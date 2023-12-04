https://ukraina.ru/20231204/1051670552.html

Петр Порошенко, биография

Петр Порошенко, биография - 04.12.2023 Украина.ру

Петр Порошенко, биография

Пятый президент Украины

2023-12-04T16:23

2023-12-04T16:23

2023-12-04T16:29

биография

петр порошенко

политика

украина

президент украины

госизмена

евросоюз

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Детство и образование Родился Петр Порошенко 26 сентября 1965 года в Болграде Одесской области. Отец – Алексей, возглавлял управление техники в Болграде, а также дважды становился депутатом Виницкого облсовета. В 1985 году Алексей Порошенко был задержан сотрудниками городского отдела внутренних дел Бендер по подозрению в хищении в особо крупных размерах. Полгода он провел в бендерском СИЗО, а в 1986 году Алексей Иванович Порошенко был осужден приговором коллегии по уголовным делам Верховного суда МССР на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима. У него конфисковали имущество и лишили его права занимать руководящие должности сроком на пять лет. В 2009 году получил звание Героя Украины за заслуги в аграрной промышленности.Мать – Евгения, по профессии главный бухгалтер. У Порошенко был старший брат, основатель “Укрпроминвест”, однако в 1997 году он погиб в автокатастрофе, причины которой не были до конца выяснены.В 1974 году семья переезжает в молдавский город Бендеры, там Петр идет в школу. В начальных классах он интересовался изучением иностранных языков: предпочитал заниматься французским.Высшее образование Порошенко решает получить в Москве и пытается пробиться в МГИМО на дипломата-экономиста, но не проходит по конкурсу. После он отправляется в Киев и поступает в Киевский государственный университет. На третьем курсе его призывают в армию: он проходит службу в Актюбинске. По возвращении, Порошенко заканчивает ВУЗ и получает красный диплом. Затем он продолжает обучение в аспирантуре Киевского университета имени Тараса Шевченко на одном курсе с Михаилом Саакашвили. В 2002 году Порошенко стал кандидатом юридических наук.Карьера В студенческие годы Порошенко занимается настройкой компьютерного программного обеспечения, торгует на бирже, а позже создает организацию, которая помогала советским предприятиям выходить на внешние рынки. В то время Порошенко зарабатывает свой первый миллион и покупает себе “Волгу”. Параллельно в карьере Порошенко зарождается “шоколадный бизнес”: он решает совместно со своим одноклассником поставлять кондитерским фабрикам какао-бобы из Бельгии и Голландии.В 1990 году стал заместителем генерального директора Объединения малых предприятий и предпринимателей “Республика”, а в 1991 году возглавил АО “Биржевой дом “Украина”.Затем в начале 90-х Порошенко вместе с отцом и братом становится владельцем Винницкой кондитерской фабрики. В 1993 году будущий президент Украины возглавил “Укрпроминвест”, частью которого впоследствии стали "Рошен", судостроительный завод “Ленинская кузня” и “5 канал”.Нынешняя фабрика "Рошен" с 1923 года носила имя Карла Маркса. В 1994 году фабрика была приватизирована, а в 1996 вошла в состав концерна "Укрпромпостач" Порошенко. В 2010 году имя классика из её названия исчезли, и она стала киевской кондитерской фабрикой "Рошен".Кондитерский бизнес стремительно развивался и имел успех на Украине, вследствие чего Порошенко прозвали “шоколадным королем”.В России Липецкий филиал фабрики “Рошен” закрылся в 2017 году. Причиной закрытия стадо банкротство, связанное с неуплатой налогов. Также шоколадный бизнес Порошенко держит в Венгрии и Литве. Помимо фабрик “Рошен” в арсенале Порошенко имеется несколько автобусных и автомобильных производств, завод стеклоизделий, несколько предприятий по изготовлению крахмала, верфь “Кузница на Рыбальском”, страховая компанию “Страна”, два спортивно-оздоровительных комплекса. Также Порошенко владеет медиактивами компании KP Media, издания “Корреспондент” и радиостанции “Наше радио”, Next, “Ретро FM”, “Твое радио”. В 2006 году Порошенко создает многоотраслевой холдинг — ПАО “Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд “Прайм Эссетс Кэпитал”.Параллельно в 2006 году российский банк ВТБ выкупает 98-процентный пакет акций украинского банка Порошенко "Мрия". На 1 декабря 2005 года чистые активы банка составили более 1,8 миллиарда гривен (около 400 миллионов долларов). ПолитикаПолитическую карьеру Порошенко начинает в 1998 году: он выдвигается на выборы от Социал-демократической партии Украины (СДПУ) по 12-му одномандатному округу Винницкой области и становится депутатом Верховной Рады. Параллельно Порошенко входит в состав координационного совета по вопросам функционирования рынка ценных бумаг на Украине.После конфликта с лидерами СДПУ Георгием Суркисом и Виктором Медведчуком, Порошенко уходит из партии и создает собственную фракцию “Солидарность”, а через год становится ее председателем. В 2000 году после объединения 5 политических организаций была создана партия “Трудовая солидарность Украины”, которая в будущем станет “Партией регионов” под руководством Николая Азарова.