https://ukraina.ru/20250429/1062801673.html

Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана

Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана - 29.04.2025 Украина.ру

Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана

Самым верным союзником России оказалась Северная Корея. Если бы кому-то об этом сказали еще несколько лет назад, все бы сочли это за анекдот, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-04-29T07:00

2025-04-29T07:00

2025-04-29T07:00

интервью

китай

кндр

донбасс

валерий герасимов

владимир путин

ким чен ын

одкб

генштаб

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военных из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу. После этого Ким Чен Ын назвал произошедшее "священной миссией по укреплению традиционной дружбы и единства между Кореей и Россией", пообещал увековечить память солдат и поддержать их семьи.- Михаил Аркадьевич, вы еще в начале прошлого лета говорили о привлечении северокорейских бойцов на СВО, но вас обвиняли в дезинформации и раскрытии военных тайн. С чем была связана такая секретность: с военной необходимостью или с тонкими дипломатическими играми?- Всего понемножку. И в связи с этой историей возникает два вопроса.Первое. Будут ли северокорейцы участвовать в боевых действиях на территории ЛДНР? Этот вопрос, исходя из вчерашних официальных заявлений, трактуется неоднозначно.Второе. Будут ли северокорейцы оставаться на территории "старых" российских регионов, учитывая, что угроза вторжения ВСУ в Брянскую область до сих пор остается актуальной? Тем более, Краснояружский район Белгородской области и небольшой кусочек Курской области возле Горналя или еще контролируется противником, или находятся в серой зоне.А теперь насчет того, почему Москва признала это именно сейчас.Есть одна страна, которой очень нужно иметь обкатанные подразделения – это Китай. Да, сейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений. Отдельные "ихтамнеты" — это не корпус.Я бы хотел ответить на еще один вопрос: зачем КНДР нужна боеспособная армия, если они не планируют поход на Сеул, потому что он грозит ядерной войной? Видимо, северокорейские войска могут найти боевой применение в операции на Тайване, который является законной территорией Китая.И, может быть, вся эта история станет стимулом для Пекина, чтобы он отправил как можно больше своих "ихтамнетов" на обкатку в боевых действиях на Украине.Повторюсь, это самая большая боль Китая: у них война на носу, а армии с боевым опытом нет. Потому что войска без опыта могут показать себя на поле боя не так, как на учениях.- Если Москва таким образом подала сигнал Пекину, почему пока мы не слышали никаких истерик со стороны администрации Трампа?- А я не вижу особых поводов для истерики.Если северокорейские войска двинутся на Киев, это будет поводом для истерики, а участие в боях на территории Курской области – нет. Откровенно говоря, все страны из ОДКБ должны были под Суджу свои войска отправить, но никто из них этого не сделал. Я не хочу сказать, что ОДКБ бесполезен, но он нужен лишь в том смысле, что "если ОДКБ не будет в Средней Азии, то там будут базы НАТО".Короче говоря, самым верным союзником России оказалась Северная Корея. Если бы кому-то об этом сказали еще несколько лет назад, все бы сочли это за анекдот.- Чем именно занимались северокорейцы в Курской области? Их спецназ ограничился освобождением Гуево? Или там было что-то поинтереснее?- Деталей разглашать не будем. Скажу лишь, что там был не только северокорейский спецназ, который показал себя очень хорошо. Там были части, которые приехали со своей артиллерией – главной фишкой КНДР в их противостоянии с Южной Кореей. Они прошли обкатку в боевых условиях. Но, повторюсь, не надо думать, что северокорейцы сейчас вернутся домой и устроят победоносный марш на Сеул.- А можете сказать, как показали себя на СВО северокорейские самоходные гаубицы "Коксан" и трактора с реактивными установками, с которыми наше экспертное сообщество связывало столько надежд?- Этих деталей я не знаю. Скажу так: эффективность ствольной и реактивной артиллерии определяется точностью попадания в цель, а это зависит от возможностей российской разведки. Они же не в вакууме воюют.