Уолтц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире
Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире. На это указал советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News
Он напомнил, что Киеву были направлены "миллиарды" средств, и усомнился, что администрация экс-президента США Джо Байдена осуществляла за этими деньгами надлежащий надзор.
"Их (средства - ред.) нужно тщательно контролировать", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, возможно, потратил на помощь Украине 350 миллиардов долларов.
А американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Маск высмеял растратившего американскую помощь Зеленского.
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