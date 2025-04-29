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ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области - Deep Statе

ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области - Deep Statе - 29.04.2025 Украина.ру

ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области - Deep Statе

Российские вооруженные силы приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки и Успеновки, а также подошли с юга к трассе на Запорожье западнее Разлива. Об этом 29 апреля сообщил украинский аналитический ресурс Deep Statе, опубликовав соответствующие карты

2025-04-29T11:25

2025-04-29T11:25

2025-04-29T12:08

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Также в материале Deep Statе уточняется, что на востоке Днепропетровской области, в сторону которой приближается фронт, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, а именно - в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка.ВС РФ продолжают продвижение на фронте. Военкор Евгений Лисицын утром 29 апреля уточнил, что российские военные зашли в Котляровку с севера и вытеснили боевиков ВСУ на юго-западную окраину, а также ведут бои в Петровке и Щербиновке на Дзержинском (Торецком) направлении."На Красноармейском направлении наши парни усиливают давление на промзону Песчаного и Шевченко. Эти территории имеют стратегическое значение для логистики и ВС РФ восстанавливают контроль над ними. На Купянском направлении МО РФ объявило об освобождении Каменки. Фактически это означает объединение плацдармов на правом берегу Оскола от Двуречной вплоть до границы с Белгородской областью", - сообщил военкор.Также во вторник, 29 апреля, стало известно, что российские военные нанесли удар с применением фугасной авиационной бомбы по пункту временной дислокации ВСУ. Украины в населенном пункте Богатырь на Южнодонецком направлении. В результате удара уничтожены 50 украинских военных, еще 43 солдата ВСУ получили тяжелые ранения.Накануне была Освобождена харьковская Каменка , суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка.

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новости, россия, днепропетровская область, запорожье, вооруженные силы украины, вс рф