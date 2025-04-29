https://ukraina.ru/20250429/chernye-lebedi-klausa-shvaba-i-zelenskiy-kak-bukhgalter-mafii-1062836197.html

"Черные лебеди" Клауса Шваба и Зеленский как бухгалтер мафии

"Черные лебеди" Клауса Шваба и Зеленский как бухгалтер мафии - 29.04.2025 Украина.ру

"Черные лебеди" Клауса Шваба и Зеленский как бухгалтер мафии

На фоне последних ярких событий в мире, особенно с участием двух ярких шоуменов - Трампа и Зеленского - не таким заметным стал последний европейский скандал:... Украина.ру, 29.04.2025

2025-04-29T14:12

2025-04-29T14:12

2025-04-29T15:56

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На фоне последних ярких событий в мире, особенно с участием двух ярких шоуменов - Трампа и Зеленского - не таким заметным стал последний европейский скандал: уход Клауса Шваба с поста президента Всемирного Экономического форума.Однако же скандал этот будет иметь серьёзные последствия. И сам по себе тоже является следствием мощных разрушительных процессов.Это уже "тенденция, однако".А по поводу дальнейшей судьбы Зеленского появилось интересное предсказание Нассима Талеба, того самого аналитика, который и придумал известный термин "чёрный лебедь".Оно гласит: Зеленского очень скоро уберут те, с кем вместе он воровал деньги.Так вот со "швабовскими" же и воровал! Там и Елена Зеленская выступала, в "швабятне".Сейчас вместо слова "воровство" стараются употреблять слово "коррупция". Но суть от этого не меняется.Два этих события: уход Шваба и "проклятие Зеленского" - тесно связаны.Итак, что же произошло с непотопляемым и знаменитым "рупором глобалистов" Клаусом Швабом?Чёрный лебедь ШвабаКлаус Шваб - бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе. Был таковым с 1971 по 2025 год!Почти 55 лет.Когда Клаус возглавил ВЭФ, ему было 33, сейчас ему 87 лет.Родился он в нацистской Германии в семье видных немецких промышленников, которые отлично себя чувствовали и верно служили делу Рейха.По данным российского экономиста Валентина Катасонова, отец Шваба занимался разработкой ядерного оружия и пользовался, естественно, особой благосклонностью у нацистских руководителей.После того, как Шваб унаследовал фирму, он занимался контрабандой деталей для производства ядерного оружия в ЮАР, считает Катасонов.Впоследствии он стал настолько близок глобалистам, что основал не только Всемирный экономический форум, но и массу других форумов, сообществ и других организаций "мягкой силы", которые воспитывали "молодых лидеров" во всём мире.Активно участвовал в жизни Гарварда и Массачусетского технологического института, уже много лет преподаёт в университете Женевы.Теоретик "панглобализма" и трансгуманизма, режиссёр грандиозных мировых спектаклей, последним по времени был "Ковид - 19". Он написал одноименную книгу, и представил её вместе с принцем Чарльзом, которого нынче зовут король Карл."Прекрасный новый мир"Суть произведения, если очень коротко: готовьтесь к новому капитализму, где всю "ответственность" возьмут на себя ТНК. Ну а у вас, мелких людишек, не будет ничего, никакой собственности. Семьи, наверное, тоже не будет. Зачем вам это? Будете свободными от всего материального.Мясо есть не надо, за воду будете платить. Жить будете в виртуальном мире соцсетей, которыми будут руководить "разумные".Материальным миром будут управлять ТНК.Шваб призывал создать "всемирную сеть цифрового контроля", и другие системы масштабного вмешательства в личную жизнь людей всего мира.Швабовский ВЭФ поддерживали, естественно, мировые ТНК, в частности, все фармацевтические гиганты: Астрозенека, Пфайзер, Джонсон. Все участники мировой "аферы с пандемией". Он сам входил в состав бесчисленного количества мировых концернов.Активы ВЭФ составляли в 2020 году полтриллиона долларов, а доход - 380 миллионов в год.Это, конечно, человек с грандиозными деловыми и политическими связями. Натуральный "рептилоид" во всей красе.Скандалы: секс и деньгиУ Шваба - вполне почтенный возраст, но он бодр и полон энергии.Хоть он и называет причину своего ухода: "в связи с тем, что мне исполняется 88 лет, я решил немедленно покинуть пост председателя".Это очень странная формулировка. Как будто специально составленная так, чтобы привлечь внимание. Шваб - не гений, но он далеко не дурак, чтобы так странно составлять заявление об уходе с поста всей своей жизни.Ведь 88 Швабу исполнится только через год, в марте 2026 года. Почему же он решил покинуть пост "немедленно"? Как будто Шваб подаёт сигнал: "я подчиняюсь, я немедленно уйду".Дело не в возрасте.Удивительный факт: Шваба обвинили в сексуальных домогательствах несколько сотрудниц ВЭФ. Также просочились слухи, что жаловались практически все женщины - сотрудницы, с которыми взаимодействовал Шваб.Ещё в прошлом году из-за "сексуального скандала" он покинул один из постов в руководстве ВЭФ.