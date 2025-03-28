Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета FPV-дронов группы "Аида" спецназа "Ахмат" в Курской области
Возможности авиации в дальнем небе сейчас серьезно ограничены из-за развития систем ПВО. Самолетам и вертолетам просто рискованно появляться на поле боя. Поэтому штурмовую авиацию заменили рои дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Во время операции в Курской области российским военным удалось накрыть "лежки" украинских операторов БПЛА, когда они были вынуждены бежать и на какое-то время оставить без прикрытия свои войска, рассказал эксперт.
ВС РФ надо продолжать уничтожать вражеских дроноводов. Тем более, у противника сейчас тоже появляются беспилотники на оптоволокне, подчеркнул собеседник издания.
"Да, мы их стали первыми массово применять, и это нам сильно помогло в Курской области. Но сейчас у противника тоже есть эти изделия, против которых РЭБ не работает", — отметил Садулаев.
Чтобы выбивать украинских пилотов, российским военным надо с помощью радиоэлектронной и агентурной разведки выявлять места, откуда они запускают дроны, указал эксперт.
"Сейчас БПЛА играют такую же роль, как и традиционная авиация в предыдущие войны. Возможности авиации в дальнем небе ограничены из-за развития систем ПВО. Самолетам и вертолетам просто рискованно появляться на поле боя. Поэтому штурмовую авиацию заменили рои дронов", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
О дальнейших перспективах группировки войск "Север" после полной зачистки Курской области — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
11 марта, 10:37Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговорыУкраина в ночь на 11 марта предприняла одну из самых масштабных атак БПЛА на российские регионы. Только на Москву было направлено более 90 дронов. Эти события произошли в день, когда в Саудовской Аравии должны пройти переговоры Киева и Вашингтона. Подробности произошедшего и для чего это было сделано – в материале издания Украина.ру