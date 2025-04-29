https://ukraina.ru/20250429/my-na-poroge-bolshoy-voyny-o-shagakh-trampa-podryve-mostov-i-zadachakh-rossii-na-leto--statsenko-1062835429.html

Мы на пороге большой войны: о шагах Трампа, подрыве мостов и задачах России на лето — Стаценко

Мы на пороге большой войны: о шагах Трампа, подрыве мостов и задачах России на лето — Стаценко - 29.04.2025 Украина.ру

Мы на пороге большой войны: о шагах Трампа, подрыве мостов и задачах России на лето — Стаценко

Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру рассказал об отличиях современной технологичной войны от исторических сражений, а также проанализировал вероятность урегулирования украинского конфликта дипломатическим путём

2025-04-29T13:28

2025-04-29T13:28

2025-04-29T13:28

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сво

фронт

бпла

владимир путин

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миа "россия сегодня"

торговая война

армия

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00:28 - Изменят ли политические решения расклад сил на фронте и сможет ли Трамп прогнуть мирную линию?06:25 - Перспективы и возможности России на внешнем треке;10:46 - Сравнение Красной армии и ВС РФ;26:12 - О продвижении российских войск и об особенностях ведения современной войны; 29:20 - О западной технике и её уничтожении;31:14 - О задачах на весенне-летнюю кампанию;33:34 - О последствиях ударов по мостам и ГЭС.

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2025

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