Сейчас же причина другая. А скорее всего, она была другой изначально (если вообще были хоть какие-то сексуальные излишества с его стороны, ведь 55 лет никто не жаловался, и заговорили об этом, только когда Швабру исполнилось 86).Причина - коррупция. Шваб уходит, так как готовятся, видимо, обвинения в грандиозной коррупции, и касаться они будут не только Шваба.Там только начни копать этот "форум" с его полутриллионом только официальных активов."Филиал ЦРУ"Есть и другая причина: финансирование "форума" закончено.Наш знаменитый философ Александр Дугин объясняет это так:"Уход в отставку Клауса Шваба не представляет никакой сенсации. Организация при всех её амбициях и стремлении выдать себя за мировое правительство, была ничем иным, как прокси USAID. Долгие годы Давосский форум и лично Шваб выдавали себя за влиятельное собрание финансистов, политиков, интеллектуалов, решающих судьбы мира. На самом деле они были всего лишь филиалом ЦРУ и USAID."Так же, как "филиалом ЦРУ и Пентагона", надо заметить, был другой "интеллектуал", Збигнев Бжезинский. И про многих такое выяснится, про того же Фукуяму наверняка, или модных "новых философов" типа Юваля Ноя Харрари.Все эти "футурологи", которые занимаются "транснациональной историей", финансировались из одного источника.Но посмотрим, что будет дальше.Форум - банкрот?Трамп недавно перерезал всю финансовую помощь, и Всемирный экономический форум стал банкротом.США больше не являются "экспортёром либеральной демократии". Клаус Шваб оказался не нужен. "Финансирование его омерзительной структуры прекращено", пишет Дугин.Причем Александр Дугин считает, что на место Шваба никто и не придёт, потому что "просто нечего заменять".Там, правда, появился другой руководитель, 80 лет, Питер Брабек-Летмат, которого называют "крестным отцом" Эммануэля Макрона и давним партнером Ротшильдов. Взгляды ничем не отличаются от швабовских.Но вопрос в другом: кто-то же должен будет отвечать за коррупцию?Семейство Байденов, семейство Клинтонов, руководство Евросоюза? Их будут разоблачать, так как это - важнейший козырь Трампа в войне против демократов.Не зря Трамп не хочет иметь ничего общего с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас. Две ушлые дамочки из ЕС напрасно пытались припасть к его ногам. Это будущие свидетельницы в деле о грандиозной коррупции.А вот и последние цифры!Коррупция в ЕвропеНедавно были обнародованы фантастические цифры коррупции в ЕС.Еврокомиссия считает, что коррупция в ЕС - взяточничество и казнокрадство - составляют 120 миллиардов евро в год.Это 7 процентов от общего бюджета всех стран ЕС.Но партия европейских "зеленых" считает, что объём коррупции значительно больше - 900 миллиардов.Еще одно агентство, OLAF, называет цифру в 323 миллиарда.Это конечно, нечто фантастическое.Крадут и дают взяток на сумму от 120 до 900 миллиардов евро в год?И эти люди называли Украину "самой коррумпированной страной Европы"? Коррумпированной - да. Но в масштабах Европы - не "самой коррумпированной".И конечно, основной канал коррупции последних трех лет - это "помощь Украине" - очень нужен всё тем же самым казнокрадам.А следовательно, им нужно продолжение войны.И конечно, Зеленский, как "бухгалтер мафии".Коррупция в ЕС и судьба ЗеленскогоИнтересный вывод делает Нассим Талеб, автор знаменитой книги "Черный лебедь".В интервью Институту изучения войны он сказал, что уверен: Зеленского уберут западные хозяева.Почему?"Он слишком много знал":Так пишет Институт изучения войны - организация, которая принадлежит семье Виктории Нуланд.Черную метку, что ли, решили послать Зеленскому?Нассим Талеб - писатель, статистик, трейдер и риск-менеджер. Автор книги и самой теории "черных лебедей": внезапных и непредсказуемых событий, которые меняют мировую экономику и политику.Хотя он и ошибался в своих прогнозах не раз, но в данном случае это очевидный факт: Зеленский действительно владеет компроматом на весь ЕС, большинство европейских политиков и даже, пожалуй, некоторых царствующих особ.Это просто следует из самого хода дел и расчётов за последние три года.Все эти миллиарды помощи, которые попали в карманы коррупционеров Европы - они шли через двух безотказных улыбчивых "бухгалтеров мафии" - Зеленского и Ермака.Говорят, что "откат" от Зе и Е - 40 процентов.Ну какой европейский политик может перед этим устоять? Конечно, никакой.Берем деньги из бюджета, на "помощь" украинской мафии, огромнейший кусок кладём себе в карман."Помощь Украине" шла и идёт миллиардами. Поэтому они все так кричат, бьют себя в грудь и категорически не хотят двух вещей:- чтобы война прекратилась- чтобы Зеленского переизбрали.И один, и второй фактор - это угроза благополучию "европейской мафии".Отсюда и вся истерика: "нельзя позволить Украине проиграть" и "выборы Украине не нужны".Написал бы: "мне скоро 48, и я немедленно ухожу".Но Зеленский всеми силами цепляется за власть и не желает уходить.Или "европейская мафия" не отпускает?Читайте также: Глобализация и проституция. Что стоит за отставкой Клауса Шваба

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