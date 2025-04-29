https://ukraina.ru/20250429/dedushka-tramp-spit-na-kovrike-1062819936.html

Дедушка Трамп спит на коврике

Дедушка Трамп спит на коврике - 29.04.2025 Украина.ру

Дедушка Трамп спит на коврике

Бжезинский ошибся. Он считал, что если США не удастся удержать такие страны как Россия и Китай в своей орбите, как союзников, их можно будет сдерживать при помощи пояса лимитрофов.

2025-04-29T06:53

2025-04-29T06:53

2025-04-29T06:55

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В отношении России он делал особую ставку на Украину, в том, что касается Китая не выходил за пределы традиционной американской стратегии сдерживания при помощи стран первой цепи островов (Тайвань, Филиппины, Япония), Республики Корея, Индии, Индонезии, Австралии и государств Индокитая.Не знаю, как у американцев получится с китайцами, а вот на Украине эта стратегия дала сбой.Внешне всё было правильно и совсем по Бжезинскому. Киев втянул Москву в жёсткую конфронтацию, послужившую поводом для разрыва торгово-экономических связей с ЕС, что автоматически укрепило позиции США на европейском континенте. Более того, Москва оказалась в тяжёлом стратегическом положении, так как победа на Украине, закрывая чисто военный аспект кризиса, открывает массу политических и экономических аспектов. Внятного ответа, как и за чей счёт осваивать постукраинское пространство до сих пор нет. При этом любое потенциальное решение (от сохранения Украины без шести регионов уже вошедших в Россию, до разных вариантов ликвидации Украины) чревато очевидными издержками и далеко не очевидными, как минимум отложенными (а в некоторых случаях и отсутствующими) бонусами.С военной победой для России трудности не заканчиваются, главные только начинаются. Тем не менее, реализация на Украине стратегии Бжезинского принесла США гораздо больше издержек, чем России. И даже не потому, что ведомые США союзники потерпели на Украине не только военное поражение (к этому США были готовы, в отличие от киевских обормотов американские политики знают, что ядерную сверхдержаву нельзя победить на поле боя, у неё в запасе всегда есть выход в виде ядерной ничьей), но и поражение экономическое (60% мирового ВВП проиграли двум процентам).Для зависимых от великих глобальных и региональных держав стран с ограниченным суверенитетом, составляющим подавляющее большинство мирового сообщества, эти поражения далеко не так очевидны, как для нас. Они видят, что Запад не победил, но не уверены, что он проиграл – ждут конкретных материальных результатов, в виде договоров и соглашений об урегулировании конфликта, по ним и будут судить.Тем не менее именно Украина смогла подорвать глобальный авторитет США так, как никто никогда не подрывал, и так, как не подорвёт его даже очевидная российская победа в конфликте. Победа России будет воспринята странами с ограниченным суверенитетом, как нечто неожиданное, но не выходящее за рамки привычного (США и во Вьетнаме проигрывали прокси-войну СССР и Китаю, и в иных местах не всегда выигрывали). С точки зрения стран третьего мира борьба великих держав, как футбол в Лиге чемпионов – все команды сильны, сегодня победила одна, завтра другая.Но вот когда, некий клоун, буквально вчера ещё за смешные даже для африканских политиков деньги, развлекавший лебезивших перед США украинских олигархов, унижавшийся перед ними за мзду малую, начинает публично пинать президента США, дерзит ему, отказывается выполнять его прямые указания, а великая и ужасная Америка, посадившая в тюрьму Норьегу, повесившая Саддама, распявшая Каддафи, уморившая в гаагской тюрьме Милошевича, по щелчку пальцев развалившая существовавшие десятилетиями режимы в Тунисе и Египте и даже чуть не убившая самого Эрдогана, ничего не может сделать данному клоуну – это сигнал для всех – США уже не те.Это самое опасное, что могло произойти с Америкой. Бжезинский боялся, что Россия и/или Китай, выйдя из американской тени, начнут формировать альтернативные геополитические альянсы, послужат центрами притяжения для всех недовольных Соединёнными Штатами. Но, как мы видим, на практике полтора десятка лет открытого российско-американского противостояния, и с десяток лет не менее открытого противостояния США и Китая не сильно прибавили Москве и Пекину политических союзников. Даже их собственно пограничье (ближнее зарубежье в российской терминологии начала тысячелетия) в основном продолжает политически ориентироваться на США.