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Кто пошел против Трампа, к чему приведет упрямство Киева и где ожидать прорыва ВС РФ? Главное на 13:00

Кто пошел против Трампа, к чему приведет упрямство Киева и где ожидать прорыва ВС РФ? Главное на 13:00 - 29.04.2025 Украина.ру

Кто пошел против Трампа, к чему приведет упрямство Киева и где ожидать прорыва ВС РФ? Главное на 13:00

Ситуация на Украине становится все более плачевной и своей риторикой Владимир Зеленский только усугубляет происходящее. Между тем далеко не все американские власти довольны политикой их лидера. А российская армия продвигается все дальше

2025-04-29T13:00

2025-04-29T13:00

2025-04-29T13:00

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

нато

владимир путин

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Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По гуманитарным соображениям и по распоряжению Верховного Главнокомандующего, с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая 2025 года останавливаются все боевые действия, говорилось в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. На данный момент ответа от украинских властей не поступало. Крах Киева и его союзников Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва надеется на благоразумие Киева в этом вопросе: ему стоит принять предложении о перемирии. Если украинская сторона нарушит трехдневную приостановку боевых действий, то ВС РФ "дадут адекватный и эффективный ответ", говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Кремля, к которому и сослался Песков. Тем временем депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Украине важно отказаться от агрессивной риторики и согласиться на переговоры с Россией, в противном случае страна рискует повторить судьбу Японии в конце Второй мировой войны. Его слова приводит агентство РИА Новости. "80 лет назад группа японских военных подстрекала народ, призывая "биться до последнего японца", а также "бросать в атаку на США женщин и детей, вооруженных бамбуковыми копьями. В конечном счете это привело к плачевным результатам", — напомнил он. По словам Судзуки, он не желает Украине такой же судьбы. Он раскритиковал Владимира Зеленского, написав, что тот "позволяет себе громкие высказывания", хотя очевидно, что "Украина не способна победить собственными силами"."Там должны понять свое положение, воздержаться от неуместных высказываний, спокойно и последовательно пойти на переговоры", — заявил депутат. Между тем депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале написал, что мирный план США станет концом для Зеленского. Любая фиксация потери территорий, подчеркнул парламентарий, неизбежно ставит вопрос о том, зачем киевские власти так долго вели конфликт."Но ни НАТО, ни ядерной бомбы. А еще — минус Крым и четыре области", — обратил внимание Дубинский. Он также заявил, что президент США Дональд Трамп своими действиями уничтожает имидж Зеленского. По словам депутата, сейчас происходит уничтожение развенчание статуса главы киевского режима, обнуление влияния и поддержки.Стоит напомнить, что ранее американский лидер назвал ситуацию на Украине плачевной. Также Трамп заявил, что нежелание Зеленского признать Крым частью России вредит мирным переговорам.Что касается территориального вопроса, который является одним из главных в процессе переговоров, то помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в беседе с российскими СМИ заявил, что будущее Одессы и других причерноморских регионов Украины должны определить сами их жители, и вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом."Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. <...> Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят. Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом", — отметил Патрушев. Кроме того, Патрушев сказал, что контуры победы России в СВО уже хорошо просматриваются. По его словам, сегодня российские бойцы самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Эксперт в области геополитики Николас Бутылин, оценивая ход переговоров по урегулированию украинского конфликта, уточнил, что Зеленский загнал себя в ловушку: он потерял всех, на кого можно было надеяться.В то же время глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале написал, что президент США не дал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону присоединиться к разговору с Зеленским на встрече в Риме, чтобы подчеркнуть свою ведущую роль. Речь идет о беседе Зеленского с главами государств перед и после церемонии прощания с Папой Римским. Ранее эксперт Никола Хиклинг в беседе с The Sun рассказал, что Трамп не позволил Макрону присоединиться к разговору с украинским политиком, заявив, что тому "не следует здесь быть".