Дрон снял последние секунды жизни 18-летнего солдата ВСУ, подписавшего "молодежный контракт"
© @MilThemeZ
© @MilThemeZ
Украинский военный, подписавший "молодежный контракт 18-24" с ВСУ, был уничтожен в зоне СВО. Видео последних секунд его жизни и гибели опубликовал телеграм-канал Military Theme Z
В ролике видно парня, который выглядывает из блиндажа и довольно беспечно смотрит на беспилотник. Вскоре в укрытие залетает дрон-камикадзе и взрывает его вместе с новобранцем.
В начале апреля СМИ писали о первом погибшем украинском солдате, ушедшем на фронт по "молодежному контракту".
Споры о мобилизации молодежи в ВСУ шли давно, однако в последнее время украинское командование все больше склонятся к снижению призывной планки. И это, отметил неделю назад замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун, продиктовано в том числе и демографической ямой.
"Если многие из них (мобилизованных украинцев в возрасте 18-25 лет.- Ред.) погибнут, то в следующих поколениях воспроизведется еще меньше людей. Это с точки зрения демографии, а с политической – снижение мобилизационного возраста – это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25 летних – тогда нужно мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?" - заявил Гладун.
21 апреля, 12:28"Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисеУкраинская армия должна снизить мобилизационный возраст и принимать в свои ряды молодёжь 18-25 лет в условиях демографического кризиса. Об этом в опубликованном 21 апреля интервью заявил замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
Между тем, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который ранее активно критиковал "отсиживающихся" от мобилизации за границей, признался, что его сын пока не пойдет по повестке: Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУ.
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