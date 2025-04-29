https://ukraina.ru/20250429/anglosaksonskaya-tusovka-vinovna-v-bespretsedentnom-mirovom-krizise--medvedev-1062835954.html

"Англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе – Медведев

"Англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе – Медведев - 29.04.2025 Украина.ру

"Англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе – Медведев

Виновником современного беспрецедентного мирового кризиса является "англосаксонская тусовка". Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-04-29T13:48

2025-04-29T13:48

2025-04-29T14:17

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Задавшись вопросом о виновных в современном мировом кризисе, Медведев в своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" прямо обвинил в создании глобальной проблемы элиты Запада."Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество, по сути, вышло на последнюю грань опасности, или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и её корыстные игры", - констатировал он."Именно на представителях Запада лежит вина, что идеалы послевоенного мироустройства, справедливого, безопасного и сбалансированного мира остались мечтами. Они обратились с подачи англосаксов в свою прямую противоположность. Были провалены и возможности обеспечить безопасность Европы", - подчеркнул Медведев.По его мнению, немецкую политическую повестку дня сегодня определяют агрессивные фанатики- русофобы, приверженцы милитаризма – глава МИД ФРГ Анналена Бербок, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дмитрий Медведев напомнил, что их родственники во время Второй мировой войны были в рядах Вермахта, а у некоторых - в рядах преступной организации СС."Единственное, что их останавливает - это угроза возмездия", - подчеркнул зампред российского Совбеза.Россия ответит доктриной "мир через страх" на западный принцип "мир через силу", скаал Медведев."Вот страх пока еще работает, остальное - зеро. Словарный запас у наши противников обширный, но однобокий", - уточнил Медведев.По его словам, противники России движимы русофобией, а вовсе не антикоммунизмом. Медведев призвал извлечь уроки из сделанных ошибок и утраченных иллюзий, найти истинных союзников и не поддаваться на лицемерные уловки "волков в овечьих шкурах".Он уверен, что не только Украину, но и Европу в целом следует принудить к денацификации. Медведев также уверен, что в отношениях России с Западом пройдена точка невозврата."Наших противников останавливает только военная мощь, это всецело справедливо и сегодня", - подчеркнул зампред Совбеза России.Медведев призвал завершить специальную военную операцию на Украине полным разгромом неонацистского режима и судить его представителей на современном аналоге Нюрнбергского трибунала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто пошел против Трампа, к чему приведет упрямство Киева и где ожидать прорыва ВС РФ? Главное на 13:00 Ранее на эту тему: "Горький исторический нонсенс": гибридную войну против России ведут её бывшие союзники - Медведев

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