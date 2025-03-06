"Олигархи пытаются убрать Зеленского". Украинские и российские эксперты о целях политической стабилизации - 06.03.2025 Украина.ру
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"Олигархи пытаются убрать Зеленского". Украинские и российские эксперты о целях политической стабилизации
"Олигархи пытаются убрать Зеленского". Украинские и российские эксперты о целях политической стабилизации - 06.03.2025 Украина.ру
"Олигархи пытаются убрать Зеленского". Украинские и российские эксперты о целях политической стабилизации
В политических кругах на Украине заметна повышенная активность после сообщений о приостановке военной помощи Киеву от США. Высказываются предположения, что кое-то готовится к перераспределению власти и к перехвату контроля над диалогом с Америкой.
2025-03-06T06:30
2025-03-06T06:30
эксклюзив
владимир зеленский
украина
сша
европа
дональд трамп
илон маск
вооруженные силы украины
верховная рада
олигарх
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Ранее США заявили о приостановке оказания военной помощи Украине - "до тех пор, пока Трамп не убедится в стремлении Зеленского к миру" (об этом пишет Wall Street Journal)."Стремление к миру" - это, надо полагать, подпись под соглашением об украинских минеральных ресурсах и об инфраструктуре. Выступая во вторник (в ночь на среду по московскому времени) перед Конгрессом США, Трамп заявил, что получил от Зеленского важное письмо, в котором тот говорит о готовности к переговорам и выражает согласие на сделку по редкоземельным металлам.Так что делать какие-то далеко идущие выводы из заявлений о приостановке помощи Киеву не стоит. Хотя и появляются сообщения о том, что Илона Маска могут уговорить отключить Starlink на Украине, а сам Маск призывает Зеленского уйти из власти и покинуть страну, но пока это всё слова, а учитывать надо факты.А факты таковы - США и сейчас продолжают предоставлять киевскому режиму разведданные, информирует РБК-Украина со ссылкой на свои источники. ВСУ не ослепли и вряд ли ослепнут, а оружия им поставили вполне достаточно.И, скорее всего, поставки Киеву продолжатся, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Выступая в Конгрессе, Трамп удовлетворённо заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом что Европа уже увеличила их)", - написал Медведев на своей странице "Вконтакте".Он добавил: "СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен...".Вообще радоваться пока рано, да и нечему. Специально для тех, у кого от всего происходящего наблюдаются приступы оптимизма, написал в своём блоге заметку писатель и военный Захар Прилепин, призвав всех к чуть большей трезвости.Он же высказался и о Зеленском. Суть: смеяться над "клоуном" и над "клоунским режимом" можно сколько угодно, но - "где Славянск и где Краматорск?" Мы имеем дело с деятельным и последовательным злом, тут не до смеха.Чтобы понять реакцию и настроения, прочтите комментарии к этому прилепинскому посту."Захар прав на все 100. Маленькая часть страны воюет с фашизмом, а 9/10 страны смотрит шоу "Маска", "Голос" и других "голубых" личностей на 1-м (канале — Ред.). За 3 года ВОВ мы вышли на границу с Европой. А сейчас город- герой Одесса по- прежнему в руках фашистов и бандеровцев...", - пишет один из комментаторов. И добавляет: "И ведь кем-то готовится мир с ними...".Сделал необходимые разъяснения и экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв."85% фронтовых потерь — от ударов дронами. Дроны и РЭБ производятся на Украине из китайских комплектующих. Для того, чтобы у ВСУ возник дефицит в дронах, надо договариваться с Китаем, а не с США. Но за три года СВО мы (РФ — Ред.) не смогли договориться об этом с Китаем", - напомнил эксперт.Он добавил, что отсутствие американских ракет не сильно скажется на успехах ВСУ, равно как не очень скажется ухудшение работы украинского ПВО, потому что настоящий украинский тыл — это Европа."Европа поставляет все необходимое для войны. По Европе мы ударов не наносим", - констатировал Царёв. Он перечислил еще ряд обстоятельств, которые и объясняют хамоватое поведение Зеленского в Белом доме."Деньги у Зеленского есть. Недостатка в вооружении тоже нет. Байден позволил накопить американское оружие минимум на полгода. И катастрофы не будет, когда не будет американского вооружения, в случае, если Европа усилит поддержку Украины. Европейский Союз и США примерно поставляли одинаковое количество оружия. И в одинаковых цифрах дотировали Украину деньгами — около двадцати миллиардов в год Европа и столько же США (без учета кредитов). Европе, конечно, будет не просто, но ей по силам удвоить суммы помощи до выборов в Конгресс, чтобы заместить США", - аргументировал он свою точку зрения.Да и до выборов в Конгресс киевский режим постарается наладить отношения с США (если это вообще не спектакль). Такие попытки уже можно наблюдать.Так, находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал передачу главой ОП Андреем Ермаком обращения парламента, которое то ли было принято, то ли нет. И подчеркнул, что в любом случае, у Ермака нет на то никаких полномочий — никто за него не голосовал, он лишь глава секретариата Зеленского.Прокомментировал и инициативу экс-спикера ВРУ Дмитрия Разумкова создать парламентскую группу для переговоров с США, для чего он требует созвать внеочередное заседание Рады. По мнению опального политика, "это попытка взять контроль над диалогом с Вашингтоном в свои руки, пока Зеленский теряет поддержку".Дубинский считает, что "сейчас начинается спектакль под названием "политическая стабилизация", но на деле это просто олигархи пытаются убрать Зеленского, пока он слаб".Однако "это не вопрос демократии или интересов Украины — это попытка перераспределить власть", - написал нардеп в своём блоге.Он продолжил: "Единственный путь к настоящему обновлению – импичмент Зеленского. А вскоре - роспуск парламента и новые выборы. Только так можно очистить власть от коррумпированных депутатов, которые за спиной народа договариваются о своем будущем".Подробнее на эту тему — в статье Павла Котова "Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, украина, сша, европа, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, верховная рада, олигарх, эксперты
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, олигарх, эксперты

