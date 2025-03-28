https://ukraina.ru/20250328/1062132159.html

Андрей Суздальцев: В Киеве и Вашингтоне наивно думают, что флаги США спасут порты Украины от ракет России

Андрей Суздальцев: В Киеве и Вашингтоне наивно думают, что флаги США спасут порты Украины от ракет России - 28.03.2025 Украина.ру

Андрей Суздальцев: В Киеве и Вашингтоне наивно думают, что флаги США спасут порты Украины от ракет России

Одной из причин того, что американская сторона обратилась к нам с предложением выйти на договорный процесс и прекратить конфликт на Украине, было то, что, как говорил Трамп, мы оказались на грани ядерной войны. Эта реальная угроза подействовала на Вашингтон. Не желательно, чтобы мы снова выходили на такой уровень, но надо быть готовыми ко всему.

2025-03-28T19:30

2025-03-28T19:30

2025-03-28T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Президент России Владимир Путин на встрече с экипажем атомной подводной лодки "Архангельск" заявил о возможном введении временного международного управления на Украине под эгидой ООН.- Андрей Иванович, при каких условиях осуществится то, о чем говорил президент, и кто из мировых игроков в этом процессе будет участвовать?- Эта ситуация возможна при двух вариантах. Первый это когда все стороны, в той или иной степени причастные к кризису на Украине, с этим согласятся. Главное, конечно, чтобы согласились Россия, США и Европа, что в данной ситуации невозможно.Второй вариант более силовой. Уже сейчас понятно, что Украина проиграла. На планете нет сухопутной армии, которая могла бы противостоять ВС России. Если бы наши войска находились на левом берегу Днепра рядом с Киевом, то силовое давление оказало бы могучее воздействие. И в таком случае вариант введения внешнего правления стал бы более-менее реальным.- Здесь можно вспомнить и другие слова нашего президента: "Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем". Насколько мы близки к такому варианту развития событий?- Запад предлагает два проекта решения украинской проблемы. Обратите внимание, что не мы предложили переговоры, а американцы обратились к нам с таким предложением. Мы воевали и продолжаем воевать, что выводило из себя Вашингтон и Брюссель.Итак, американский проект основан на компромиссах. То есть они сами не хотят быть в роли проигравшей стороны. Они желают быть вне этого процесса, хотят быть посредниками. Их стратегия построена на отработке двух треков: американо-российском и американо-украинском. Эту матрицу они пытаются сплести. Но у нас есть условия, от которых мы не отойдем, и американцы это понимают. Есть второй проект, европейский. Он основан на украинском плане мира сентября 2022 года. Десять пунктов этого плана означают капитуляцию России и ее сдачу на милость Киева и Запада.Россия здесь не торопится, мы выставили свои условия. И сейчас американская сторона должна решать этот вопрос с Евросоюзом. В возможном перемирии уже должны проявляться базовые условия будущего мира. Это статус новых российских территорий, снятие санкций и отмена поставок оружия на Украине. Мяч сейчас точно на стороне США, но они пока в раздумьях. Европа торгуется и считает, что согласно плану Зеленского Россия должна уйти с Украины. И эта дипломатическая пауза может затянуться.- Перед тем как выйти из украинского конфликта США хотят Украину обобрать до нитки, возмести свои затраты на эту войну. Согласится ли Россия с такой позицией?- Мы не демонстрируем желание решать проблемы Украины за Украину. Нас не устраивает власть этого государства, она не легитимна в нашем понимании. То, что предлагают американцы, эксперты называют трампизацией внешней политики: мы вам помогали, вложили огромные деньги, теперь вы нам должны, отдавайте свои активы.Сейчас на Украине государства практически нет. Это просто сборище наемных работников на чужих ресурсах. Именно за это Украина и воевала, чтобы превратиться в колонию. Но мы здесь сделать ничего не можем. Это элемент сделки. Если мы соглашаемся с этой сделкой, то американцы, например, признают Крым, а может быть, и все регионы Украины, которые стали субъектами Российской Федерации. Хотя если бы американцы с нами посоветовались, то мы бы сказали, что любые соглашения с украинской стороной не стоят бумаги, на которой поставлена подпись.У украинской стороны очень наивный подход. Она рассчитывает, что если над месторождениями полезных ископаемых Украины, ее портами, мостами, активами поднимется американский флаг, то они будут защищены от российских атак. Абсолютная глупость. И сейчас на Украине немало объектов, в том числе и ВПК, которые находятся в руках западных инвесторов. И что? Они зарегистрированы на территории Украины, платят украинские налоги. Это наша законная цель. Кстати говоря, и в Белом доме такие вещи проскакивают: если поднимем американский флаг, то все мы защитим.Думаю, здесь будет еще много казусов, над которыми мы посмеемся. А вообще все это капитуляция Украины как суверенного независимого государства, но не перед Россией. А перед ее западными союзниками.- Владимир Путин анонсирует увеличение численности вооруженных сил России в Арктическом регионе. Какие события в Арктике развернутся в ближайшие годы, ведь там увеличивается и военная активность стран НАТО?- Там будет увеличена прежде всего российская авиационная группировка, потому что расстояния очень большие, и сухопутные части туда не очень вписываются. Появится больше военных судов ледокольного типа, систем связи.- Придется ли воевать за Арктику?Дело в том, что мы вообще еще не сформировали наше видение 21 века. Одной из причин того, что американская сторона обратилась к нам с предложением выйти на договорный процесс и прекратить конфликт на Украине, было то, что, как говорил Трамп, мы оказались на грани ядерной войны. Эта реальная угроза подействовала на Вашингтон. Не желательно, чтобы мы снова выходили на такой уровень, но надо быть готовыми ко всему.Подробнее о заявлениях президента России Владимира Путина Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина

https://ukraina.ru/20250328/1062120431.html

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интервью, украина, россия, вашингтон, андрей суздальцев, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, оон, ес