война