"Олигархи пытаются убрать Зеленского". Украинские и российские эксперты о целях политической стабилизации

06:30 06.03.2025
 
Коллаж: что говорят эксперты: Царев, Азаров, Глазьев
Коллаж: что говорят эксперты: Царев, Азаров, Глазьев
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Сергей Зуев
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В политических кругах на Украине заметна повышенная активность после сообщений о приостановке военной помощи Киеву от США. Высказываются предположения, что кое-то готовится к перераспределению власти и к перехвату контроля над диалогом с Америкой.
Ранее США заявили о приостановке оказания военной помощи Украине - "до тех пор, пока Трамп не убедится в стремлении Зеленского к миру" (об этом пишет Wall Street Journal).
"Стремление к миру" - это, надо полагать, подпись под соглашением об украинских минеральных ресурсах и об инфраструктуре. Выступая во вторник (в ночь на среду по московскому времени) перед Конгрессом США, Трамп заявил, что получил от Зеленского важное письмо, в котором тот говорит о готовности к переговорам и выражает согласие на сделку по редкоземельным металлам.
Так что делать какие-то далеко идущие выводы из заявлений о приостановке помощи Киеву не стоит. Хотя и появляются сообщения о том, что Илона Маска могут уговорить отключить Starlink на Украине, а сам Маск призывает Зеленского уйти из власти и покинуть страну, но пока это всё слова, а учитывать надо факты.
А факты таковы - США и сейчас продолжают предоставлять киевскому режиму разведданные, информирует РБК-Украина со ссылкой на свои источники. ВСУ не ослепли и вряд ли ослепнут, а оружия им поставили вполне достаточно.
И, скорее всего, поставки Киеву продолжатся, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Выступая в Конгрессе, Трамп удовлетворённо заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом что Европа уже увеличила их)", - написал Медведев на своей странице "Вконтакте".
Он добавил: "СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен...".
Вообще радоваться пока рано, да и нечему. Специально для тех, у кого от всего происходящего наблюдаются приступы оптимизма, написал в своём блоге заметку писатель и военный Захар Прилепин, призвав всех к чуть большей трезвости.
Он же высказался и о Зеленском. Суть: смеяться над "клоуном" и над "клоунским режимом" можно сколько угодно, но - "где Славянск и где Краматорск?" Мы имеем дело с деятельным и последовательным злом, тут не до смеха.
Чтобы понять реакцию и настроения, прочтите комментарии к этому прилепинскому посту.
"Захар прав на все 100. Маленькая часть страны воюет с фашизмом, а 9/10 страны смотрит шоу "Маска", "Голос" и других "голубых" личностей на 1-м (канале — Ред.). За 3 года ВОВ мы вышли на границу с Европой. А сейчас город- герой Одесса по- прежнему в руках фашистов и бандеровцев...", - пишет один из комментаторов. И добавляет: "И ведь кем-то готовится мир с ними...".
Прилепин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
19 февраля, 18:13
