Дрон снял последние секунды жизни 18-летнего солдата ВСУ, подписавшего "молодежный контракт" - 29.04.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250429/dron-snyal-poslednie-sekundy-zhizni-18-letnego-soldata-vsu-podpisavshego-molodezhnyy-kontrakt-1062835627.html
Дрон снял последние секунды жизни 18-летнего солдата ВСУ, подписавшего "молодежный контракт"
Дрон снял последние секунды жизни 18-летнего солдата ВСУ, подписавшего "молодежный контракт" - 29.04.2025 Украина.ру
Дрон снял последние секунды жизни 18-летнего солдата ВСУ, подписавшего "молодежный контракт"
Украинский военный, подписавший "молодежный контракт 18-24" с ВСУ, был уничтожен в зоне СВО. Видео последних секунд его жизни и гибели опубликовал телеграм-канал Military Theme Z
2025-04-29T13:31
2025-04-29T13:31
украина
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
всу
контракт
мобилизация
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В ролике видно парня, который выглядывает из блиндажа и довольно беспечно смотрит на беспилотник. Вскоре в укрытие залетает дрон-камикадзе и взрывает его вместе с новобранцем.В начале апреля СМИ писали о первом погибшем украинском солдате, ушедшем на фронт по "молодежному контракту".Споры о мобилизации молодежи в ВСУ шли давно, однако в последнее время украинское командование все больше склонятся к снижению призывной планки. И это, отметил неделю назад замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун, продиктовано в том числе и демографической ямой."Если многие из них (мобилизованных украинцев в возрасте 18-25 лет.- Ред.) погибнут, то в следующих поколениях воспроизведется еще меньше людей. Это с точки зрения демографии, а с политической – снижение мобилизационного возраста – это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25 летних – тогда нужно мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?" - заявил Гладун.Между тем, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который ранее активно критиковал "отсиживающихся" от мобилизации за границей, признался, что его сын пока не пойдет по повестке: Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУ.
https://ukraina.ru/20250421/nuzhno-mobilizovat-ukrainskiy-demograf-prizval-popolnit-vsu-18-25-letnimi-pri-demograficheskom-1062644646.html
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украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, всу, контракт, мобилизация
Украина, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, ВСУ, контракт, мобилизация

Дрон снял последние секунды жизни 18-летнего солдата ВСУ, подписавшего "молодежный контракт"

13:31 29.04.2025
 
© @MilThemeZ
© @MilThemeZ
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Украинский военный, подписавший "молодежный контракт 18-24" с ВСУ, был уничтожен в зоне СВО. Видео последних секунд его жизни и гибели опубликовал телеграм-канал Military Theme Z
В ролике видно парня, который выглядывает из блиндажа и довольно беспечно смотрит на беспилотник. Вскоре в укрытие залетает дрон-камикадзе и взрывает его вместе с новобранцем.
В начале апреля СМИ писали о первом погибшем украинском солдате, ушедшем на фронт по "молодежному контракту".
Споры о мобилизации молодежи в ВСУ шли давно, однако в последнее время украинское командование все больше склонятся к снижению призывной планки. И это, отметил неделю назад замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун, продиктовано в том числе и демографической ямой.
"Если многие из них (мобилизованных украинцев в возрасте 18-25 лет.- Ред.) погибнут, то в следующих поколениях воспроизведется еще меньше людей. Это с точки зрения демографии, а с политической – снижение мобилизационного возраста – это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25 летних – тогда нужно мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?" - заявил Гладун.
- РИА Новости, 1920, 21.04.2025
21 апреля, 12:28
"Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисеУкраинская армия должна снизить мобилизационный возраст и принимать в свои ряды молодёжь 18-25 лет в условиях демографического кризиса. Об этом в опубликованном 21 апреля интервью заявил замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
Между тем, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который ранее активно критиковал "отсиживающихся" от мобилизации за границей, признался, что его сын пока не пойдет по повестке: Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУ.
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УкраинаДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныВСУконтрактмобилизация
 
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