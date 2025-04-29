https://ukraina.ru/20250429/gorkiy-istoricheskiy-nonsens-gibridnuyu-voynu-protiv-rossii-vedut-e-byvshie-soyuzniki---medvedev-1062833873.html

"Горький исторический нонсенс": гибридную войну против России ведут её бывшие союзники - Медведев

"Горький исторический нонсенс": гибридную войну против России ведут её бывшие союзники - Медведев - 29.04.2025 Украина.ру

"Горький исторический нонсенс": гибридную войну против России ведут её бывшие союзники - Медведев

Сегодня гибридную войну против России руками киевского режима ведут бывшие союзники России во второй мировой войне. Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-04-29T13:12

2025-04-29T13:12

2025-04-29T13:12

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Россия за свою тысячелетнюю историю прошла через самые тяжелые испытания и выдержала их с честью, констатировал Медведев в своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?"Выступая с лекцией на марафоне, Медведев отметил, что стремление обеспечить своей стране безбедное и безопасное будущее предполагает извлечение уроков из сделанных ошибок и, подчеркнул он, утраченных иллюзий. Следует найти истинных союзников и не поддаваться на лицемерные уловки "волков в овечьих шкурах" или, как говорит писание, "отделить агнцев от козлищ", добавил он."Горький исторический нонсенс заключается в том, что теперь гибридную войну против нас дрожащими руками этого наркофюрера и его убогого рейха ведут сегодня наши бывшие союзники, с которыми мы когда-то пожимали - наши отцы и деды, прадеды уже для многих, руки на Эльбе, вместе освобождали европейские города, в ужасе и не находя слов от отчаяния стояли у пепла в Освенциме или Маутхаузене, вместе мечтали построить новый справедливый мир", - констатировал Медведев.В своей лекции он отметил, что значимость и сложность исторической миссии России переоценить невозможно.По его мнению, вопрос денацификации стоит остро не только для соседней постсоветской Украины, но и для всей европейской части континента."Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе как идеологию. И вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств", - подчеркнул Медведев.Ранее на эту тему: Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев Экспертные мнения на эту тему: Если Зеленский откажется от мира, через полгода Украины не будет. Эксперты и политики о войне и мире

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