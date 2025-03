https://ukraina.ru/20250306/1061576195.html

Украину сажают на голодный паёк, возвращение Тимошенко. Главное на Украине на утро 6 марта

США полностью прекратили обмен развединформацией с Украиной. СМИ сообщили о том, что окружение президента США Дональда Трампа провело переговоры с украинской оппозицией

Как сообщил 5 марта корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на свои источники, США перестали предупреждать Украину о ракетных атаках."Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву (15:00 по Москве — Ред.). До этого: данные о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальнобойных ударов. "Трамп хотел получить благодарность", — говорит источник. "Мы напишем это на могилах погибших украинцев", — отметил Кэррол в своём аккаунте в X.Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц подтвердили паузу в поддержке разведданными. По их мнению, если Украина быстро вернётся к переговорам, она снова начнёт получать данные от американской разведки.Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника, приостановка обмена разведданными касается не только целеуказания для ударов по России, но и данных по предупреждениям о возможных пусках российских беспилотников и ракет."Всё, что поступало от Министерства обороны, прекратилось. В основном это касается обмена снимками. Это не критично, потому что европейские компании имеют собственные спутники, но не все они ориентированы на военную дислокацию и передвижения, что важно", — заявил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Валерий Кондратюк.Также издание сообщило, что ранее офицеры ЦРУ были направлены на украинские базы, где они анализируют списки потенциальных российских целей, по которым украинцы готовятся нанести удар."Они сравнивают данные украинской разведки с информацией, полученной от США, чтобы обеспечить её точность и достоверность. ЦРУ помогло Украине построить по меньшей мере три секретные базы сбора разведывательных данных. Эти базы позволяют украинцам перехватывать российские сообщения и уменьшают зависимость Украины от США", — сообщило издание.Как сообщил The New York Times высокопоставленный представитель Белого дома, "первоначальный план заключался в том, чтобы приостановить обмен военными и разведывательными данными на неделю или две с целью давления на Зеленского".Вечером 5 марта госсекретарь США Марко Рубио признал, что, помогая Украине, США де-факто ведут прокси-войну с Россией."Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией", — заявил он в интервью телеканалу Fox News.Рубио подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершён.Тем временем на Украине операторы американских систем вооружения, в т.ч. самолётов и систем ПВО начали флешмоб в американских соцсетях с призывом к США продолжать поддерживать Украину.Воздушные командования "Запад" и "Юг" распространили видео операторов ЗРК Patriot."Спасибо всему американскому народу за поставки нам оружия! Благодаря вашей поддержке мы можем защищать наши города и людей, которые живут в них! Борьба украинцев продолжается!" — обратились те к американцам.До этого пилоты F-16 поблагодарили американцев."Дорогой американский народ, мои боевые побратимы, которые защищают Украину на самолётах F-16, передают слова благодарности <...> Ваша помощь - это возможность для нас бороться за нашу демократию. Искренне благодарим за вашу поддержку. Вместе к победе!" — заявил украинский военлёт Вадим Ворошилов, известный под позывным Karaya.Европейские союзники Украины тем временем выражают озабоченность по поводу возможного отключения доступа Украины к сети спутниковой связи Starlink.Как заявил польский министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский, если глава департамента эффективности государства и владелец Starlink Илон Маск в одностороннем порядке разорвет корпоративный контракт со страной-членом ЕС, это вызовет "большой кризис международных отношений". Гавковский напомнил, что Польша финансирует военное и гражданское использование Украиной спутниковой связи Starlink."Я не могу представить себе ситуацию, в которой деловые отношения между Польшей и американской компанией будут внезапно прерваны", – отметил Гавковский.Он подтвердил, что Польша будет продолжать платить за использование украинскими военными и гражданскими лицами услуг Starlink.И снова здравствуйтеЛюди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с несколькими ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, сообщило издание Politico."Четыре высокопоставленные персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве. <...> Союзники Трампа встречались с <...> Юлией Тимошенко <...>, а также с ключевыми фигурами партии Петра Порошенко*", — сообщило издание со ссылкой на трёх депутатов Верховной рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.Основной темой было проведение выборов президента Украины. Как сообщил изданию источник в Республиканской партии США, участники встреч в Киеве позиционировали себя как людей, с которыми американской администрации будет легче найти общий язык, чем с Зеленским.И Тимошенко, и Порошенко* пока никак не прокомментировали публикацию СМИ. В то же время, Порошенко* ранее заявил, что выступает за скорейшее завершение боевых действий."Наш приоритет — как можно скорее завершить войну и обеспечить справедливый, устойчивый и длительный мир, ведь никто не желает мира больше, чем украинцы", — отметил Порошенко*, представляя фракции Европейской народной партии в Европарламенте стратегию безопасности для Украины.Слова Порошенко* о скорейшем заявлении боевых действий во многом совпадают с желанием американской администрации как можно скорее прекратить конфликт на Украине.* - внесён в список экстремистов и террористовО совпадении желаний администрации Трампа и украинских олигархов — в статье Сергея Зуева ""Олигархи пытаются убрать Зеленского". Украинские и российские эксперты о целях политической стабилизации".