Во Франции, в свою очередь, призвали Макрона уйти в отставку после "унижения" в Ватикане. Как заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, от французского лидера отмахнулись как от лакея. Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на австрийского военного аналитика Франц-Штефана Гади написало, что в ближайшие месяцы у ВСУ закончатся артиллерийские боеприпасы из США. "Маловероятно, что республиканцы одобрят новый пакет помощи для Киева", — отмечается в публикации. В связи с этим, подчеркивают авторы статьи, ВСУ будут вынуждены снизить темпы огня и, как следствие, оборонять свои позиции украинским военным станет гораздо сложнее.Этот же аналитик заявил, что ВС РФ рассчитывают ускорить свое наступление на Украине по мере потепления и роста зеленой листвы. "Сейчас ВСУ удерживают оборону в основном за счет дронов, но в течение месяца листья на деревьях прикроют российские позиции. Особенно это будет ощущаться на северо-востоке, где деревьев больше, чем в полях юга. Также подходит к концу "сезон грязи" из-за снегов и дождей, и РФ сможет чаще использовать тяжелую технику", — поясняется в материале. "Бунт" против ТрампаМежду тем член Палаты представителей Конгресса Шри Танедар (демократ от штата Мичиган) заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента США. Он обвинил главу государства в нарушениях конституции и попытке узурпировать власть. В общей сложности конгрессмен выдвинул Трампу семь обвинений. А конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что выступает за вступление Украины в НАТО. Он также уточнил, что в случае прекращения огня на Украине там должны быть дислоцированы миротворцы.Также сейчас мировые СМИ обратили внимание на то, что западные издания после встречи Зеленского и Трампа в Ватикане активизировали критику американского мирного плана и призывают Киев не поддерживать его.Фронтовые сводкиМинобороны РФ сообщило о том, что в результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области. Кроме того, военное ведомство опубликовало ежедневную сводку о ходе военных действий. Главное из брифинга Минобороны: Во время разговора с агентством РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко заявил о том, что за последние сутки ВСУ активизировались на Харьковском направлении. "На некоторых участках идет наращивание сил и средств, также противник проводит ротационные мероприятия", — рассказал он, добавив, что к северо-западу от населенного пункта Старица российскими войсками были выявлены ложные позиции ВСУ.В беседе с российскими СМИ он также заявил, что "благодаря сковыванию украинских боевиков западнее Золотаревки украинское командование не может в полной мере перебросить боевиков севернее — с Верхнекаменского".Освобожденная Курская область, в свою очередь, продолжает обстреливаться противником. Так, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре со СМИ России заявил, что ВСУ по-прежнему атакуют освобожденную часть региона при помощи артиллерии и беспилотников со стороны Сумской области.По его словам, чтобы защитить мирных людей, подразделения ВС РФ работают над созданием буферной зоны на тех участках, откуда был произведен прорыв на российскую территорию.В то же время российские издания со ссылкой на силовые структуры РФ отметили, что командование ВСУ начало переброску резервов в Сумскую область. Причиной такого решения стала утрата боеспособности сразу нескольких подразделений украинской армии. Подчеркивается, что на этом фоне командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы, в том числе с запорожского направления. В публикациях СМИ также заявляется, что возможность наступления российских войск на Сумы "серьезно пошатнула и без того низкий авторитет" главкома украинских войск Александра Сырского среди солдат.Накануне сообщалось, что в Сумской области ВС РФ уничтожили крупную группировку ВСУ, которая собирала силы для будущего прорыва. Точечными ударами по городу Шостка разгромили военные объекты, скопления техники, склады и пункты временной дислокации солдат. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о создании в приграничье Сумской области зоны безопасности. Российским войскам уже удалось взять под контроль в регионе четыре населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории превышает 90 квадратных километров.Подробнее о том, что происходит в мире, — в материале В ближайшую неделю. Макрон пообещал новый удар по России. Что за этим стоит.

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