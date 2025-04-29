"Есть много видов оружия": Трамп ответил, на чьей он стороне, и как это связано с поставками Киеву - 29.04.2025 Украина.ру
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"Есть много видов оружия": Трамп ответил, на чьей он стороне, и как это связано с поставками Киеву
"Есть много видов оружия": Трамп ответил, на чьей он стороне, и как это связано с поставками Киеву - 29.04.2025 Украина.ру
"Есть много видов оружия": Трамп ответил, на чьей он стороне, и как это связано с поставками Киеву
Президент США Дональд Трамп в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу заявил, что может "встать на сторону Украины", однако не планирует поставлять Киеву больше оружия, даже если решит усилить давление на Россию
2025-04-29T16:38
2025-04-29T16:38
новости
россия
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
financial times
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На уточняющий вопрос Голдберга, может ли президент России Владимир Путин сделать что-то такое, что заставит Трампа сказать: "Теперь я на стороне Зеленского", лидер США ответил следующее:"Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да. Да. Но не обязательно на стороне Зеленского. У меня были трудности с Зеленским. Вы видели это здесь, когда он сидел прямо в этом кресле, когда он просто не мог этого понять", - сказал Трамп, имея в виду конфликт в Овальном кабинете.Трамп заострил внимание на том, что украинский конфликт - "это война Джо Байдена. Я не хочу, чтобы она повисла на мне". Наконец, американский лидер выразил уверенность, что до урегулирования ситуации остались "последние штрихи".В четверг, 24 апреля, глава США заявил, что установил дедлайн по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, однако конкретные сроки не назвал. Через пару дней американский госсекретарь Марко Рубио уточнил, что критически важной для урегулирования конфликта станет следующая неделя.Президент России Владимир Путин в очередной раз повторил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной об урегулировании конфликта без всяких предварительных условий. И даже предложил Киеву перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая."Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.Зеленский ответил, что Украина также готова к диалогу о мире "с кем угодно и когда угодно", однако в Кремле при этом отметили отсутствие соответствующих сигналов из Киева, а на советник главы Офиса президента (ОП) Дарья Заривная заявила, что "Прекращение огня должно быть безусловным, потому что все остальное - тактические игры Путина"."Заявление это читается как отказ Украины от перемирия на 9 мая. Впрочем, накануне объявленного [президентом РФ Владимиром] Путиным пасхального перемирия первая официальная реакция Киева также была негативной. Но затем Зеленский отдал приказ прекратить огонь. И хотя перемирие постоянно нарушалось, однако интенсивность боев значительно спала, что отмечали обе стороны", - прокомментировало украинское издание "Страна.ua" слова советницы ОП.Европейские чиновники, что Трамп просто ищет повод выйти из переговорного процесса. В частности, британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что лидер США готов объявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса уже на этой неделе, когда наступит 100 дней с момента его возвращения в Белый дом.В Европе, кажется, восприняли происходящее как серьезную угрозу для себя, и вечером 28 апреля президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в ближайшие 8-10 дней Запад усилит давление на Россию, так как Соединенные Штаты не оказывают на нее должного давления: В ближайшую неделю. Макрон пообещал новый удар по России. Что за этим стоит. В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Париж не слушает Москву.Тем временем российские военные продолжают продвижение. О том, что происходит на фронте, можно узнать в материалах ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области - Deep Statе и Харьковская Дорошовка и продвижение ВС РФ в Сумской области. Фронтовая сводка.
https://ukraina.ru/20250319/1061889829.html
https://ukraina.ru/20250428/chitaetsya-kak-otkaz-bankovaya-otvetila-na-predlozhenie-o-peremirii-na-9-maya-1062811188.html
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новости, россия, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, financial times
Новости, Россия, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Financial Times

"Есть много видов оружия": Трамп ответил, на чьей он стороне, и как это связано с поставками Киеву

16:38 29.04.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Президент США Дональд Трамп в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу заявил, что может "встать на сторону Украины", однако не планирует поставлять Киеву больше оружия, даже если решит усилить давление на Россию
"Не обязательно оружие. Есть много видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковским делом. Это может быть много другого оружия", - сказал американский лидер.
На уточняющий вопрос Голдберга, может ли президент России Владимир Путин сделать что-то такое, что заставит Трампа сказать: "Теперь я на стороне Зеленского", лидер США ответил следующее:
"Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да. Да. Но не обязательно на стороне Зеленского. У меня были трудности с Зеленским. Вы видели это здесь, когда он сидел прямо в этом кресле, когда он просто не мог этого понять", - сказал Трамп, имея в виду конфликт в Овальном кабинете.
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Трамп заострил внимание на том, что украинский конфликт - "это война Джо Байдена. Я не хочу, чтобы она повисла на мне". Наконец, американский лидер выразил уверенность, что до урегулирования ситуации остались "последние штрихи".
"Посмотрим, что произойдет в течение следующего периода, который займет почти неделю", - заключил Трамп.
В четверг, 24 апреля, глава США заявил, что установил дедлайн по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, однако конкретные сроки не назвал. Через пару дней американский госсекретарь Марко Рубио уточнил, что критически важной для урегулирования конфликта станет следующая неделя.
Президент России Владимир Путин в очередной раз повторил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной об урегулировании конфликта без всяких предварительных условий. И даже предложил Киеву перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
"Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.
Зеленский ответил, что Украина также готова к диалогу о мире "с кем угодно и когда угодно", однако в Кремле при этом отметили отсутствие соответствующих сигналов из Киева, а на советник главы Офиса президента (ОП) Дарья Заривная заявила, что "Прекращение огня должно быть безусловным, потому что все остальное - тактические игры Путина".
"Заявление это читается как отказ Украины от перемирия на 9 мая. Впрочем, накануне объявленного [президентом РФ Владимиром] Путиным пасхального перемирия первая официальная реакция Киева также была негативной. Но затем Зеленский отдал приказ прекратить огонь. И хотя перемирие постоянно нарушалось, однако интенсивность боев значительно спала, что отмечали обе стороны", - прокомментировало украинское издание "Страна.ua" слова советницы ОП.
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Европейские чиновники, что Трамп просто ищет повод выйти из переговорного процесса. В частности, британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что лидер США готов объявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса уже на этой неделе, когда наступит 100 дней с момента его возвращения в Белый дом.
В Европе, кажется, восприняли происходящее как серьезную угрозу для себя, и вечером 28 апреля президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в ближайшие 8-10 дней Запад усилит давление на Россию, так как Соединенные Штаты не оказывают на нее должного давления: В ближайшую неделю. Макрон пообещал новый удар по России. Что за этим стоит. В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Париж не слушает Москву.
Тем временем российские военные продолжают продвижение. О том, что происходит на фронте, можно узнать в материалах ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области - Deep Statе и Харьковская Дорошовка и продвижение ВС РФ в Сумской области. Фронтовая сводка.
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