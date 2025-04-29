Князь Андрей Курбский: перебежчик, так и не ставший "своим" в анти-России XVI века
"Портрет князя Андрея Курбского" (Павел Рыженко, 2009 год)
Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского можно условно разделить на "до" и "после" бегства в Речь Посполитую. 30 апреля 1654 года в разгар Ливонской войны Курбский перешёл на сторону противников Российского государства
До начала войны в Ливонии карьера отпрыска аристократического рода быстро шла вверх. В 23 года стольник Курбский получил назначение на должность воеводы Пронского в Рязанском крае, где регулярно случались татарские набеги.
Спустя год (1552) царский полк правой руки под командованием Курбского отогнал войско крымского хана от Тулы и настигнув его, нанёс поражение степнякам.
Молодой полководец получил ранения в голову, плечи и руки, но это не помешало ему принять участие в скором походе на Казань. В той кампании полк правой руки прикрывал царское войско от нападения ногайцев с юга.
При осаде столицы ханства Курбский возглавил погоню за остатками гарнизона. Здесь он вновь действовал самоотверженно, что было зафиксировано в Лицевом летописном своде.
В тот период воевода входил в ближайшее окружение молодого царя. Лояльность Ивану IV он доказал в кризис 1553 года, когда тяжело заболевший монарх повелел присягнуть своему малолетнему сыну Дмитрию. В отличие от ряда других вельмож Курбский беспрекословно выполнил это распоряжение.
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В 1556 году царскому сподвижник был пожалован в бояре. В преддверии Ливонской войны Курбский был занят усмирением волнений в бывшем Казанском ханстве и походами против крымцев.
Война в Ливонии первоначально способствовала дальнейшему взлёту карьеры новоиспечённого боярина. В январском походе 1558 года в Прибалтику он командовал сторожевым полком. К лету под его начало передали уже передовой полк. За взятие Новгородка командиры полка Пётр Шуйский и Андрей Курбский получили царскую награду. Всего же в лето 1558 года в Ливонии пали 20 городов.
Осенью того же года Курбского отправили в Тулу на охрану южной границы государства. Весной 1560 года он был возвращён в Ливонию и на этот раз он назначен первым воеводой большого полка. Это ответственейшая должность, предполагавшая командование крупной войсковой группировкой.
Но во второй половине 1560 года характер службы Курбского резко изменился. Вместо воеводских должностей в действующих полках его теперь ставят руководить прифронтовыми городами: Мценском, Великими Луками. Это было очевидным понижением по служебной лестнице. Что стало причиной такого падения неизвестно и по сей день.
Городскому воеводе Великих Лук подчинялись лишь небольшие отряды. Во главе их Курбский в 1562 году несколько раз ходил в приграничные земли Литвы, разорял окрестности Витебска и Сурожа. Был ранен, познал горечь неудачи в сражении под Невелем. Тогда князю так и не удалось разгромить вражеские силы, опустошавшие царские владения.
В 1563 году полководческая звезда Курбского тускнеет окончательно. В ходе Полоцкого похода Ивана IV он всего лишь третий воевода сторожевого полка. Весной того же года боярин получил последнее назначение на русской службе – первым воеводой в Юрьев Ливонский. Фактически эта должность означала наместничества над всей Ливонией.
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Биограф Курбского, доктор исторических наук Александр Филюшкин задаётся вопросом, почему в ходе знаменитой переписки с царём князь ни разу не вспомнил о своём "губернаторстве" в Ливонии. "Желание боярина умолчать об этих страницах своей биографии наводит на мысль, что ему было что скрывать", – предполагает историк.
Сразу после бегства в воевавшую с Россией Речь Посполитую Курбскому было пожаловано Ковельское имение (на Волыни). При этом вступить во владение им и другими землями князь мог лишь при участии в боевых действиях против Российского государства.
Долго беглецу без дела сидеть не дали. В 1564 году он воевал под Полоцком во главе таких же как и он сам перебежчиков и двухсот наёмных конников. Затем его отряд действовал в районе Великих Лук.
Сражался новый королевский подданный без всяких сантиментов к бывшим соотечественникам. Сохранился рассказ о том, как под Великими Луками люди Курбского загнали в болото и уничтожили русский отряд.
После этого князь обратился к королю Сигизмунду выделить ему 30-тысячное войско для похода на Москву. Фактически это означало передать ему литовскую часть войска Речи Посполитой.
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Но реализовать эту идею было невозможно даже при одобрении "на самом верху". На новой родине Курбский попал во враждебное окружение местных магнатов, а их влияние в польско-литовском государстве было огромным. Те претендовали на земли, выделенные "чужаку". Фактически в 60-70-е годы на Волыни шла феодальная война между личным войском Курбского и такими же формированиями его соседей: Чарторыйских, Вишневецких и других. В итоге в 1790 году королевский суд отобрал-таки Ковельское имение у наследников Курбского.
Разумеется, что в таких условиях эмигрант был обречён демонстрировать максимальную лояльность польско-литовской короне. На сейме в Трабах (1565 год) Курбский обязался поставить для армии 400 лошадей. Это было гораздо больше, чем обещали другие магнаты из Литовского княжества.
Затем перебежчик попытался найти себе применение на международной арене. В 1569 году Курбский встречался с посланником Священной Римской империи аббатом Циром и убеждал того в необходимости создания тройственного антироссийского союза (Империя, Польша и Литва).
В 1570 году, когда разнёсся слух о смерти Ивана Грозного Сигизмунд желал поручить беглому русскому боярину ведение переговоров с московской знатью. Существовали надежды, что он сможет убедить русские элиты призвать польского короля на царство в Россию.
С воодушевлением Курбский воспринял подготовку большого похода Стефана Батория на Россию в 1579 году. Волынское имение князя освободили от уплаты пошлин и на сэкономленные деньги он нанял 86 казаков и 14 гусар, сформировал ополчение из числа своей дворни и местной знати.
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Князь участвовал во взятии Баторием Полоцка (1579 год). Доподлинно известно, что отряд Курбского участвовал в 1581 году в событиях под Псковом. Правда, сам его командир от этой экспедиции уклонился, сославшись на болезнь. Свои обязанности он передал другому перебежчику Кириллу Зубцовскому.
"Трудно сказать с уверенностью, действительно ли Курбского одолели болезни. Или у него всё же не хватило духу быть в рядах штурмующих Псков, а то, не дай Бог, и Печёрский монастырь, где был реальный шанс сойтись с оружием в руках на крепостной стене со старцами, которые ещё недавно были его духовными наставниками и учителями...", – размышляет историк Филюшкин.
Возвращение князя в родное имение с похода, прерванного болезнью, было обставлено весьма колоритно. Его везли на носилках, привязанных между двумя лошадьми.
Скончался Андрей Курбский в мае 1583 года, так и не снискав себе славы на поле битвы или в гражданском управлении. Его имя вряд ли бы о чём-то говорило последующим поколениям, не вступи русский царь с ним в полемическую переписку. Иван Васильевич ещё просто не знал постулат информационного общества: "не кормите тролля, и он умрёт в одиночестве".
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