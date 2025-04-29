"Англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе – Медведев - 29.04.2025 Украина.ру
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"Англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе – Медведев
"Англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе – Медведев - 29.04.2025 Украина.ру
"Англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе – Медведев
Виновником современного беспрецедентного мирового кризиса является "англосаксонская тусовка". Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2025-04-29T13:48
2025-04-29T14:17
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Задавшись вопросом о виновных в современном мировом кризисе, Медведев в своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" прямо обвинил в создании глобальной проблемы элиты Запада."Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество, по сути, вышло на последнюю грань опасности, или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и её корыстные игры", - констатировал он."Именно на представителях Запада лежит вина, что идеалы послевоенного мироустройства, справедливого, безопасного и сбалансированного мира остались мечтами. Они обратились с подачи англосаксов в свою прямую противоположность. Были провалены и возможности обеспечить безопасность Европы", - подчеркнул Медведев.По его мнению, немецкую политическую повестку дня сегодня определяют агрессивные фанатики- русофобы, приверженцы милитаризма – глава МИД ФРГ Анналена Бербок, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дмитрий Медведев напомнил, что их родственники во время Второй мировой войны были в рядах Вермахта, а у некоторых - в рядах преступной организации СС."Единственное, что их останавливает - это угроза возмездия", - подчеркнул зампред российского Совбеза.Россия ответит доктриной "мир через страх" на западный принцип "мир через силу", скаал Медведев."Вот страх пока еще работает, остальное - зеро. Словарный запас у наши противников обширный, но однобокий", - уточнил Медведев.По его словам, противники России движимы русофобией, а вовсе не антикоммунизмом. Медведев призвал извлечь уроки из сделанных ошибок и утраченных иллюзий, найти истинных союзников и не поддаваться на лицемерные уловки "волков в овечьих шкурах".Он уверен, что не только Украину, но и Европу в целом следует принудить к денацификации. Медведев также уверен, что в отношениях России с Западом пройдена точка невозврата."Наших противников останавливает только военная мощь, это всецело справедливо и сегодня", - подчеркнул зампред Совбеза России.Медведев призвал завершить специальную военную операцию на Украине полным разгромом неонацистского режима и судить его представителей на современном аналоге Нюрнбергского трибунала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто пошел против Трампа, к чему приведет упрямство Киева и где ожидать прорыва ВС РФ? Главное на 13:00 Ранее на эту тему: "Горький исторический нонсенс": гибридную войну против России ведут её бывшие союзники - Медведев
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новости, россия, запад, германия, анналена бербок, борис писториус, совбез, минобороны, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сша, ес, украина, вторая мировая война, великая отечественная война, сво, дмитрий медведев
Новости, Россия, Запад, Германия, Анналена Бербок, Борис Писториус, Совбез, Минобороны, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, США, ЕС, Украина, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, СВО, Дмитрий Медведев

"Англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе – Медведев

13:48 29.04.2025 (обновлено: 14:17 29.04.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФедеральный просветительский марафон "Знание. Первые"
Федеральный просветительский марафон Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Виновником современного беспрецедентного мирового кризиса является "англосаксонская тусовка". Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Задавшись вопросом о виновных в современном мировом кризисе, Медведев в своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" прямо обвинил в создании глобальной проблемы элиты Запада.
"Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество, по сути, вышло на последнюю грань опасности, или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и её корыстные игры", - констатировал он.
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"Именно на представителях Запада лежит вина, что идеалы послевоенного мироустройства, справедливого, безопасного и сбалансированного мира остались мечтами. Они обратились с подачи англосаксов в свою прямую противоположность. Были провалены и возможности обеспечить безопасность Европы", - подчеркнул Медведев.
По его мнению, немецкую политическую повестку дня сегодня определяют агрессивные фанатики- русофобы, приверженцы милитаризма – глава МИД ФРГ Анналена Бербок, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дмитрий Медведев напомнил, что их родственники во время Второй мировой войны были в рядах Вермахта, а у некоторых - в рядах преступной организации СС.
"Единственное, что их останавливает - это угроза возмездия", - подчеркнул зампред российского Совбеза.
Россия ответит доктриной "мир через страх" на западный принцип "мир через силу", скаал Медведев.
"Вот страх пока еще работает, остальное - зеро. Словарный запас у наши противников обширный, но однобокий", - уточнил Медведев.
По его словам, противники России движимы русофобией, а вовсе не антикоммунизмом. Медведев призвал извлечь уроки из сделанных ошибок и утраченных иллюзий, найти истинных союзников и не поддаваться на лицемерные уловки "волков в овечьих шкурах".
"В ходе Второй мировой войны и после нее, в момент краткосрочного потепления отношений и в первые постсоветские годы мы излишне доверяли тем, кому доверять не нужно было совсем, кто доверия не заслуживал. Да я прямо назову тех, кому не нужно было доверять - это Соединенные Штаты Америки, Западная Европа, включая крупнейшие страны, Британия, Франция, Германия, Италия и ряд других стран, поддавались на некие лицемерные уловки наших исторических противников, искренне не понимали, что их слова не стоят подчас и ломаного гроша, а подписи под документами - чистая фикция", - заметил Медведев.
Он уверен, что не только Украину, но и Европу в целом следует принудить к денацификации. Медведев также уверен, что в отношениях России с Западом пройдена точка невозврата.
"Наших противников останавливает только военная мощь, это всецело справедливо и сегодня", - подчеркнул зампред Совбеза России.
Медведев призвал завершить специальную военную операцию на Украине полным разгромом неонацистского режима и судить его представителей на современном аналоге Нюрнбергского трибунала.
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