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Надо завершить СВО и уничтожить киевский режим, не украинское государство - Медведев

Надо завершить СВО и уничтожить киевский режим, не украинское государство - Медведев - 29.04.2025 Украина.ру

Надо завершить СВО и уничтожить киевский режим, не украинское государство - Медведев

Надо одержать победу в специальной военной операции на Украине и уничтожить киевский неонацистский режим, но не украинскую государственность. Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-04-29T14:21

2025-04-29T14:21

2025-04-29T14:21

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СВО должна быть завершена победой, заявил Медведев в своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?""Первое: надо завершать победой специальную военную операцию на Украине. И надо уничтожить киевский неонацистский режим, но именно режим, а не государство, чья судьба - это вопрос будущего", - сказал зампред Совбеза России.По его мнению, киевский режим должен быть низложен. Потому что в противном случае конфликт этот продолжится долгие годы, пояснил Медведев.По его мнению, при сохранении украинской государственности не может быть и речи о членстве Украины в НАТО или других недружественных по отношению к России структурах."После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал - своего рода Нюрнберг-2.0, в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима: спонсорам, идеологам, заказчикам", - сказал Медведев.По его мнению, если возможные партнеры России не захотят вести эту работу, то её могут осуществить российские национальные суды."Так было после Великой Отечественной войны", - напомнил Медведев в своей лекции.В общении с аудиторией зампред Совбеза России ответил на вопрос о реакции Владимира Зеленского на недавнее убийство замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика."Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, то это означает только одно – что, в конечном счете, он тоже закончит самым печальным образом", - сказал Медведев.В целом зампред российского Совбеза представил пессимистичную картину будущего украинской государственности."На мой взгляд, участь Украины в значительной мере предрешена. Специально хочу еще раз подчеркнуть: это мое личное мнение. Непонятно, как долго будут функционировать ее остатки, кому они будут нужны в прагматичном западном мире без энергоресурсов и промышленности, без перспектив и потенциала", - сообщил Медведев.Накануне в новостях: Безусловным приоритетом остаётся обеспечение задач СВО - Путин

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