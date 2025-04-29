https://ukraina.ru/20250429/uoltts-nazval-ukrainu-odnoy-iz-samykh-korrumpirovannykh-stran-v-mire-1062837342.html

Уолтц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Уолтц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире - 29.04.2025 Украина.ру

Уолтц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире. На это указал советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News

2025-04-29T14:25

2025-04-29T14:25

2025-04-29T14:25

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Он напомнил, что Киеву были направлены "миллиарды" средств, и усомнился, что администрация экс-президента США Джо Байдена осуществляла за этими деньгами надлежащий надзор.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, возможно, потратил на помощь Украине 350 миллиардов долларов.А американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Маск высмеял растратившего американскую помощь Зеленского.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, джо байден, майк уолтц, дональд трамп