- При каких условиях будет возможен сценарий, при котором северокорейские войска станут по границе, а мы свои боеспособные части перебросим в Донбасс?- На мой взгляд, более правильный вариант был бы такой.Северокорейские части уходят на отдых. Украина воспринимает это как полный их вывод с фронта. В это время получившие опыт северокорейские бойцы обучают новобранцев и довооружаются, а потом появляются в Донбассе.Правда, я опасаюсь, что если вы эту мою мысль опубликуете, нас опять будут обвинять в раскрывании военных секретов (смеется).- Тогда задам аккуратный вопрос. Почему вы думаете, что они могут появиться в Донбассе? Думаете, на фоне переговоров уже не имеют значения эти дипломатические игры в "стары" и "новые" регионы?- В случае с Донбассом – нет. В том, что жители ЛДНР еще в 2014 году на демократическом референдуме выразили готовность присоединиться к России, ни у кого сомнений нет. То есть если насчет степени международного признания Херсонской и Запорожской областей еще можно спорить, то Пхеньян точно понимает, что Донбасс – это сердце России.Кстати, я бы еще присмотрелся ко Вьетнаму, потому что вьетнамские войска будут участвовать в параде на 9 мая. И я бы не исключил, что какое-то вьетнамское подразделение тоже поедет на СВО получать обкатку в боевых условиях современной войны.У Вьетнама же та же самая проблема. В свое время вьетнамская армия очень хорошо себя показала в боях с французами и американцами, но это было давно. Мы уже все понимаем, что нельзя почивать на лаврах, потому что война меняется очень сильно.- Как быть с тем, что в отношениях Китая и Вьетнама сейчас не все гладко?- А это не имеет значения.Во-первых, участие в СВО отдельных подразделений Китая и Вьетнама превратит их в бойцов одной линии фронта. Во-вторых, в годы Великой Отечественной войны немцы старались разводить по разным участкам венгров и румын, чтобы они не сцепились между собой. То есть при грамотном руководстве можно поставить вьетнамские и китайские подразделения так, чтобы они получали опыт, приносили нам пользу и не конфликтовали друг с другом.Я вам больше скажу, сейчас будет соревнование: кто из стран захочет послать к нам свои войска для получения опыта современной войны.Возьмем ту же Индию, которая опять бряцает оружием с Пакистаном. У нее тоже армия если не прошлого века, то еще до этой военной революции. Индийские генералы должны сейчас соображать: "Ёшкин кот, у нас война на носу, а у нас даже дронов нет. Давайте быстрее на СВО обкатывать наши подразделения, пока мы свое счастье не проворонили".- Если говорить однозначно, могут ли войска из стран Юго-Восточной Азии стать нашим мобилизационным резервом на случай, если СВО продлится еще несколько лет?- Насчет мобилизационного резерва не знаю, потому что пока речь идет лишь об очень ограниченных контингентах.Точнее, Вьетнам свои части точно не пошлет, а Китай, Индия и Иран вполне могут, потому что там в любой момент может начаться война. И публичное признание заслуг КНДР надо рассматривать именно как это сигнал: "Спешите, пока не опоздали".Хотя лично я считаю, что никакого мирного соглашения по Украине в ближайшее время не будет, потому что у сторон взаимоисключающие позиции. И даже если перемирие на пасху в целом соблюдалось, не думаю, что 9 мая тоже будет тихим. Так как Украина этот праздник на государственном уровне не признает .- Проблема в том, что если пасхальное перемирие стало для Украины неожиданностью, то теперь у нее будет больше времени к нему подготовиться. Не получится ли так, что противник проведет перегруппировку и попытается куда-то влезть?- В том-то и дело. Пасхальное перемирие продлилось сутки, и обе стороны использовали его для ротации бойцов на "нуле". Теперь же заявлено трое суток перемирия. И я думаю, что они чуть затянут. Утром 9 мая будет активная ротация бойцов, а вечером вместо праздничного салюта нужно будет ждать артиллерийский огонь с обеих сторон. Также по теме - в материале Егора Леева: Боевое братство с КНДР, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 апреля

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, китай, кндр, донбасс, валерий герасимов, владимир путин, ким чен ын, одкб, генштаб, сво, кнр (китай), индия, артиллерия, спецназ, курская область, переговоры