Пока армия России не войдёт в Киев: Прилепин объяснил, как и сколько вести переговоры по УкраинеКорреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова побывала на премьере сериала "Ополченский романс", который был снят по одноимённой книге писателя, общественного деятеля, подполковника Росгвардии Захара Прилепина. Обсудили вопросы переговоров с США, безопасности Донбасса после окончания СВО. Кроме того, Прилепин рассказал о своих творческих планах
Сделал необходимые разъяснения и экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.
"85% фронтовых потерь — от ударов дронами. Дроны и РЭБ производятся на Украине из китайских комплектующих. Для того, чтобы у ВСУ возник дефицит в дронах, надо договариваться с Китаем, а не с США. Но за три года СВО мы (РФ — Ред.) не смогли договориться об этом с Китаем", - напомнил эксперт.
Он добавил, что отсутствие американских ракет не сильно скажется на успехах ВСУ, равно как не очень скажется ухудшение работы украинского ПВО, потому что настоящий украинский тыл — это Европа.
"Европа поставляет все необходимое для войны. По Европе мы ударов не наносим", - констатировал Царёв. Он перечислил еще ряд обстоятельств, которые и объясняют хамоватое поведение Зеленского в Белом доме.
"Деньги у Зеленского есть. Недостатка в вооружении тоже нет. Байден позволил накопить американское оружие минимум на полгода. И катастрофы не будет, когда не будет американского вооружения, в случае, если Европа усилит поддержку Украины. Европейский Союз и США примерно поставляли одинаковое количество оружия. И в одинаковых цифрах дотировали Украину деньгами — около двадцати миллиардов в год Европа и столько же США (без учета кредитов). Европе, конечно, будет не просто, но ей по силам удвоить суммы помощи до выборов в Конгресс, чтобы заместить США", - аргументировал он свою точку зрения.
Да и до выборов в Конгресс киевский режим постарается наладить отношения с США (если это вообще не спектакль). Такие попытки уже можно наблюдать.
Так, находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал передачу главой ОП Андреем Ермаком обращения парламента, которое то ли было принято, то ли нет. И подчеркнул, что в любом случае, у Ермака нет на то никаких полномочий — никто за него не голосовал, он лишь глава секретариата Зеленского.
Прокомментировал и инициативу экс-спикера ВРУ Дмитрия Разумкова создать парламентскую группу для переговоров с США, для чего он требует созвать внеочередное заседание Рады. По мнению опального политика, "это попытка взять контроль над диалогом с Вашингтоном в свои руки, пока Зеленский теряет поддержку".
Дубинский считает, что "сейчас начинается спектакль под названием "политическая стабилизация", но на деле это просто олигархи пытаются убрать Зеленского, пока он слаб".
Однако "это не вопрос демократии или интересов Украины — это попытка перераспределить власть", - написал нардеп в своём блоге.

Он продолжил: "Единственный путь к настоящему обновлению – импичмент Зеленского. А вскоре - роспуск парламента и новые выборы. Только так можно очистить власть от коррумпированных депутатов, которые за спиной народа договариваются о своем будущем".
Подробнее на эту тему — в статье Павла Котова "Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине"
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампИлон МаскВооруженные силы УкраиныВерховная Радаолигархэксперты
 
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