В 2001 году партия поддерживает Виктора Ющенко, присоединившись к его оппозиционному блоку “Наша Украина”. Сам Петр Порошенко возглавил избирательный штаб блока и руководил фракцией. В 2002 году Порошенко вновь становится депутатом и возглавляет комитет Верховной рады по вопросам бюджета.В 2005 году Порошенко занимает пост зампредседателя совета Национального банка Украины, однако через несколько месяцев его увольняют в результате скандала. Ближайшее окружение президента Украины обвинило его в коррупции и лоббировании личных интересов.Спустя год Порошенко снова избирают депутатом: он выдвигался по спискам избирательного блока “Наша Украина”.В 2009 году президент Украины Ющенко назначает Порошенко на пост министра иностранных дел и возвращает его в Совет безопасности. По прошествии трех лет Порошенко все же покидает Совет НБУ, и действующий на тот момент президент Украины Виктор Янукович назначает Порошенко министром экономического развития и торговли. В том же году он снова стал депутатом Верховной рады в связи с чем Порошенко покидает пост министра, а в Раде он входит в состав комитета по вопросам европейской интеграции.Президент Украины В 2014 году на евромайдане Порошенко стал одним из политиков, поддержавших протестующих. Оппозиция выступила против заморозки подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Результатом протестов стала смена власти: после бегства Януковича из страны, в 2014 году объявлены досрочные президентские выборы, на которых Порошенко одержал победу, за него проголосовали 54,7% избирателей. 7 июня 2014 года состоялась инаугурация пятого президента Украины Порошенко.В ходе избирательной кампании Порошенко предлагал восстановить на Украине парламентско-президентскую форму правления, провести досрочные парламентские выборы и децентрализацию в регионах. Кроме того, он предлагал продолжать курс на вступление Украины в Евросоюз.Президентство Порошенко выпало на момент разгара конфликта в Донбассе. Он обещал прекратить войну в кратчайшие сроки. Но, несмотря на проведения переговоров в “нормандском формате”, результата не последовало.Весной 2018 года Порошенко официально обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. Константинополь дал главе Украины положительный ответ, и вскоре была запущена процедура предоставления томоса.В 2019 году Порошенко повторно выдвигает свою кандидатуру в президентских выборах. По итогам первого тура он занимает второе место, набрав 15,94% голосов. Весной этого же года во втором туре Порошенко потерпел поражение с 24,4% голосов от кандидата Владимира Зеленского, который набрал 73,2% голосов.Отношения и детиПорошенко состоит в браке с Мариной Переведенцевой: пара познакомилась еще в студенчестве. Супруга бывшего президента Украины является дочерью замминистра здравоохранения УССР. По профессии она врач-кардиолог. Возглавляла Благотворительный фонд Порошенко.В союзе у пары родились четверо детей: сын Алексей, дочери-близнецы Александра и Евгения, крестным которых стал экс-президент Украины Виктор Ющенко, и сын Михаил.В 2014 году у Порошенко появились внук Петр и внучка Елизавета, которых им подарил старший сын Алексей. Близнецы живут и учатся за границей.Скандалы1. После того, как Порошенко покинул президентское кресло прокуратура Украины возбудила против него несколько уголовных дел о госизмене и злоупотреблении властью. В качестве обвинений были предъявлены записи якобы его общения с Владимиром Путиным и Джо Байденом, однако позже обвинения были сняты из-за отсутствия явных доказательств.2. В 2021 году на Порошенко вновь открыли уголовное дело по госизмене: на этот раз его обвинили в том, что он поставлял уголь на территорию Донецкой области в 2014-2015 годах. В число фигурантов также вошли глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин. Порошенко отказался принять повестку и покинул страну. По возвращении, 19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, обязал сдать паспорта для выезда за границу, а также наложил арест на имущество и активы бывшего украинского президента, в число которых входит недвижимость, земельные участки и акции частных компаний.3. В 2020 году коллекцию картин Петра Порошенко арестовали: сотрудники ГБР пришли в Музей Ивана Гончара, где проходила выставка. Кроме того, ранее Порошенко вызывали на допрос по делу о вывозе из страны 43 картин. Среди которых были знаменитые полотна Айвазовского, Репина, Сурикова и Левитана. Бывший президент в ГБР не явился.Интересные факты:1. Порошенко прославился своей неопрятностью: на официальные встречи на посту президента он приходил в мятых костюмах.2. Эталоном вкуса Порошенко считает для себя стиль французского президента Эммануэля Макрона.3. Экс-президент Украины свободно владеет английским и румынским языками.4. В 2014 Порошенко занимал 6 место в рейтинге самых богатых украинцев, его состояние насчитывало $1,3 млрд. После 2015 года был исключен из списка Forbes.5. Знаменитый "Киевский торт" является главным символом фабрики имени Карла Маркса (Рошен), которой на сегодня владеет Порошенко. 6. Название кондитерской империи произведено от его фамилии, где убраны первые и последние 2 буквы: поРОШЕНко.

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биография, петр порошенко, политика, украина, президент украины, госизмена, евросоюз