Союзники России по ОДКБ не признали ни Крым российским, ни новые регионы. Даже Лукашенко ограничился по Крыму лишь расплывчатым заявлением от 24 октября 2024 года, которое можно трактовать, как признание фактического состояния дел, при уходе от конкретной юридической оценки. И санкции западные союзники России хоть и старались обходить, когда вопрос ставился ребром, заявляли об их соблюдении. Белоруссия фрондировала в этом отношении больше остальных, но надо иметь в виду, что Лукашенко пять лет, как закрыт путь на Запад, там ему никогда не простят, что в 2020 году он открыто опёрся на Россию, отказавшись капитулировать перед прозападными мятежниками. Поэтому у Белоруссии пространство для манёвра практически отсутствует. Остальные же поддаются малейшему даже не давлению, а просто окрику Запада.Объясняли они свою позицию просто: "Вы большие, ракетно-ядерные, экономически самодостаточные, политически стабильные. Вы можете себе позволить конфликтовать с США, тем более вам есть, что с ними делить. А кто нас защитит, если США начнут против нас цветную интригу? Повторять же путь Белоруссии и попадать в безальтернативную зависимость от России мы не хотим. Запад ещё силён и мы собираемся придерживаться традиционной политики многовекторности – маневрировать между центрами силы".Это позиция российского ближнего зарубежья, "союзников" Москвы по ОДКБ, но в ещё большей степени она свойственна всему третьему миру, колеблется даже большая часть БРИКС, за исключением самой России и Китая. Вот им-то всем Украина и подаёт "плохой пример". Ведь если что-то позволено украинскому клоуну, находящемуся на полном содержании США, то почему себе не может позволить то же самое, какой-нибудь уважаемый африканский лидер, чей дедушка, а может быть даже папа ещё пробовали европейцев и американцев под соусом "Гланды обезьянки". Не говоря уже о постсоветских странах, каждая из которых претендует на многотысячелетнюю историю государственности и непосредственное участие в создании первой человеческой цивилизации.Трамп потому и не может никак вытащить хвост из украинского кризиса, хоть рассчитывал, что сделает это быстро и легко. Уйти под улюлюканье обзывающего его дезертиром Зеленского и ехидные улыбки европейцев значит потерять авторитет. Между тем любая империя может и создаётся силой (хоть и не только, а зачастую и не столько силой), но держится-то она уж точно на авторитете – сил на удержание всех отдалённых провинций никогда не хватает, они должны признавать имперскую власть добровольно.Как только где-то возникает безнаказанное неповиновение, все провинции приходят к выводу, что империя потеряла хватку, что она вот-вот падёт и надо успеть спрыгнуть с обречённого корабля, прихватив с собой побольше имущества, а то, когда он начнёт тонуть, шлюпок на всех не хватит.США бы свергли Зеленского, но ВСУ просто расстреляют любой майдан, обвинив его организаторов и участников в подрывной деятельности в пользу России. США бы убили Зеленского, но чтобы убить Хуссейна и Каддафи, или хотя бы арестовать Норьегу пришлось посылать войска. Представить себе картину: американские морские пехотинцы плечом к плечу с российскими десантниками добивающие ВСУ, до сих пор невозможно, прежде всего с точки зрения американской внутренней политики.Внезапно выяснилось, что нет у Вашингтона "методов против Кости Сапрыкина" и клоун продолжает куражиться над сверхдержавой. Американцы сами же научили этому украинцев, думая, что они будут унижать Россию. Бумеранг вернулся – американский союзник активно применяет американскую науку против США.Вашингтон уже прозрачно даёт понять, что был бы не сильно против, если бы Россия наконец добила Украину, сняв с него эту обузу. Но Москва не спешит, намекая в ответ, что Трамп "просит, но просит без уважения" - надо бы разрешить весь комплекс российско-американских противоречий, тогда и вопрос с Зеленским решить можно. Или раньше, но только когда это будет выгодно России.Заметьте, всё происходит хоть и медленно, но гораздо более эффективно, чем обещали в 2014 году, когда говорили, что они всё сделают сами, главное им не мешать. Не только Украина самоубилась самостоятельно, и свою экономику уничтожив, и большую часть населения разогнав, но и США сами создали себе проблему, решить которую теперь могут только с помощью России.А какие хорошие условия Путин предлагал этим болванам в Мюнхене 10 февраля 2007 года! Не приняли, смеялись, а теперь над ними смеётся Зеленский, рассказывая, как Барбос, пришедшему в гости к Бобику: "Дедушка Трамп? А что дедушка Трамп? Он там у двери спит, на коврике, а когда не слушается я его веником!" Так проходит земная слава.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, каддафи, одкб, вооруженные силы украины, ес, мнения